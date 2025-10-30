Administrația Trump atinge un prag important în materie de deportări

„Președintele Trump și secretarul Noem au relansat o agenție care a fost paralizată și împiedicată să-și îndeplinească atribuțiile în ultimii patru an

Administrația Trump a deportat deja peste 527.000 de imigranți ilegali din țară, a anunțat marți Departamentul Securității Interne.

În ritmul actual, autoritățile federale ar putea deporta 600.000 de imigranți ilegali până la sfârșitul primului an de mandat al președintelui Donald Trump.

Cu toate acestea, cifra este încă departe de obiectivul ambițios al administrației Trump de a deporta un milion de imigranți ilegali în fiecare an.

Luna trecută, directorul interimar al ICE, Todd Lyons, a declarat că agenția poate încă realiza acest lucru prin încurajarea imigranților ilegali să se „autodeporteze”.Administrația Trump oferă un bonus de 1.000 de dolari și zboruri gratuite spre țara de origine celor care aleg să plece de bunăvoie.

Potrivit DHS, aproximativ 1,6 milioane de imigranți ilegali s-au autodeportat deja.

„Cred că vom vedea numărul nostru, cu siguranță cu aplicația CBP Home și cei care au decis să plece de bunăvoie”, a spus Lyons.

Secretarul adjunct al Departamentului Securității Interne, Tricia McLaughlin, a spus că „este doar începutul”.

„Președintele Trump și secretarul Noem au relansat o agenție care a fost blocată și împiedicată să-și facă treaba în ultimii patru ani”, a spus McLaughlin. „În fața unui număr istoric de injuncții din partea judecătorilor activiști și a amenințărilor la adresa forțelor de ordine, DHS, ICE și CBP nu numai că au închis granița, dar au făcut pași istorici pentru a îndeplini promisiunea președintelui Trump de a aresta și deporta străinii ilegali care au invadat țara noastră”, a spus McLaughlin. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram „Străinii ilegali aud mesajul nostru de a pleca acum sau de a suporta consecințele: migranții se întorc acum înainte chiar de a ajunge la granițele noastre. Migrația prin Darien Gap din Panama a scăzut cu 99,99%”.

Cele mai recente cifre privind deportările vin pe fondul unei schimbări majore de conducere la ICE, condusă de consilierul senior al Departamentului Securității Interne, Corey Lewandowski.

