Illinois se impune ca principalul furnizor de avort, oferind 23% din avorturile efectuate în SUA

Rolul statului Illinois ca centru național pentru avorturi a continuat să crească în 2024, furnizorii din acest stat realizând 23% din totalul avorturilor la nivel național, potrivit noilor date citate de biroul guvernatorului JB Pritzker.

Pritzker a anunțat miercuri crearea Prairie State Access Fund, un parteneriat public cu Michael Reese Health Trust, conceput pentru a extinde serviciile de sănătate reproductivă în contextul restricțiilor naționale tot mai severe.

Fondul va sprijini organizațiile care oferă acces la avort, în special pentru pacientele cu venituri mici și rezidentele din afara statului, prin furnizarea de fonduri pentru a acoperi lacunele urgente în îngrijire, potrivit biroului guvernatorului.

„Administrația Trump conduce un atac total asupra avortului și îngrijirii medicale care afirmă identitatea de gen, dar Illinois nu va permite acest lucru aici. În fața campaniei anti-femei și anti-LGBTQ dusă de extremiști, Illinois a preluat un rol de lider în protejarea libertății și autonomiei individuale”, a declarat Pritzker.

Pritzker a adăugat că fondul „transmite un mesaj clar: Illinois are încredere în femei să ia propriile decizii medicale”.

Noile date de la Institutul Guttmacher arată că Illinois a asigurat aproape un sfert din totalul avorturilor la nivel național pentru persoanele care au călătorit din afara statului în 2024.

În unele clinici, în special în sudul Illinoisului, pacientele din afara statului reprezentau 90% din totalul celor care apelau la servicii de avort.

În timp ce liderii din Illinois și grupurile pentru drepturile reproductive sărbătoreau noul fond, sondajele naționale arată că problema rămâne puternic polarizată.

Un sondaj realizat în 2024 de Pew Research Center a relevat că 36% dintre americani consideră că avortul ar trebui să fie ilegal în toate sau în majoritatea cazurilor, iar opoziția este deosebit de puternică în rândul protestanților evanghelici albi, dintre care 73% afirmă că avortul ar trebui să fie în mare parte sau în totalitate ilegal.

Oponenții susțin, de asemenea, că parteneriatele filantropice precum Prairie State Access Fund estompează granițele dintre politica publică și advocacy și se tem că inițiativa va încuraja mai mulți pacienți să călătorească pe distanțe lungi, în loc să crească investițiile locale în asistența medicală din statele lor de origine.

Fondul Prairie State Access va începe să canalizeze donații private către clinici și organizații de ajutor umanitar în cursul acestui an.

