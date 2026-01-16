Americanii vor mai multă credință în spațiul public și susțin drepturile parentale

Fundația Becket pentru Libertatea Religioasă a publicat sondajul anual privind atitudinea americanilor față de credință

Majoritatea americanilor doresc mai multă credință în spațiul public și vor să aibă mai multă influență asupra a ceea ce învață copiii lor la școală, potrivit unui nou sondaj privind atitudinea față de libertatea religioasă, publicat recent.

Fundația Becket pentru Libertatea Religioasă a publicat Indicele anual al Libertății Religioase, care documentează o creștere a dorinței americanilor pentru practicarea credinței lor în spațiul public și privat. Indicele a chestionat peste 1.000 de americani și le-a cerut opiniile cu privire la o serie de subiecte, de la renunțarea la programa școlară până la împărtășirea credinței în public.

„Indicele din acest an arată că americanii – și în special generațiile mai tinere – împărtășesc din ce în ce mai mult o viziune viguroasă asupra libertății religioase, una care nu se limitează la biserici și case private, ci se exprimă deschis în spațiul public”, a scris Becket, citat de The Daily Wire.

Becket a constatat că 73% dintre americani consideră că părinții ar trebui să poată să-și retragă copiii din programa școlară publică. Aceasta reprezintă o creștere de zece puncte procentuale față de 2021 și vine după ce Curtea Supremă a decis anul trecut că unui grup de părinți din Maryland ar trebui să li se permită să-și retragă copiii din orele de curs care includ materiale axate pe LGBT și sexualitate. Acest caz a fost adus în fața justiției de Becket în numele unei coaliții de părinți creștini, evrei și musulmani.

Sondajul a arătat că 62% dintre americani au susținut această decizie.

„Când vine vorba de creșterea copiilor, mama și tata știu cel mai bine. Această idee de bun simț se bucură de un sprijin copleșitor, aproape trei sferturi dintre americani fiind de acord că părinții ar trebui să aibă ultimul cuvânt în ceea ce privește ceea ce li se predă copiilor lor în școlile publice. Este o reamintire puternică a faptului că, în țara noastră, familiile – și nu oficialii guvernamentali – sunt principalii educatori ai generației viitoare”, a declarat Eric Baxter, vicepreședinte și consilier principal la Becket.

Tot mai mulți consideră că americanii ar trebui să aibă libertatea de a-și împărtăși credința în public, inclusiv la locul de muncă și la școală.

„57% dintre americani sunt de acord că libertatea religioasă este inerent publică și că americanii ar trebui să aibă libertatea de a-și împărtăși credința în spații publice, cum ar fi școala, locul de muncă sau rețelele sociale – o creștere de cinci puncte procentuale față de 2020”, arată indexul.

În mod deosebit, noile reglementări emise de administrația Trump anul trecut au clarificat faptul că angajații federali au dreptul să-și invite colegii la biserică și să-și împărtășească convingerile religioase cu aceștia.

Studiul a mai relevat că o pluritate de americani (47%) consideră că psihologii creștini ar trebui să aibă dreptul să îndrume copiii pentru a evita confuzia de gen, 58% spun că artiștii și patisierii nu ar trebui obligați să creeze un produs care le încalcă conștiința, iar 65% au aprobat o decizie recentă a Curții Supreme care a dat câștig de cauză unei organizații caritabile catolice care a dat în judecată statul Wisconsin, după ce acesta i-a impus să plătească anumite taxe de care alte organizații religioase erau scutite.

