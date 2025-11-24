Progrese în negocierile pentru pace: Casa Albă salută evoluția discuțiilor cu Ucraina

Înalți oficiali americani s-au întâlnit cu reprezentanții Ucrainei la Geneva pentru a discuta propunerea lui Trump Casa Albă a salutat ceea ce a nu

Casa Albă a salutat ceea ce a numit discuții constructive cu Ucraina la Geneva, duminică, afirmând că cele două părți au modificat planul propus de administrația Trump pentru încheierea războiului cu Rusia.

Casa Albă a emis o declarație care nu a furnizat detalii, dar a afirmat că discuțiile au fost constructive și au dus la un „cadru de pace actualizat și rafinat”. Aceasta a adăugat că orice acord „trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace durabilă și justă”.

Declarația, pe care Casa Albă a calificat-o drept o declarație comună a SUA și Ucrainei, a precizat că cele două părți mai au de lucru pentru a ajunge la un acord final, dar a menționat că au convenit să „continue să lucreze intens la propunerile comune în zilele următoare”.

Administrația Trump a stârnit îngrijorare în Europa și Ucraina prin elaborarea unui plan în 28 de puncte care, potrivit criticilor, încalcă suveranitatea și securitatea Ucrainei.

Președintele Trump a dat Ucrainei termen până joi să răspundă la propunere, care ar impune Kievului să cedeze teritoriu Rusiei, să renunțe la ambițiile de a adera la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și să limiteze dimensiunea armatei sale. O altă prevedere importantă exclude desfășurarea unei „forțe de asigurare” conduse de Europa în Ucraina pentru a descuraja viitoare atacuri rusești.

Provocarea pentru Kiev a fost aceea de a evita o confruntare cu Trump și, în același timp, de a găsi o modalitate de a revizui planul, care a fost elaborat cu implicarea confidentului Kremlinului, Kirill Dmitriev, și a trimisului special al SUA, Steve Witkoff.

Pe măsură ce îngrijorarea aliaților europeni cu privire la plan creștea, secretarul de stat Marco Rubio l-a prezentat într-un mesaj pe rețelele sociale ca fiind „o listă de idei potențiale” care ar putea fi dezvoltate în continuare și nu un plan de tipul „ia-l sau lasă-l”.

Delegația SUA la negocierile de la Geneva de duminică a fost condusă de Rubio, care a sugerat că SUA are o oarecare flexibilitate în ceea ce privește termenul limită pentru finalizarea planului.

„Important astăzi este că am înregistrat progrese substanțiale. Am avansat cu adevărat”, a declarat Rubio, care a refuzat să identifice punctele de dezacord rămase în cadrul negocierilor.

Alți participanți americani la discuții au fost Witkoff, secretarul Armatei Dan Driscoll, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și generalul Alexus Grynkewich, generalul Forțelor Aeriene ale SUA care ocupă funcția de comandant suprem al NATO. Delegația ucraineană a fost condusă de Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump a criticat mai devreme în aceeași zi oficialii europeni și ucraineni care au criticat planul inițial al Casei Albe. Într-o postare pe Truth Social, Trump a calificat războiul drept „o pierdere” pentru toată lumea și a spus că liderii ucraineni nu au exprimat „niciun pic” de recunoștință pentru eforturile SUA. El a spus că europenii continuă să cumpere petrol de la Rusia.

Deși a refuzat să ofere detalii, Rubio a spus că oficialii americani și ucraineni au analizat propunerea SUA punct cu punct. Oficialii celor două părți „au făcut unele modificări, unele ajustări în speranța de a reduce și mai mult diferențele și de a se apropia de ceva cu care atât Ucraina, cât și, evident, Statele Unite să fie foarte mulțumite”, a spus el.

Yermak a declarat că discuțiile vor continua în zilele următoare pentru a rafina și alinia propunerile în consultare cu oficialii europeni.

Statele Unite și Europa au convenit să discute prevederile referitoare la NATO și Uniunea Europeană separat de discuțiile cu Ucraina, a declarat Rubio.

Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru eforturile sale la scurt timp după ce acesta a postat pe rețelele de socializare, dar a sugerat că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ajunge la un acord final, care va trebui să fie aprobat de președinții Statelor Unite și Ucrainei.

„Este important să nu uităm obiectivul principal – să oprim războiul rus și să împiedicăm izbucnirea lui din nou în viitor”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare. „De aceea lucrăm cu atâta atenție la fiecare punct, la fiecare pas către pace.”

Dar acordarea unei ponderi mai mari Ucrainei în acord ar putea stârni opoziția Rusiei.

Rubio a declarat că partea americană înțelege bine cererile Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul inițial al administrației Trump ar putea servi drept bază pentru un eventual acord. Dar Rusia nu a răspuns încă public la planul modificat.

Zelenski a mobilizat aliații europeni în sprijinul eforturilor Ucrainei de a ajusta clauzele cheie ale propunerii inițiale a administrației Trump. Unii europeni s-au deplasat la Geneva pentru a-l susține pe Zelenski și a-l sprijini în modificarea planului în 28 de puncte.

Într-o declarație făcută în marja reuniunii Grupului celor 20 din Africa de Sud, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat trei principii pe care guvernele europene consideră că ar trebui să se bazeze un acord.

În primul rând, că frontierele nu pot fi modificate prin forță. În al doilea rând, că nu trebuie să existe restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei. Și, în al treilea rând, că rolul și interesele Uniunii Europene ar trebui să fie reflectate.

Aceasta include înțelegerea faptului că terții nu pot decide soarta sancțiunilor blocului și nu pot, așa cum prevede planul inițial al lui Trump, să decidă asupra integrării Ucrainei în piața internă a UE

Marea Britanie, Franța și Germania au avut, de asemenea, un proiect revizuit al planului Trump, cu modificările pe care doresc ca SUA să le adopte, inclusiv insistența ca negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia să urmeze un armistițiu pe liniile de front actuale.

Modificările europene – incluse într-un proiect, care a fost raportat anterior de Reuters, dar confirmat de un înalt oficial european – stabilesc, de asemenea, limita maximă pentru armata ucraineană la 800.000 de persoane, față de 600.000 în documentul american. Proiectul respectiv nu interzice Ucrainei să adere la NATO, dar precizează că aderarea Kievului necesită un consens între membrii alianței, care „nu există”.

Proiectul european deschide, de asemenea, calea pentru o posibilă forță de asigurare în Ucraina, afirmând că alianța ar fi de acord să nu „staționeze permanent trupe sub comanda sa în Ucraina în timp de pace”. O forță de asigurare nu ar putea fi sub comanda NATO.

Documentul abordează, de asemenea, interesele europene cheie, inclusiv necesitatea de a utiliza activele imobilizate ale băncii centrale rusești deținute în Europa pentru a sprijini Ucraina și redresarea acesteia. Cea mai mare parte din cele 300 de miliarde de dolari din activele suverane rusești înghețate în țările occidentale se află în Europa și sunt supuse sancțiunilor UE sau ale Regatului Unit.

