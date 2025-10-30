O postare, trei procese și un test al libertății religioase

Parlamentara finlandeză Päivi Räsänen este din nou judecată după ce a citat un pasaj din Biblie despre moralitatea sexuală într-un tweet din 2019 în c

Parlamentara finlandeză Päivi Räsänen este din nou judecată după ce a citat un pasaj din Biblie despre moralitatea sexuală într-un tweet din 2019 în care punea la îndoială susținerea bisericii sale pentru un eveniment LGBTQ Pride. Procesul juridic, care durează de șase ani, a implicat acuzații penale, interogatorii ale poliției și două procese complete, ambele încheiate cu achitări unanime.

Ceea ce a început ca un tweet cu un pasaj din Biblie despre moralitatea sexuală s-a transformat într-o plângere penală, interogatorii ale poliției și zeci de ore petrecute pregătindu-se și participând la multiple audieri în instanță. Politicianul finlandez Päivi Räsänen spune că, deși procurorii încearcă să-i distorsioneze credința într-un mesaj de ură împotriva persoanelor homosexuale, lupta sa juridică „nu este în zadar”.

Joi, Räsänen se confruntă cu cel mai recent obstacol, întrucât se va prezenta în fața Curții Supreme a Finlandei pentru o audiere. Ea va lupta din nou pentru dreptul său la libertatea de exprimare, chiar dacă Räsänen a fost deja achitată în mod unanim de două ori de acuzațiile de incitare la ură, o dată de către un tribunal districtual în 2022 și apoi de către Curtea de Apel din Helsinki în 2023.

Judecătorii Curții Supreme vor analiza dacă politicianul a comis o infracțiune prin faptul că și-a împărtășit public convingerile. Räsänen – medic, membru de lungă durată al Parlamentului finlandez, fost ministru de interne și bunică – a spus într-un interviu că este liniștită în timp ce se îndreaptă spre tribunal.

„Mă rog pentru a treia victorie”, a spus Räsänen. „Am văzut cum Dumnezeu a folosit acest proces. Mi-a deschis multe șanse și posibilități … de a duce mesajul Evangheliei unui public pe care nu l-aș fi atins niciodată fără aceste acuzații”.

Tweetul lui Räsänen din 2019 punea la îndoială sponsorizarea oficială de către Biserica Evanghelică Luterană din Finlanda a unui eveniment local LGBTQ Pride și distribuia o fotografie din Romani 1:24-27, care discută tipurile de păcate sexuale. Räsänen a spus că speră ca postarea ei pe rețelele sociale să încurajeze oamenii să se uite la Biblie și să aibă încredere în ea.

Câteva săptămâni mai târziu, poliția a primit o plângere cu privire la postarea ei și a deschis o anchetă. Au interogat-o pe politiciană de mai multe ori, timp de 13 ore în total, și i-au cerut în repetate rânduri să explice semnificația versetelor. Poliția a interogat-o și cu privire la povestea creației din Geneză și la modul în care convingerile ei biblice despre căsătorie se legau de aceasta.

Räsänen a spus că interogatoriile i s-au părut ironice, întrucât cu doar câțiva ani înainte, ea lucrase ca ministru în cabinetul responsabil cu poliția.

În 2021, procurorul general al Finlandei de atunci, Raija Toiviainen, a acuzat-o pe Räsänen de „agitație împotriva unui grup minoritar”, clasificată ca discurs de ură în conformitate cu secțiunea din Codul penal finlandez care se referă la „crime de război și crime împotriva umanității”.

Pe lângă tweet-ul lui Räsänen, procurorii au vizat și declarațiile pe care le-a făcut într-o emisiune radiofonică finlandeză difuzată la nivel național, precum și o broșură de 23 de pagini pe care a publicat-o în 2004, intitulată „Bărbat și femeie i-a creat”.

Autoritățile l-au acuzat și pe episcopul Juhana Pohjola, care a publicat broșura lui Räsänen prin intermediul Fundației Luther Finlanda, o ramură a Ministerului Misiunii Evanghelice Luterane din Finlanda.

După ce un tribunal districtual a respins acuzațiile împotriva lui Räsänen în 2022, procurorii au făcut apel. Spre deosebire de Statele Unite, legea finlandeză nu protejează cetățenii de dubla incriminare sau de continuarea urmăririi penale pentru aceleași acuzații chiar și după achitare.

După victoria lui Räsänen la Curtea de Apel din Helsinki, procurorii au făcut apel la cea mai înaltă instanță a țării în 2024, cerându-i să revizuiască tweet-ul și broșura lui Räsänen, dar renunțând la acuzația referitoare la apariția ei la emisiunea radio. Procurorii solicită amenzi de zeci de mii de euro și cer autorităților să cenzureze publicațiile lui Räsänen.

Dacă Räsänen pierde, precedentul juridic ar putea fi dezastruos, a declarat Lorcán Price, avocat al Alliance Defending Freedom International, care o reprezintă pe Räsänen . Europa nu are aceleași protecții constituționale ale libertății de exprimare ca Statele Unite, a explicat Price. În schimb, drepturile de exprimare sunt protejate de articolele 9 și 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dar Comisia Europeană face presiuni pentru a transforma „discursul instigator la ură” într-o infracțiune la nivelul Uniunii Europene, pentru a proteja oamenii de așa-numitele opinii ofensatoare, a spus el.

„La baza acestui caz se află o chestiune religioasă, și anume dacă poți sau nu să împărtășești o opinie creștină cu privire la etica sexuală, moralitatea sexuală”, a spus Price. „Despre asta este vorba în acest caz. Poți spune adevărul așa cum îl vezi tu în mod liber, chiar dacă ar putea ofensa pe cineva, sau vei fi urmărit penal pentru discurs de ură?”

Price a mai menționat că audierea lui Räsänen de joi este neobișnuită, deoarece Curtea Supremă a Finlandei examinează de obicei cazurile analizând documentele depuse anterior, nu ascultând mărturiile în persoană. Dacă instanța supremă va decide împotriva lui Räsänen, ea ar putea face apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din Strasbourg, Franța, a spus Price. Dacă Räsänen va câștiga, acesta va fi sfârșitul drumului pentru procurori, deoarece ei nu au dreptul să facă apel la curtea din Strasbourg.

Räsänen a spus că, în ciuda procesului juridic istovitor, a găsit motivație văzând cum cazul ei a ajuns la un public nou cu Evanghelia. Luna aceasta, a primit un e-mail de la un bărbat care era ateu, a spus ea. El a contactat-o pentru prima dată în 2019 și și-a exprimat furia față de convingerile ei biblice. Dar ea i-a împărtășit credința ei într-un schimb de e-mailuri cu el, iar el i-a spus în cele din urmă că ea l-a ajutat să devină creștin.

Räsänen a adăugat că speră ca povestea ei să îi încurajeze pe alți creștini din Europa să nu se autocenzureze din teamă de urmărire penală.

„Cu cât tăcem mai mult despre aceste probleme controversate, cu atât spațiul pentru aceste libertăți devine mai restrâns”, a spus ea. „Nu este în zadar să fim implicați în acest proces. Nu este în zadar să apărăm libertatea de exprimare și libertatea de credință. Nu este în zadar să apărăm învățăturile biblice”.

