În culisele îndrăznețului atac al Ucrainei asupra Rusiei: „Operațiunea Pânză de Păianjen” | VIDEO

Planul Kievului de a introduce ilegal peste 100 de drone pe teritoriul inamicului a necesitat o planificare meticuloasă, dispozitive de înaltă tehnologie și șansă

Una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni secrete din războiul modern era să eșueze când un șofer de camion rus a sunat panicat ucraineanul care îl angajase, dezvăluie o investigație The Wall Street Journal.

Șoferul a spus că acoperișul cabinei prefabricate din spatele camionului său alunecase, dezvăluind o încărcătură neașteptată și ilegală. „Asta e o porcărie”, i-a spus șoferul managerului de transport, Artem Tymofeyev. „Sub acoperiș sunt drone”.

„Ce se întâmplă…?” a răspuns Tymofeyev șocat.

De fapt, dronele făceau parte dintr-o operațiune clandestină planificată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care viza flota masivă de bombardiere a Rusiei, care teroriza orașele ucrainene. Tymofeyev, un ucrainean de 37 de ani stabilit în Rusia, era principalul coordonator pe teren.

În Kiev, cei care planificaseră operațiunea erau transpirați, potrivit persoanelor implicate. Ce se întâmpla dacă șoferul camionului nu reușea să pună acoperișul la loc? Ce se întâmpla dacă serviciile de securitate ruse îl supravegheau? Ce se întâmpla dacă îi spunea soției, iar ea le spunea prietenilor?

Au găsit o explicație destul de plauzibilă pe care să i-o transmită șoferului: cabinele erau cabane de vânătoare cu drone folosite pentru urmărirea animalelor pe suprafețe întinse.

Șoferul i-a trimis imediat lui Tymofeyev o fotografie cu acoperișul pus la loc pe cabană și un singur cuvânt: „Închis”. Operațiunea Spiderweb era din nou în desfășurare.

Cinci zile mai târziu, în dimineața zilei de 1 iunie, peste 100 de drone au ieșit din cabinele aflate pe trailerele a patru camioane și s-au îndreptat spre patru aerodromuri rusești. Pentru piloții de drone aflați la sute de kilometri distanță, în Kiev, avioanele de luptă fără apărare erau ca peștii într-un butoi. O oră mai târziu, zeci de avioane de luptă rusești fuseseră distruse sau avariate.

Operațiunea a ridicat prestigiul global al SBU, mult timp denigrată ca un succesor corupt al KGB-ului sovietic, plin de trădători. Generalul-locotenent Vasyl Maliuk, un ofițer de securitate dur și musculos, a preluat conducerea agenției la scurt timp după invazia Rusiei în 2022. El a continuat să o reinventeze, câștigând aprecieri pentru operațiuni inovatoare, cum ar fi aruncarea în aer a podului rus Kerch către Crimeea cu o bombă plasată într-un camion și uciderea unui general rus cu o scuter exploziv.

Spiderweb a fost cea mai ambițioasă operațiune a SBU până în prezent, iar acest raport este primul care detaliază planificarea și execuția ei. Pentru a o duce la bun sfârșit au fost necesare 18 luni de planificare meticuloasă, subterfugii îndrăznețe, gadgeturi de înaltă tehnologie, nervi de oțel și o doză de noroc.

„Nu este suficient”

Era toamna anului 2023 când președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a chemat pe Maliuk în biroul său. Rusia ataca orașele ucrainene cu rachete lansate de avioane de luptă aflate în afara razei de acțiune a sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei. Kievul nu dispunea de suficiente interceptori pentru a doborî rachetele. Așadar, Zelenski i-a dat instrucțiuni lui Maliuk să atace avioanele la sol.

SBU a început să utilizeze drone cu rază lungă de acțiune, dar acestea aveau o rază de acțiune, o precizie și o putere explozivă limitate și erau vulnerabile la sistemele rusești de apărare aeriană.

Operațiunea trebuia să fie lansată din interiorul Rusiei. Un plan elaborat în grabă prevedea introducerea ilegală a câtorva drone în Rusia prin intermediul unei rețele de agenți și lansarea lor din locații ascunse în apropierea unui aerodrom, cum ar fi iarba înaltă, potrivit persoanelor implicate în operațiune. Dar pagubele aduse flotei de bombardiere a Rusiei, una dintre cele mai mari din lume, ar fi fost minime.

„Nu e suficient”, își amintește un planificator al SBU.

Trebuiau să facă ceva mai mare. Asta însemna o operațiune mai complexă, care să livreze mai multe drone la mai multe aerodromuri. Dar aveau nevoie de un cal troian care să le transporte.

Planificatorul SBU a avut o idee: cabine prefabricate de dimensiunea containerelor de transport, transportate pe camioane, ar putea servi drept rampe de lansare pentru drone. Cu puțină magie electrică și de proiectare, s-au creat încuietori speciale pentru acoperișuri, care erau construite astfel încât să se deschidă prin glisare atunci când erau declanșate de la distanță. Cabinele erau echipate cu baterii și panouri solare pentru a menține comunicațiile cu Ucraina și pentru a menține dronele încărcate.

Dronele în sine reprezentau o provocare mai simplă. SBU avea nevoie de un aparat specializat, pe care industria de război a Ucrainei, care se află în avangarda tehnologiei dronelor, era în măsură să îl producă. Aparatul rezultat era un quadcopter de dimensiunea unei farfurii mari, cu patru rotoare, care putea transporta patru kilograme de explozibili care detonau la impact. Amestecul exploziv era special conceput pentru a penetra straturile exterioare ale aeronavelor și a provoca aprinderea combustibilului din rezervoarele acestora.

Dronele au fost proiectate să zboare autonom către aeroportul țintă, unde un pilot din Kiev prelua controlul folosind conexiunea prin intermediul turnurilor locale de telefonie mobilă, ghidat de imaginile transmise de o cameră montată pe dronă.

Pentru a se pregăti pentru operațiune, SBU a adus unii dintre cei mai buni piloți de drone pentru a se antrena pe aparate, zburând toată ziua pentru a-și dezvolta memoria musculară. Nu li s-a spus care va fi ținta, ceea ce i-a determinat pe unii dintre ei să se plângă că au fost retrași de pe linia frontului.

Doar o mână de oameni cunoșteau toate detaliile operațiunii, împiedicând scurgerea de informații.

„Producătorii de cabine nu știau că vor ajunge în apropierea aeroporturilor, iar producătorii de drone nu știau că vor zbura la aceste avioane specifice”, a declarat Maliuk într-un comentariu trimis prin e-mail către WSJ.

Apoi, dronele și cabinele trebuiau transportate în secret în Rusia. Aici a intervenit o altă funcție a SBU. În eforturile sale de combatere a contrabandei, agenția aflase cum transportau contrabandiștii mărfurile peste graniță, profitând de corupția din rândurile autorităților vamale ruse. De data aceasta, însă, SBU era contrabandistul. Dronele au fost dezasamblate în piese pentru a fi asamblate ulterior. Cabinele aveau documente care identificau în mod fals proveniența lor.

Odată ce echipamentul a ajuns în Rusia, SBU avea nevoie de cineva de încredere care să îl reasambleze meticulos și să coordoneze expedierea sa către aerodromurile din colțurile îndepărtate ale Rusiei. O hartă a rutelor cu săgeți care traversau țara a dat operațiunii numele său acarian.

Nu puteau folosi un impostor sau o persoană cu o credibilitate îndoielnică pentru o operațiune de o asemenea amploare. Așa că au apelat la un fost DJ și la soția lui, tatuatoare.

Cuplul

Nu era nimic care să sugereze ce făceau Artem Tymofeyev și soția sa, Kateryna Tymofeyeva, într-un depozit anonim din orașul industrial rus Chelyabinsk în primăvara acestui an.

Artem, care avea o barbă stufoasă și obișnuia să fie DJ în cluburile din Kiev, s-a mutat la Chelyabinsk în 2018, la invitația tatălui său, care avea o moară de făină acolo. Kateryna, ale cărei pagini de social media sunt pline de fotografii, lucra ca tatuatoare.

Familia Tymofeyev a participat la protestele de stradă din Kiev din 2014, care au dus la demiterea unui președinte pro-rus. Însă anexarea Crimeei de către Moscova și invazia secretă a estului Ucrainei au distrus economia vecinului său, iar cuplul s-a alăturat diasporei ucrainene din Rusia, care numără milioane de persoane. Acești ucraineni sunt în mare parte imposibil de distins de localnici datorită similitudinilor culturale, inclusiv fluenței în limba rusă.

Pentru SBU, familia Tymofeyev îndeplinea toate criteriile. Dar agenția trebuia să fie sigură, așa că i-a dus la Lviv, în vestul Ucrainei, pentru un test cu poligraful. Convinsă de loialitatea lor, SBU i-a plasat în centrul operațiunii. Cuplul trăia și respira pentru misiunea lor, învățând rapid cum să asambleze dronele și cabinele.

Când s-au întors în Rusia, au fost interogați la graniță de ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate, FSB. Cuplul avea pașapoarte rusești, dar locul lor de naștere era înregistrat ca fiind Ucraina, ceea ce a trezit suspiciuni. După trei ore, li s-a permis să treacă.

Înapoi în Chelyabinsk, Artem a înființat o companie de logistică și a închiriat un depozit mare și un birou într-o zonă industrială a orașului, nu departe de sediul local al FSB.

Tymofeyev a început să cumpere camioane și să angajeze șoferi. A publicat un anunț pe un site web rus și a intervievat peste 20 de candidați. Șoferii trebuiau să fie de încredere, dar nu curioși, trecând nu numai de selecția lui Tymofeyev, ci și, în secret, de cea a SBU, care includea verificări pentru orice legături cu agențiile de aplicare a legii din Rusia.

Kateryna a continuat să tatueze în timp ce ajuta la operațiune. Pe măsură ce echipamentul începea să sosească, cuplul a petrecut ore întregi în depozit asamblând 150 de drone și opt cabine, sub îndrumarea telefonică și video din Ucraina.

Dronele au durat aproximativ o săptămână, dar cabinele au fost mai dificil de asamblat. Acoperișul uneia dintre ele se desprindea mereu de balamalele delicate. L-au remontat urmând instrucțiunile coordonatorilor lor de la SBU.

La sfârșitul lunii aprilie, totul era pregătit. SBU voia să lovească în jurul Zilei Victoriei Rusiei, pe 9 mai, o zi sărbătorită cu fast militar fervent. Dar operațiunea s-a lovit de o problemă neașteptată: consumul excesiv de alcool a pus la pământ mai mulți șoferi în perioada prelungită a sărbătorilor de Paște ortodox, Ziua Muncii și Ziua Victoriei.

În cele din urmă, între 23 și 26 mai, cinci camioane au plecat din Chelyabinsk în direcții diferite, transportând opt cabine într-o călătorie care avea să dureze câteva zile. Șoferii nu știau ce transportau de fapt.

„Totul zboară”

Familia Tymofeyev dormea acasă, în Chelyabinsk, când șoferul a sunat, șocat, după ce a descoperit dronele. Acoperișul cabinei camionului său se desprinsese după 180 de mile din cele 2.000 de mile parcurse, dezvăluind dronele din interior.

A fost un moment de groază pentru cuplu. Un singur cuvânt greșit și acoperirea lor ar fi putut fi dezvăluită, iar FSB ar fi putut să le bată la ușă. După ce l-a calmat pe șofer, Tymofeyev l-a sunat pe planificatorul SBU, care s-a consultat cu Maliuk. Șeful SBU a venit cu povestea cabanei de vânătoare. Un factor a jucat în favoarea ucrainenilor: șoferul nu putea vedea explozivii, care erau ascunși în interiorul dronelor.

Șoferul a crezut povestea. A reparat acoperișul cu ajutorul unui șofer de tractor local.

Acesta era singurul aspect care îngrijora cel mai mult SBU, și anume că FSB ar putea afla despre operațiune. Planificatorul SBU a spus că și-a supraestimat adversarul, dar și că a văzut un element de îndrumare divină care i-a ajutat să treacă prin momentele dificile, întrucât el și Maliuk se rugau împreună în mod regulat.

SBU a trebuit să depășească și alte probleme pe parcurs, cum ar fi găsirea unui camion de înlocuire după ce unul dintre ele a suferit o defecțiune mecanică.

Echipa ucraineană s-a adunat la sediul operațional din Kiev în zori, pe 1 iunie. Camioanele urmau să sosească în locuri discrete din apropierea aerodromurilor, cum ar fi benzinării, pentru a descărca marfa.

Maliuk s-a așezat în fața piloților și le-a dezvăluit în sfârșit țintele misiunii lor: flota de bombardiere a Rusiei. Le-a arătat hărți și scheme ale avioanelor cu punctele slabe marcate, astfel încât piloții să știe unde să lovească.

Piloții, obișnuiți cu presiunea ridicată a luptelor din prima linie, au reacționat cu sânge rece.

„Nu era niciun fel de anxietate”, își amintește unul dintre piloți. „Aveam un obiectiv specific și știam că îl vom atinge”.

Curând a apărut o problemă: legătura între Kiev și cele două cabine – de pe camionul care fusese înlocuit – era instabilă.

Membrii SBU din Kiev au încercat să-l îndrume pe șofer să modifice cablajul din interiorul uneia dintre cabine, dar se pare că nu a funcționat. Apoi, acesta a încetat să mai răspundă la apelurile lor. Imagini cu cabinele arse au apărut ulterior online, indicând faptul că ceva a declanșat un incendiu care a provocat explozia cabinelor și a încărcăturii acestora, ucigând șoferul.

Între timp, celelalte patru camioane sosiseră și erau gata de acțiune.

„Să trecem la treabă. Operatori, la posturile voastre de luptă”, a ordonat Maliuk în timp ce se plimba prin cameră.

Piloții și-au ocupat locurile. La mii de kilometri distanță, acoperișurile cabanelor s-au deschis, iar 117 drone au decolat către aerodromuri. Piloții au operat folosind monitoare, iar în scurt timp s-au adunat grupuri de oameni pentru a urmări acțiunea.

„Odată ce au avut loc primele atacuri, nu era nimic complicat în privința destinației zborului”, a spus un alt pilot. „Pur și simplu zburai în aer, vedeai fumul negru și înțelegeai unde să zbori”.

Aplauze au izbucnit pe măsură ce avion după avion era lovit.

„A fost foarte emoționant”, a spus pilotul. „Când auzi pe cineva aplaudând, înțelegi că totul funcționează, totul zboară”.

În Rusia, spectatorii, inclusiv personalul militar și șoferii camioanelor, au privit cu uimire parada de drone care avea loc pe cer.

La sfârșitul operațiunii, o oră mai târziu, 41 de avioane rusești fuseseră lovite și avariate, cel puțin o duzină dintre ele iremediabil, potrivit datelor Ucrainei. Unii analiști au sugerat că acest număr ar putea supraestima pagubele, pe baza imaginilor din satelit. SBU a rămas la cifrele sale, afirmând că Rusia a încercat să păcălească analiștii mutând avioane neavariate pentru a le înlocui pe cele avariate.

A doua zi, autoritățile ruse l-au numit pe Tymofeyev suspect. El și soția lui plecaseră deja.

Cu cinci zile înainte, în jurul orei 7 dimineața, cuplul trecuse granița cu Kazahstanul într-o dubă Toyota Hiace închiriată, sub pretextul că pleacă în vacanță. Au luat cu ei cele mai valoroase bunuri, inclusiv o pisică Scottish Straight și un câine Shih Tzu.

