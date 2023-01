California propune un nou impozit pe „averea totală“, aplicabil și celor ce părăsesc statul

Parlamentarii din California au introdus un proiect de lege care ar impune persoanelor bogate un impozit pe „averea totală“, chiar și după ce acestea părăsesc statul, informează Ben Zeisloft, Daily Wire.

Inițiativa legislativă propusă de democratul Alex Lee ar crea o taxă de 1,5% pentru averea netă totală a unui locuitor al statului de peste 1 miliard de dolari în anii fiscali 2024 și 2025.

Proiectul de lege ar crea o taxă anuală de 1% pentru averea netă totală a unui rezident ce depășește 50 de milioane de dolari și o taxă suplimentară de 0,5% pentru averea totală care depășește 1 miliard de dolari.

„Cu această taxă modestă aplicată celor ultra-bogați, care au practic o rată de impozitare mai mică decât cei 99% din restul populației, am putea susține investițiile în școli, am putea rezolva problema persoanelor fără adăpost, am putea menține și extinde asistența socială necesară și multe altele“, a declarat Lee într-un comunicat de presă.

„Am pierdut locuitorii cu venituri mici și medii, care părăsesc acest stat pentru că nu își pot permite costul ridicat al vieții, având în același timp pe umerii lor și povara de a plăti pentru infrastructura publică și sistemul de învățământ, pe când cei ultra-bogați și-au dublat averile în timpul pandemiei“.

Spre deosebire de impozitul pe venit, unde persoana plătește doar un anumit procent din noile câștiguri, impozitele pe avere se calculează ținând cont de avuția totală a unui individ.

Conform proiectului de lege din California, actualii și foștii locuitori ai statului ar trebui să plătească o sumă calculată în funcție de valoarea acțiunilor, a conturilor de economii, a obiectelor de artă și de colecție, a bunurilor imobiliare, a fondurilor de pensii, a activelor financiare deținute în străinătate și a altor active.

Procentul de avere eligibil pentru impozitare va fi decis cu ajutorul unei ecuații care ia în calcul numărul de ani în care persoana a locuit în California din cei patru ani anteriori. Pentru noii rezidenți ar rezulta o fracție cu numărătorul zero și numitorul patru; în următorii doi ani, numărătorul va deveni unu și, respectiv, doi.

În cazul unui contribuabil care „nu mai locuiește în stat“ și „nu plănuiește să revină“, numărătorul ar fi o fracție între zero și unu „bazată pe procentul de zile din anul în care contribuabilul a fost prezent în stat, plus anii în care a locuit acolo din cei trei ani impozabili anteriori“. Numărătorul ar fi redus treptat în anii următori.

Joe Lonsdale, un antreprenor care s-a mutat recent din California în Texas, a reacționat vehement împotriva legislației în cadrul unui interviu acordat Fox Business.

„Ceea ce se întâmplă în California e teatru curat“, a comentat el. „Statul e pe nicăieri. Și ceea ce fac e să anunțe o chestie total aiurea, apoi probabil că se va ajunge la un compromis și îi vor taxa mai mult pe miliardari într-un alt mod. Dar este cu adevărat ridicol ce se petrece“.

Proiectul a fost introdus după ce locuitorilor din California le-a fost prezentată Propunerea 30, o măsură legislativă care ar fi majorat cu 1,75% impozitele pe veniturile personale de peste 2 milioane de dolari, cu scopul de a spori fondurile necesare pentru infrastructura vehiculelor cu emisii zero și pentru prevenirea incendiilor de vegetație.

Alegătorii au respins propunerea cu 58% la 42% în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului.

Cu o rată de impozitare de 13,5%, California se numără printre statele cu cele mai mari taxe din națiune, potrivit unei analize realizate de Tax Foundation.

Americanii bogați asigură deja o parte supradimensionată din veniturile fiscale federale, chiar și în comparație cu bogații din alte țări dezvoltate, potrivit unui alt raport al Tax Foundation, în care se preciza că celor 1% ce alcătuiesc grupul cu cele mai mari venituri li s-a datorat peste 40% din suma obținută prin impozitele federale pe venit în 2018.

Traducere și adaptare

Tribuna.US