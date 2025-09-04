Inteligența Artificială: Aliat sau Adversar?

Există multiple îngrijorări cu privire la Inteligența Artificială și este normal să fim nervoși, dar funcția principală a acestui produs nu este nouă.

Există multiple îngrijorări cu privire la Inteligența Artificială și este normal să fim nervoși, dar funcția principală a acestui produs nu este nouă. În calitate de specialist în baze de date de 30 de ani, Roberta Cole a utilizat date pentru a cartografia tendințele în vânzări și marketing și chiar pentru a analiza datele în sine, pentru a asigura integritatea acestora, analizează specialistul pentru The American Thinker.

Automatizarea care combină analiza datelor cu luarea de măsuri programate pe baza unui rezultat nu este, de asemenea, o noutate. Ceea ce este nou este modul în care utilizăm Inteligența Artificială și ceea ce ni se spune să credem despre produsul de AI. Această diferență este modul în care AI-ul poate duce la un pericol real.

Ce este AI-ul?

Există multe materiale disponibile care explică acest lucru. Acestea afirmă că 1) Inteligența Artificială este concepută pentru a gândi ca oamenii, 2) Inteligența Artificială este inteligentă și că 3) Inteligența Artificială ne va ușura viața.

Ideea că Inteligența Artificială este inteligentă și chiar că „gândește” nu corespunde realității. AI, la fel ca și computerul în sine, este o carcasă goală până când cineva îi furnizează datele, codul pentru a interacționa cu aceste date și interfața cu utilizatorul pentru a permite comunicarea.

În ceea ce privește ușurarea vieții, acest lucru depinde de utilizarea AI-ului. A devenit obișnuit să se trișeze la un interviu de angajare folosind AI-ul, dar un simplu răspuns la o întrebare nu oferă cunoștințele aprofundate pe care le așteaptă un intervievator.

O lucrare de cercetare în liceu sau facultate ar trebui să fie un exercițiu de rigurozitate care, în cele din urmă, să conducă la un rezultat viabil. Simpla solicitare a unui răspuns de la altcineva nu învață abilitatea și nu oferă satisfacția unei descoperiri semnificative. Întrebarea pe cine să votezi într-o rundă de alegeri oferă rezultate extrem de diferite, în funcție de produsul de AI pe care îl întrebi.

Acest tip de AI la liber aruncă gândirea critică la coșul de gunoi. Poate fi prea utilă. Un videoclip explicativ afirmă că utilizarea Inteligenței Artificiale pentru a îndeplini sarcini banale, cum ar fi redactarea unui raport, va lăsa timp pentru proiecte mai creative… atâta timp cât aceste proiecte creative nu au fost deja înlocuite de AI.

Partea întunecată a acestui produs de AI fără restricții o reprezintă datele. Atunci când se aleg site-urile care vor furniza date pentru un răspuns al inteligenței artificiale, trebuie să luăm în considerare motivația din spatele acestor opțiuni. Este vorba despre căutarea adevărului? Despre vânzarea unui produs? Despre promovarea dezinformării?

În online există o mulțime de date, unele bune, altele rele. În lumea datelor există o zicală: „garbage in, garbage out” (GIGO) – dacă introduci date eronate, vei obține rezultate eronate. Rezultatul pe care îl obții este la fel de bun ca datele utilizate pentru a formula acel rezultat.

În plus, nu doar răspunsurile AI pot fi manipulate. Unele produse sunt programate să simuleze simpatia, să se comporte ca un iubit sau să înșele pe cineva pentru a-i fura economiile de-o viață. AI-ul s-a aventurat în furnizarea de psihanaliză și sfaturi medicale. AI-ul a ajutat chiar și o persoană să se sinucidă.

Un studiu realizat de Tow Center for Digital Journalism al Columbia Journalism Review a descoperit rate de eroare uimitoare atunci când a testat mai multe produse bazate pe inteligență artificială.

„Studiul a descoperit că, în loc să refuze să răspundă atunci când nu dispuneau de informații fiabile, modelele de inteligență artificială ofereau adesea „confabulații” – răspunsuri care păreau plauzibile, dar care erau incorecte sau speculative”.

Integritatea datelor și a programelor de Inteligență Artificială trebuie să fie întotdeauna pusă sub semnul întrebării și revizuită.

Poate fi domesticită Inteligența Artificială?

Posibil. Persoanele care utilizează AI-ul trebuie să știe că acest produs nu este un robot inteligent și simpatic. Nu este un prieten sau un iubit. Nu-i pasă cine sau ce suntem. Este un colector de date gestionat și poate oferi atât răspunsul corect, cât și cel greșit. Poate ajuta la luarea deciziei corecte sau la luarea deciziei greșite. Verificați întotdeauna sursele furnizate împreună cu răspunsul AI pentru a vă asigura de autor, autenticitate și imparțialitate. Dacă produsul AI nu furnizează sursele de date, utilizați altul.

AI va rămâne, în niciun caz nu va dispărea, și există utilizări care demonstrează genialitatea sa. „Am folosit învățarea automată pentru a analiza date mari colectate din procese și interacțiuni cu clienții. Am folosit stocarea datelor pentru a oferi vizualizări tridimensionale ale datelor, agregând sute de modele, pentru a răspunde la întrebări. Diferența dintre munca noastră și utilizările gratuite ale inteligenței artificiale a fost că datele erau deja verificate din punct de vedere al integrității. Erau date din bazele noastre de date, produse de și pentru compania noastră”, afirmă Roberta Cole.

Aici este locul în care AI-ul poate prospera și oferi servicii mai rapide clienților, furniza informații pentru luarea unor decizii mai bine fundamentate și chiar reaminti automat tuturor să se prezinte la o ședință la ora 10 dimineața. Cu toate acestea, chiar și utilizările în afaceri pot scăpa de sub control.

Compania Hertz tocmai a folosit AI-ul pentru a scana mașinile închiriate în căutarea eventualelor daune la returnare. Utilizatorii nu au fost prea încântați; unul dintre ei a primit o factură de 440 de dolari pentru o „zgârietură de un centimetru” pe o roată, incluzând taxele administrative și costurile de reparație. Nu există umanitate în Inteligența Artificială. Nu există zone gri. Inteligența Artificială poate fi brutală.

În schimb, utilizarea puterii reale a oamenilor împreună cu AI-ul poate fi eficientă. În acest scenariu, putem la ca exemplu un departament de pompieri pentru a arăta cum AI-ul, ca instrument, poate salva proprietăți și vieți.

Șeful pompierilor este responsabil pentru prevenirea incendiilor și planurile de acțiune în caz de urgență. Ce s-ar întâmpla dacă șeful, în prima sa zi de lucru, ar avea acces la instrumentul AI al pompierilor, care conține toate datele referitoare la incendiile din trecut, începând cu 1909?

Acest instrument poate afișa hărți cu evoluția incendiilor și pagubele provocate. Ce lucrări de întreținere s-au efectuat de-a lungul anilor și cât de benefice au fost acestea? Locuitorii și întreprinderile au respectat cerințele locale de întreținere de-a lungul anilor? Câtă apă a fost necesară pentru a limita sau stinge incendiile? Ce surse de apă erau disponibile în trecut și sunt disponibile în prezent? Aceste întrebări îi vor oferi șefului informații utile pentru a crea planuri viabile de întreținere, pregătire și intervenție în situații de urgență.

Un produs de acest gen va necesita gândire critică din partea șefului, care, prin promovare, poate fi considerat persoana cea mai calificată pentru a analiza datele și a elabora planurile. Acest șef nu va fi condus de rezultatele alb-negru ale Ai-ului, ci va adăuga personal expertiza și abilitatea de a naviga în zonele gri.

Rețineți că datele trebuie verificate din punct de vedere al integrității înainte de a fi utilizate de șef. Informațiile trebuie adăugate de personalul pompierilor împreună cu agențiile județene și municipale de-a lungul anilor pentru a contribui la siguranța oamenilor și a mijloacelor lor de trai.

O abordare creativă a muncii este locul în care se naște inovația. Mintea umană creativă este cea care formulează teorii care trebuie cercetate. Mintea umană creativă este cea care înțelege cum contextul poate schimba percepția adevărului. Mintea umană creativă este cea care va găsi cea mai potențială utilizare a Inteligenței Artificiale.

