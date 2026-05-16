Românii din SUA se mobilizează: Protest pentru susținerea Familiei Samson din Suedia, la Washington D.C.

„Având în vedere tragedia familiei Samson din Suedia, nu putem rămâne nepăsători! Autoritățile suedeze dovedesc o totală sfidare a drepturilor umane elementare și o cruzime fără margini!”

Pastorul Cristian Ionescu, Pastor Senior al Bisericii Penticostale Române „Elim” din Chicago, Pastor Coordonator al Convenției Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada precum și Președinte al Uniunii Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada, a anunțat sâmbătă intenția Convenției de a organiza un protest pentru susținerea Familiei Samson din Suedia, în zilele de 12-13 iunie 2026, în Washington D.C.

Convenția Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada reunește toate cele peste 120 de biserici penticostale române ale Americii de Nord din toate asociațiile, atât ale Uniunii Bisericilor Penticostale cât și cele ale organizației Church of God precum și cele ale organizației Assemblies of God, dar și cele independente, cu un total peste 30 de mii de membrii activi.

Pastorul Ionescu a condus, cu succes, eforturile globale pentru reîntregirea Familiei Bodnariu din Norvegia, într-un caz asemămător de abuzuri ale statului împotriva unei familii creștine române.

Către toate comunitățile creștine din Statele Unite! Având în vedere tragedia familiei Samson din Suedia, nu putem rămâne nepăsători! Autoritățile suedeze dovedesc o totală sfidare a drepturilor umane elementare și o cruzime fără margini! Intenționam să organizăm un protest masiv în Washington DC, posibil în zilele de 12 și 13 Iunie. Comunicăm intens cu pastorii și liderii comunităților noastre, încercând să mobilizăm cel puțin întreaga Convenție Română Penticostală, dar apreciind sprijinul tuturor românilor de bună credință care s-au săturat de politica anti-Dumnezeu, anti-familie și anti-bun-simț a statelor progresist-liberale! Vă rog frumos să transmiteți prin share acest anunț și să vă exprimați disponibilitatea de a participa la acest protest! În zilele următoare vom comunica mai concret informații logistice despre această acțiune! Insistăm ca până atunci, în toate bisericile noastre să fie anunțat un timp de post și rugăciune pentru familia Samson și pentru protestul pe care îl organizăm! Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvânteze!

