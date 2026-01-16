Casa Albă propune folosirea conturilor de pensii 401(k) la achiziția unei locuințe

Președintele Trump a prezentat o serie de propuneri menite să abordeze problema accesibilității

Președintele Trump va prezenta săptămâna viitoare un plan care le va permite americanilor să utilizeze conturile de pensii 401(k) pentru a achita avansul pentru achiziționarea unei locuințe, a declarat vineri un înalt oficial al Casei Albe, aceasta fiind cea mai recentă dintr-o serie de propuneri lansate de administrație pentru a răspunde îngrijorării persistente cu privire la costul vieții, informează WSJ.

Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național, a declarat pentru Fox Business că Trump va prezenta planul la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, săptămâna viitoare.

Persoanele care cumpără pentru prima dată o locuință și au sub 59 de ani și jumătate pot retrage în prezent până la 10.000 de dolari din conturile lor individuale de pensii fără penalități pentru achiziționarea unei locuințe. Însă astfel de retrageri anticipate nu sunt permise în conturile 401(k) și în conturile similare bazate pe angajator, cu excepția cazului în care persoanele respective plătesc o penalitate de 10%.

Trump a lansat o serie de propuneri pentru a aborda problema costului vieții pentru americani, multe dintre apelurile sale concentrându-se pe criza accesibilității locuințelor. Propunerile au inclus interzicerea investitorilor mari să cumpere case unifamiliale și îndrumarea companiilor de finanțare ipotecară susținute de guvern, Fannie Mae și Freddie Mac, să cumpere obligațiuni ipotecare în valoare de 200 de miliarde de dolari, în efortul de a reduce ratele pentru cumpărătorii de case.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Multe dintre ideile lui Trump ar impune probabil adoptarea unor legi, iar regulile privind retragerile din conturile 401(k) și IRA sunt prevăzute în codul fiscal. Schimbarea acestora ar putea fi dificilă în cadrul unui Congres profund divizat, iar legislatorii republicani au opinii împărțite cu privire la oportunitatea adoptării unui proiect de lege fiscală majoritară în acest an.

Vineri, Hassett a semnalat că Administrația Trump va renunța la cererea lui Trump de a limita cu 10% dobânzile la cardurile de credit pentru un an, după ce liderii Partidului Republican s-au arătat reticenți față de această idee. „Ne așteptăm ca acest lucru să nu necesite neapărat adoptarea unei legi, deoarece vor exista noi cărți de joc foarte bune pentru Trump”, a declarat Hassett.

Guvernul permite deja retrageri anticipate fără penalități înainte de vârsta de 59½ ani din conturile de pensii pentru anumite motive, cum ar fi invaliditatea, studiile universitare și unele cheltuieli medicale. Persoanele care efectuează astfel de retrageri din conturile de pensii înainte de impozitare trebuie să plătească în continuare impozitul pe venit pentru acești bani, dar pot evita o penalitate de 10%.

Marea majoritate a planurilor 401(k) permit, de asemenea, angajaților să împrumute din conturile lor pentru orice motiv, inclusiv pentru achiziționarea unei locuințe. Un mare avantaj al contractării unui împrumut 401(k) este că angajatul trebuie să își ramburseze banii cu dobândă, astfel încât economiile sale pentru pensie nu vor suferi o reducere permanentă. Aproape 15% dintre participanții la conturile 401(k) administrate de Vanguard Group aveau un împrumut restant la sfârșitul anului 2024.

Propunerea administrației ar putea ajuta persoanele care consideră că nu își pot permite să ramburseze un împrumut 401(k) să obțină acces la capital pentru plata avansului.

Piața imobiliară a fost înghețată timp de trei ani consecutivi, deoarece prețurile ridicate ale locuințelor și ratele ipotecare crescute au făcut achizițiile inaccesibile pentru mulți americani.

Aproximativ 30% dintre cumpărătorii aflați la prima achiziție au declarat că economisirea pentru avans a fost una dintre cele mai dificile părți ale achiziției unei locuințe, potrivit unui sondaj realizat de Asociația Națională a Agenților Imobiliari și publicat anul trecut. Aproximativ 22% dintre cumpărătorii aflați la prima achiziție chestionați au declarat că au folosit un cadou sau un împrumut de la o rudă sau un prieten ca sursă pentru avans.

Cea mai mare problemă pentru accesibilitatea pieței imobiliare este lipsa de locuințe pe care cumpărătorii și le pot permite. Unii economiști din domeniul imobiliar avertizează că, fără o creștere a ofertei de locuințe, politicile guvernamentale care cresc cererea ar putea determina o creștere și mai mare a prețurilor locuințelor.

Nu este clar dacă propunerea lui Trump ar permite unei persoane care retrage bani din contul 401(k) pentru avansul unei case să ramburseze banii în cont în timp.

Hassett a spus că o posibilitate ar fi ca proprietarul unei case să poată depune 10% din valoarea casei lui în contul 401(k) și să îl crească în timpul anilor de muncă. Planurile de pensii oferite de angajatori au de obicei o serie de opțiuni de investiții care nu includ capitalul propriu al locuinței.

Congresul a facilitat în repetate rânduri accesul la conturile 401(k). În ultimii ani, a început să permită oamenilor să efectueze retrageri fără penalități din motive precum boli terminale și recuperarea în urma unui dezastru declarat la nivel federal.

Aceste excepții pot intra în conflict cu ideea conturilor de pensii cu avantaje fiscale, care sunt concepute pentru a pune bani deoparte pentru zeci de ani de creștere cu impozitare amânată.

Aproape o treime dintre persoanele care își părăsesc locul de muncă în fiecare an își lichidează conturile 401(k), plătind impozite și, adesea, penalizarea de 10% pentru retragerea anticipată, în loc să păstreze banii într-un cont de pensii.

Share this: Facebook

X

