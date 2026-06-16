Brisbane, Australia: Protest pentru susținerea familiei Samson din Suedia | 11 iulie 2026

Comunitatea de români din Australia se mobilizează pentru susținerea familiei Samson și pentru a denunța abuzurile Socialtjänsten Hässleholm. Prote

Comunitatea de români din Australia se mobilizează pentru susținerea familiei Samson și pentru a denunța abuzurile Socialtjänsten Hässleholm.

Protestul va avea loc sâmbătă, 11 iulie 2026, începând cu ora 11:00 (ora locală).

Proteste similare au loc la București, Madrid, Roma, Copenhaga, Washington D.C., alte orașe urmând a fi confirmate: Viena, Bruxelles, Dublin și Londra.

Data: 11 iulie 2026

Locație: Consulatul Suediei la Brisbane, L19/241 Adelaide St, Brisbane City QLD 4001

Ora: 11:00

Cazul Samson

Tribuna.US a relatat pe larg, în ultimii ani, cazul familiei Samson, aducând în atenția publicului seria de abuzuri la care sunt supuse Sara și Tiana, fiicele familiei, în custodia Socialförvaltningen Hässleholm. Mai multe informații în exclusivitate aici – https://tribuna.us/?s=samson

Zece ani de integrare

Timp de un deceniu, Daniel și Bianca Samson au construit o viață bazată pe serviciu și stabilitate în Hässleholm, Suedia. Daniel, un manager de vânzări dedicat, și Bianca, o asistentă medicală plină de compasiune, și-au crescut cei cinci copii într-un cămin definit de moștenirea lor românească și de valorile creștine.

Nu au fost străini; au fost o familie integrată, muncitoare care a contribuit la structura comunității lor locale. Povestea lor a fost una de succes — până într-o singură după-amiază din 2022, care a schimbat totul pentru totdeauna.

Ziua în care lumea s-a oprit

La 2 decembrie 2022, fără niciun avertisment sau investigație prealabilă, Serviciile Sociale suedeze (Socialförvaltningen Hässleholm) au sosit la școala locală. Au luat de la cursuri cele două fiice mari, Sara (10 ani) și Tiana (9 ani). Îndepărtarea s-a bazat pe un raport conform căruia Sara ar fi fost disciplinată fizic acasă. Într-o clipă, o decadă de viață de familie a fost spulberată.

Adevărul înregistrat

„Dovezile” folosite pentru a justifica îndepărtarea copiilor s-au prăbușit aproape imediat. În câteva zile, Sara s-a prezentat în fața poliției și a mărturisit pe înregistrare video că acuzațiile ei au fost o fabricație. Ea a explicat că s-a aflat sub o presiune imensă și că a mințit pentru a obține un avantaj într-o dispută minoră în familie.

În urma acestei mărturisiri, poliția suedeză a efectuat o investigație completă și a închis oficial cazul penal, exonerându-i pe Daniel și Bianca de orice vină. Cu toate acestea, într-o mișcare care a șocat familia și echipa lor juridică, Serviciile Sociale au refuzat să returneze copiii, transformând cazul dintr-unul de „abuz” într-unul de „conflict de valori”.

Schimbarea regulilor: Persecuția religioasă

Când acuzațiile de abuz fizic s-au dovedit false, narațiunea statului s-a schimbat. Autoritățile au început să vizeze credința creștină a familiei. În documentația oficială, participarea lor regulată la biserică a fost etichetată drept „extremism religios”.

Autoritățile au mers până acolo încât au confiscat Bibliile copiilor și muzica creștină, susținând că materialele erau „violente” sau „dăunătoare” pentru dezvoltarea lor. Familiei i s-a comunicat că valorile lor tradiționale sunt incompatibile cu normele societății suedeze privind „autonomia copilului”.

Costul uman: O urgență medicală

Trauma îngrijirii de stat a avut un impact catastrofal asupra fetelor. Sara, care era un copil sănătos de 71 kg, a ajuns la o greutate de 120 kg în doar câteva luni — o manifestare fizică a stresului psihologic sever.

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Disperată să se întoarcă acasă, Sara a avut șapte tentative de suicid în timp ce se afla în custodia statului. De asemenea, a fugit din centrele de plasament de trei ori, în „strigăte de ajutor” disperate de a se întoarce la părinții ei. În ciuda acestor semne clare de instabilitate, ea rămâne într-o unitate de sănătate mintală unde i se administrează medicație psihiatrică fără consimțământul părinților ei.

Mai mult, autoritățile i-au refuzat accesul la un pastor român, lipsind-o de sprijinul spiritual de care are nevoie cu disperare.

O familie fracturată

Statul a separat sistematic surorile, plasându-le în case de asistență maternală diferite, adesea la sute de kilometri distanță una de cealaltă și de părinții lor. Pentru a-și proteja ceilalți trei copii mai mici de o soartă similară, Daniel și Bianca au fost forțați să îi mute în România.

Familia este acum divizată peste granițe, ducând un război pe două fronturi pentru întoarcerea fiicelor lor.

Escaladarea din 10 Martie: Izolarea și ștergerea identității

La data de 10 martie 2024, printr-o decizie unilaterală și care nu poate fi contestată de familie, Socialförvaltningen a întrerupt complet orice contact între fete și părinții lor. Mai mult, autoritățile au demarat procedurile pentru schimbarea identității legale a fetelor, o tentativă clară de a le șterge trecutul biologic și cultural și pentru a le deconecta permanent de la părinți, frați, surori și familia lărgită.

O chestiune de suveranitate internațională

Sara și Tiana dețin exclusiv cetățenia română. Guvernul român a emis cereri oficiale pentru repatrierea lor, iar delegații parlamentare de nivel înalt au călătorit în Suedia pentru a susține familia. În ciuda epuizării tuturor căilor de atac naționale — inclusiv apeluri la Curtea Administrativă Supremă și la Ombudsmanul Parlamentar — statul suedez continuă să rețină acești cetățeni străini împotriva voinței țării lor de origine.

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