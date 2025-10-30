Când radicalismul devine mainstream: Zohran Mamdani și riscul pentru libertatea și democrația americană

Mamdani nu are un trecut politic semnificativ. În afară de câteva rezoluții demagogice și populiste, care sunt imposibil de pus în practică fără coope

Mamdani nu are un trecut politic semnificativ. În afară de câteva rezoluții demagogice și populiste, care sunt imposibil de pus în practică fără cooperarea legislativului statului, el nu are niciun program. Nimic nu indică faptul că ar fi capabil să gestioneze un buget de 110 miliarde de dolari, să conducă 300.000 de angajați municipali – pe scurt, să conducă statul din statul care este orașul lui Fiorello La Guardia, Ed Koch și Michael Bloomberg.

Nu în ultimul rând, el a făcut declarații de o violență fără precedent la adresa israelienilor și iudaicilor, similare cu cele ale politicienilor de extremă stânga din Franța, Rima Hassan și Jean-Luc Mélenchon.

Omul care, potrivit sondajelor, va fi probabil următorul primar, este un susținător hotărât al boicotării singurului stat evreiesc de pe planetă. El neagă dreptul la existență ca stat evreiesc al țării pe care supraviețuitorii pogromurilor și ai Shoah-ului au construit-o în ultimii 77 de ani.

Nu ascunde faptul că a intrat în politică datorită cauzei palestiniene și grație acesteia. Adoptă fără scrupule minciunile potrivit cărora Israelul s-ar fi angajat în foamete organizată și genocid. A declarat că va ordona arestarea prim-ministrului israelian dacă acesta va veni în oraș pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Compară teroriștii palestinieni cu insurgenții din ghetoul din Varșovia.

El condamnă masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, dar o face fără convingere, condamnând în același timp și „ocupația” și „apartheidul”.

Susținând ideea că evreii sunt sursa problemelor lumii și că trag sforile peste tot, el este capabil să facă această afirmație idioată despre Departamentul de Poliție al orașului New York și Forțele de Apărare Israeliene: „Când cizma NYPD este pe gâtul tău, ea a fost legată de IDF”.

El nu găsește nimic de obiectat în proiectul de „globalizare a intifadei”, ceea ce înseamnă că nu ar fi împotriva ideii de a vedea civili evrei vizați oriunde, inclusiv în New York.

Când comemorează atrocitatea antiamericană din 11 septembrie, există o singură victimă care pare să-i provoace lacrimi – nu miile de persoane ucise în turnurile gemene în flăcări, ci mătușa sa, sau poate verișoara sa, care, pentru că purta hijab, nu se mai simțea „în siguranță” în metrou în săptămânile de după atacul terorist. Apoi s-a apucat să insiste că această agitație în jurul comentariilor sale dovedea doar că islamofobia este foarte răspândită în New York.

Desigur, nimic nu este încă decis. Cei doi adversari ai săi, Andrew Cuomo și Curtis Sliwa, pot încă forma o alianță și ridica un blocaj. Marii rabini din New York, începând cu Elliot Cosgrove de la Sinagoga Park Avenue și Ammiel Hirsch de la Sinagoga Stephen Wise Free, și-au exprimat opinia. Cred că avertismentele lor vor deveni din ce în ce mai puternice în zilele următoare.

Poate că declarațiile liderilor din mediul de afaceri, care sunt adevărații furnizori de locuri de muncă, prin care aceștia fac cunoscut faptul că nu vor ezita să părăsească orașul dacă un primar antisemit va ajunge la putere, îi vor face pe alegători să se gândească înainte de a comite un gest ireparabil.

Dar cel mai probabil rezultat este că oamenii vor ignora aceste avertismente și vor răspunde cu fanfaronadă de genul „America nu este de vânzare”.

Ar fi o zi neagră pentru evreii din New York. O insultă la adresa memoriei lui Saul Bellow, Elie Wiesel și Leonard Bernstein. O palmă dată Emmei Lazarus, poeta ale cărei cuvinte de bun venit adresate celor umiliți, fără nume și fără cetățenie care au ajuns pe Insula Ellis sunt gravate pe soclul Statuii Libertății.

Ar fi începutul rupturii pactului vechi de secole între cel mai cosmopolit oraș din lume și poporul Cărții. Ar fi un cutremur în istoria iudaismului: în momentul în care amenințarea anihilării era omniprezentă, New York era ultimul loc de pe planetă unde iudaismul și evreii nu numai că puteau fi salvați, ci și reinventați.

Dincolo de evrei, ar fi întregul Partid Democrat care ar întoarce spatele moștenirii lui Harry S. Truman, John F. Kennedy și Bill Clinton pentru a se ralia unei facțiuni care, sub acoperirea „intersecționalității”, confundă steagul verde al Hamas cu cel al muncitorilor.

America este prinsă într-o menghină – pe de o parte, „America first”; pe de altă parte, Alexandria Ocasio-Cortez și mulțimea ei, a căror ascensiune la New York ar întări tentațiile totalitare. Dacă New Yorkul cade, întreaga lume liberă ar putea să se clatine din nou din temelii.

Foto: Zohran Mamdani/Facebook

