Călătorești fără un Real ID? Te va costa 45 $. TSA anunță modificări

Începând din luna februarie, pasagerii care nu dețin o carte de identitate aprobată de guvern vor fi obligați să plătească pentru un control alternativ în aeroporturile din SUA.

Autorităţile americane au anunţat că începând cu 1 februarie 2026 vor introduce o taxă de 45 de dolari pentru pasagerii care nu prezintă un document de identitate compatibil REAL ID la controlul de securitate pentru zborurile interne în SUA. Măsura nu se aplică turiștilor străini.

Mai exact, dacă un călător nu are un document REAL ID sau un alt tip de act de identitate acceptat (pașaport, carte de rezident permanent etc.), va fi redirecţionat către un sistem alternativ de verificare a identităţii — numit TSA Confirm.ID — care presupune plata taxei de 45 USD. Această taxă acoperă un interval de 10 zile de călătorie.

Ce documente sunt acceptate — şi ce înseamnă să ai REAL ID

Un document compatibil REAL ID este, de regulă, un permis de conducere sau o carte de identitate emisă de stat, care respectă standardele federale — de obicei marcat cu o stea albă într-un cerc galben în colţul din dreapta sus.

Dacă nu ai un astfel de document, alte forme acceptate de TSA includ paşaportul SUA, cartea de rezident permanent, carduri speciale de securitate, unele tipuri de ID-uri federale sau ale altor entităţi recunoscute, depinzând de stat.

Documente acceptate:

Permise de conducere conforme cu REAL ID sau alte cărți de identitate cu fotografie emise de DMV (sau echivalentul acestuia)

Permis de conducere extins (EDL) sau carte de identitate extinsă (EID) eliberate de stat

Pașaport american

U.S. passport card

Card de călători verificați DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Actul de identitate al Departamentului Apărării al SUA, inclusiv actele de identitate eliberate persoanelor aflate în întreținere

Green Card

Card de trecere a frontierei

Un act de identitate cu fotografie acceptabil, emis de o națiune tribală/trib indian recunoscută la nivel federal, inclusiv carduri tribale îmbunătățite (ETC)

Card PIV HSPD-12

Pașaport emis de un guvern străin

Permis de conducere provincial canadian sau card Indian and Northern Affairs Canada

Certificat de identificare pentru lucrătorii din transporturi (TWIC)

Card de autorizare de angajare al Serviciilor de cetățenie și imigrare ale SUA (I-766)

Certificat de marinar comercial al SUA

Card de identificare pentru veterani (VHIC)

Lista TSA cu formele acceptabile de identificare poate fi consultată la TSA.gov/travel/security-screening/identification.

Pentru mai multe informații despre REAL ID, accesați TSA.gov/real-id sau trimiteți un mesaj text la 275-872 („AskTSA”) sau @AskTSA cu întrebările dumneavoastră.

Toți călătorii care nu dețin un act de identitate acceptabil, inclusiv cei care prezintă un permis de conducere sau un act de identitate eliberat de stat care nu este conform cu standardul REAL ID, vor fi îndrumați către procesul opțional TSA Confirm.ID pentru verificarea identității la check-in-ul TSA și înainte de a intra în zona de securitate. Acest proces va diferi de la un aeroport la altul, iar TSA colaborează cu sectorul privat pentru a oferi în mod proactiv opțiuni de plată online înainte de sosirea la aeroport.

Implicaţii pentru pasageri

Pentru cei care călătoresc rar, taxa de 45 de dolari poate părea o alternativă „ocazională” – dar devine costisitoare dacă zborurile sunt frecvente.

De asemenea, există riscul de pierdere a timpului la aeroport — Confirm.ID nu garantează admiterea imediată, identitatea poate să nu fie validată.

Pentru cei care au deja un act compatibil (REAL ID, paşaport etc.), nu se schimbă nimic — verificarea TSA se face fără taxe suplimentare.

Legea REAL ID a fost semnată în urmă cu mai bine de 20 de ani, dar administrațiile prezidențiale anterioare nu au reușit să o pună în aplicare în mod corespunzător. Sub conducerea președintelui Trump, legea a fost în cele din urmă pusă în aplicare și aplicată de secretarul Kristi Noem începând cu 7 mai 2025.

În prezent, peste 94% dintre pasageri utilizează deja REAL ID sau alte forme acceptabile de identificare. TSA se așteaptă la creșterea timpilor de așteptare pentru pasagerii care nu prezintă un act de identitate acceptabil.

