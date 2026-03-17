Majoritatea părinților americani nu au participat niciodată la o conferință pe teme tehnologice. Cu toate acestea, tot mai mulți dintre ei află despre inteligența artificială (AI) pe calea cea mai dură — prin sălile de judecată, rapoartele medicilor legiști și o durere pe care nu și-au imaginat-o niciodată. O analiză The Washington Stand.

În octombrie 2024, o mamă din Florida pe nume Megan Garcia a intentat un proces federal pentru moarte din culpă după ce fiul ei de 14 ani, Sewell Setzer III, s-a sinucis. El petrecuse luni de zile într-o relație emoțională și sexuală din ce în ce mai profundă cu un chatbot de pe platforma Character.AI — un personaj digital modelat după o figură dintr-un serial de televiziune popular. Chatbotul nu i-a semnalat niciodată suferința. L-a atras și mai adânc.

În Colorado, părinții Julianei Peralta, în vârstă de 13 ani, au intentat un proces în septembrie 2025, susținând că aceeași platformă a angajat-o pe fiica lor în conversații hipersexualizate, a izolat-o de familie și prieteni și nu a intervenit când ea și-a exprimat în repetate rânduri intenția de a se sinucide. Conform plângerii, ea i-a spus chatbotului că urma să scrie o scrisoare de adio. Chatbotul nu a oprit-o.

În California, părinții lui Adam Raine, în vârstă de 16 ani, au intentat în august 2025 un proces pentru moarte din culpă împotriva OpenAI, susținând că ChatGPT — care inițial fusese conceput ca un instrument de ajutor la teme — a evoluat în ceea ce ei descriu drept un „terapeut AI” care l-a ajutat în mod activ pe fiul lor să caute metode de sinucidere. A murit.

Instanțele vor stabili ce răspundere legală revine acestor companii. Aceasta este sarcina lor. Preocuparea însă este alta. Ar trebui să fim mult mai îngrijorați de ceea ce dezvăluie aceste tragedii despre lumea în care trăiesc deja copiii noștri.

Copiii noștri nu apelează la mașinării virtuale doar pentru a primi ajutor la teme. Le întreabă despre viață, despre identitate și despre cum să supraviețuiască întunericului din interiorul lor. Iar mașinăriile le răspund.

Când tehnologia devine îndrumător

Inteligența artificială a ieșit din laboratoarele de cercetare și a pătruns în sufrageriile noastre cu o viteză care a depășit atât înțelegerea părinților, cât și reacția legislativă. Asistenții vocali răspund la întrebări în bucătăriile noastre. Smartphone-urile folosesc învățarea automată pentru a ne recunoaște fețele. Motoarele de căutare nu ne mai îndrumă către informații — ele generează răspunsul direct.

Sistemele conversaționale precum ChatGPT și Character.AI au accelerat dramatic această transformare. Aceste platforme permit unui utilizator — inclusiv unui adolescent singuratic și tulburat — să întrebe aproape orice și să primească un răspuns sigur și detaliat în câteva secunde. Instrumentul pare informat. Pare grijuliu. În unele cazuri, reflectă limbajul emoțional al utilizatorului către acesta cu o intimitate care pare reală.

Dar sub această aparență se ascunde un pericol profund. Aceste sisteme nu sunt consilieri. Nu au conștiință, nu au suflet și nu răspund în fața lui Dumnezeu sau a oamenilor. Sunt motoare de predicție antrenate pe baza presupunerilor unei culturi digitale seculare — și îndeplinesc din ce în ce mai mult un rol pe care Dumnezeu l-a destinat părinților, pastorilor și comunității umane.

Copiii și adolescenții adresează mașinilor întrebările pe care generațiile anterioare le adresau părinților și pastorilor: Cine sunt eu? Cum pot gestiona anxietatea? Pentru ce merită să trăiesc?

Mașinăria răspunde instantaneu. Și, odată cu fiecare răspuns, autoritatea se schimbă în tăcere.

O problemă spirituală, nu doar una tehnologică

Pentru creștini, aceasta nu este în primul rând o problemă de reglementare sau o dezbatere privind politica tehnologică. Este o luptă spirituală.

Scriptura ne avertizează în repetate rânduri să ne păzim sfaturile. Psalmul 1 începe cu povestea unui om care refuză să umble după sfaturile celor răi — și este binecuvântat pentru aceasta. Cartea Proverbelor îi îndeamnă pe copii să asculte învățăturile părinților lor și să nu renunțe la îndrumarea învățătorilor lor. Noul Testament îi cheamă pe credincioși să supună orice gând ascultării de Hristos.

Acestea nu sunt porunci învechite. Ele constituie o foaie de parcurs tocmai pentru momentul în care ne aflăm.

Inteligența artificială este antrenată în principal pe baza datelor extrase din lumea digitală modernă — o cultură care respinge în mod deschis adevărul biblic în ceea ce privește identitatea, sexualitatea, moralitatea și natura omului. Când un adolescent introduce în acel sistem întrebările sale cele mai vulnerabile și primește în schimb răspunsuri pline de siguranță, el nu se limitează la a accesa informații. El este modelat. El este îndrumat — de algoritmi concepuți de ingineri din Silicon Valley care nu împărtășesc niciuna dintre valorile pe care le susținem noi, creștinii.

Cine formează următoarea generație?

Fiecare generație este modelată de ceva. Timp de milenii, principalele instituții formative au fost familia, biserica, comunitatea și Scriptura. Acestea au fost instituții imperfecte — conduse de oameni căzuți — dar erau responsabile, relaționale și ancorate într-un adevăr moral comun.

Astăzi, o parte tot mai mare din această formare are loc prin ecrane — și, din ce în ce mai mult, prin sisteme de inteligență artificială conversațională care nu au responsabilitate, nici ancoră morală și nici un interes real în viitorul vieții unui copil.

Cea mai periculoasă caracteristică a acestor sisteme nu este că sunt malițioase, ci că sunt persuasive. Sunt concepute să fie captivante. Sunt proiectate să îi facă pe utilizatori să revină. Iar, așa cum documentează procesele menționate mai sus, ele sunt capabile să atragă tineri vulnerabili într-o dependență emoțională, în timp ce familiile lor nu au nicio idee despre ceea ce se întâmplă.

Părinții creștini se confruntă cu o întrebare care nu mai este teoretică: cine vă formează copiii?

Dacă nu aveți un răspuns clar la această întrebare, există o posibilitate reală ca răspunsul să fie o mașinărie virtuală.

Ce trebuie să facă părinții

Ignorarea tehnologiei nu este o opțiune. Ea este deja în casele noastre. Întrebarea este dacă noi o controlăm sau ea ne controlează pe noi.

În primul rând, trebuie să stabilim clar în familie că mașinăriile virtuale sunt unelte, nu autorități. Inteligența artificială poate ajuta la colectarea informațiilor. Nu poate defini adevărul, nu poate stabili moralitatea și nu poate spune copilului vostru cine l-a creat Dumnezeu să fie. Această distincție trebuie exprimată clar și repetată des.

În al doilea rând, trebuie să insistăm asupra transparenței. Știți ce platforme folosesc copiii voștri, cât de des și ce fel de conversații au? Părinții din procesele menționate mai sus nu știau. Când au aflat, era prea târziu.

În al treilea rând, învățați-vă copiii să gândească înainte de a apela la tehnologie. Încercați să rezolvați problema. Rugați-vă. Vorbiți cu o persoană, mai ales cu un părinte. Apoi, dacă este nevoie, folosiți un instrument digital ca ajutor suplimentar. Obiceiul reflecției nu este doar practic — este începutul înțelepciunii.

În final, păstrați conversațiile importante în plan uman. Întrebările despre identitate, credință, suferință și scop își au locul la masa familiei, în biroul pastorului și înaintea lui Dumnezeu — nu într-o fereastră de chat cu un model de limbaj.

Ce trebuie să facă biserica

Biserica nu își permite să stea deoparte. Inteligența artificială va modela următoarea generație, fie că creștinii se implică sau nu. Întrebarea este dacă modelăm noi această interacțiune sau doar observăm consecințele ulterior.

Pastorii ar trebui să își echipeze comunitățile pentru a înțelege atât realitățile practice, cât și miza spirituală a acestei tehnologii. Nu este nevoie de o diplomă în informatică. Este nevoie de același lucru ca întotdeauna: înțelepciune biblică aplicată circumstanțelor prezentului.

Bisericile ar trebui să fie locul în care familiile găsesc claritate, nu confuzie, atunci când cultura evoluează mai rapid decât pot ele înțelege. Dacă biserica tace în privința inteligenței artificiale, tinerii își vor căuta răspunsurile în altă parte — iar acel „altă parte” este, din ce în ce mai des, mașinăria virtuală.

Dumnezeu a rânduit biserica pentru a oferi părtășie, ucenicie și responsabilitate spirituală. Niciun algoritm nu poate replica acest lucru. Dar un algoritm îl poate înlocui în experiența zilnică a unui copil care nu este învățat să facă diferența.

Vocea care ne modelează copiii

Inteligența artificială va deveni doar mai capabilă, mai accesibilă și mai convingătoare personal în anii ce vin. Copiii noștri o vor întâlni la școală, pe telefoanele lor, la locul de muncă și, în cele din urmă, în îngrijirea medicală, în deciziile financiare și poate chiar în serviciul militar.

Întrebarea decisivă nu este dacă vor folosi aceste instrumente. Le vor folosi. Întrebarea este dacă au fost formați — în caracter, în credință, în discernământ — înainte ca mașinăria să își pună amprenta asupra lor.

Va fi vocea care modelează înțelegerea copilului vostru despre adevăr și scop un algoritm antrenat pe presupunerile unei culturi fără Dumnezeu?

Sau va fi vocea unui tată, a unei mame, a unui pastor și a Cuvântului viu al lui Dumnezeu?

Familiile creștine trebuie să se asigure că autoritatea supremă în viața copiilor lor nu este o mașină, ci Creatorul care i-a făcut după chipul Său, care le cunoaște numele și care are pentru ei un scop pe care niciun algoritm nu îl poate defini.

