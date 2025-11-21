Camera de Comerț și Industrie București inaugurează o reprezentanță la Chicago

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) face un pas strategic pe piața nord-americană prin deschiderea unui birou de reprezentar

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) face un pas strategic pe piața nord-americană prin deschiderea unui birou de reprezentare la Chicago, un centru economic major al Statelor Unite ale Americii. Inițiativa urmărește intensificarea contactelor de afaceri și atragerea de investiții, atât către România, cât și către mediul de business american.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei reuniuni desfășurate cu sprijinul Consulatului General al României la Chicago, reprezentat de Consulul General Lucian-Ilie Stănică, și cu participarea unor oficiali din cadrul Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO), printre care Margo Markopoulos, Deputy Director, și Ginta Rubin, Foreign Direct Investment Manager. Discuțiile au vizat oportunitățile oferite de statul Illinois investitorilor români, dar și instrumentele prin care companiile americane pot intra pe piața românească cu sprijinul CCIB.

Protocolul de înființare a biroului a fost semnat în prezența oficialilor americani și români, iar Jaba Bogdan Constantin a fost desemnat să coordoneze activitatea acestuia din poziția de Șef al Reprezentanței. El va avea rolul de a reprezenta CCIB în relația cu autorități locale și federale, organizații economice, camere de comerț și mediul de afaceri american.

În cadrul întâlnirii părțile au identificat mai multe domenii cu potențial ridicat pentru parteneriate comerciale durabile. Printre acestea se numără:

industriile IT și soluțiile de digitalizare;

energia și proiectele cu componentă inovatoare;

agricultura și industria agroalimentară;

transporturile și logistica, esențiale pentru fluidizarea schimburilor comerciale.

