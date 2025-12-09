Un nou capitol în relațiile internaționale: Lansing (Michigan) și Suceava (România) devin orașe înfrățite

Luni, 8 decembrie 2025, Lansing, capitala statului Michigan, a găzduit un moment cu adevărat inedit: semnarea oficială a Acordului de Înfrățire dintre

Evenimentul, rezultatul a peste doi ani de muncă și colaborare, marchează începutul unei noi etape de cooperare culturală, educațională și economică între cele două comunități.

Ceremonia, desfășurată sub patronajul Consulului Onorific al României în Michigan, Nicolai Ianoș, și în prezența a peste 100 de invitați, a reunit personalități politice, reprezentanți ai comunității românești din Michigan și delegați sosiți din România.

Printre participanții de seamă s-au numărat primarul orașului Lansing, Andy Schor, membrii Lansing Sister Cities Commission, precum și o delegație oficială formată din 20 de reprezentanți ai municipiului Suceava, conduși de viceprimarul Daniel Ungurian. De asemenea, a fost prezent și Lucian Ilie Stănică, Consulul General al României la Chicago, alături de numeroși membri ai comunității româno-americane.

Ceremonia a fost îmbogățită de două momente artistice de excepție. Soprana Laura Bretan a emoționat publicul interpretând imnul național al României, iar Dr. Rachael Gates a oferit o interpretare solemnă a imnului Statelor Unite. Aceste momente au adăugat semnificație unei zile dedicate prieteniei dintre națiuni și respectului reciproc.

Semnarea Acordului de Înfrățire reprezintă mai mult decât o formalitate administrativă: este începutul unei punți culturale durabile între Lansing și Suceava. Inițiativa va deschide noi oportunități în domeniile educației, culturii, turismului și schimburilor comunitare, contribuind la consolidarea relațiilor dintre locuitorii celor două orașe și dintre românii stabiliți în Michigan și țara lor de origine.

„Acesta este doar începutul, iar ce urmează va fi și mai bun”, a fost mesajul care a încheiat festivitatea – o promisiune pentru un parteneriat plin de energie, colaborare și dezvoltare comună.

Lansing, Michigan

Lansing, capitala statului Michigan, este un centru vibrant politic și cultural, cu o istorie bogată în industrie și educație. Orașul găzduiește numeroase instituții guvernamentale, universități și muzee, fiind totodată un hub pentru tehnologie și inovație. Comunitatea sa diversă și implicată activ în viața civică face din Lansing un loc ideal pentru proiecte internaționale și colaborări culturale, cum este acordul de înfrățire recent semnat cu Suceava.

Suceava, România

Suceava, oraș cu o istorie de peste șapte secole, a fost odată capitala Moldovei și păstrează numeroase monumente istorice, inclusiv cetăți medievale și biserici fortificate incluse în patrimoniul UNESCO.

În prezent, Suceava combină tradiția cu modernitatea, fiind un centru regional important pentru cultură, educație și turism.

Foto: Consulatul Onorific al României în Michigan / Facebook

