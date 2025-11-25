Câștigătoarea titlului „Cea mai puternică femeie din lume”, descalificată după ce s-a descoperit că este bărbat

Competiția „Cea mai puternică femeie din lume” din 2025, desfășurată în Arlington, Texas, a stârnit controverse după ce concurentul american Jammie Bo

Competiția „Cea mai puternică femeie din lume” din 2025, desfășurată în Arlington, Texas, a stârnit controverse după ce concurentul american Jammie Booker – care a câștigat Campionatul Mondial Oficial Strongman Games în weekend – a fost deposedat de titlu marți, după ce organizatorii au declarat că Booker nu a dezvăluit faptul că este bărbat.

Booker a fost descalificat pentru încălcarea regulilor care impun concurenților să concureze în divizia corespunzătoare sexului cu care s-au născut.

„Se pare că un atlet care este biologic bărbat și care acum se identifică ca femeie a concurat în categoria Open feminin”, au explicat organizatorii. „Oficialii Strongman nu erau la curent cu acest fapt înainte de competiție și am investigat urgent situația de când am fost informați”. „Dacă am fi știut sau dacă acest lucru ar fi fost declarat în orice moment înainte sau în timpul competiției, acestui atlet nu i s-ar fi permis să concureze în categoria Open feminin”.

Booker a câștigat medalia de aur, în timp ce Andrea Thompson, fosta campioană și una dintre cele mai respectate figuri din acest sport, a coborât de pe podium murmurând „asta e o porcărie”, potrivit mai multor martori.

În câteva ore, antrenorul ei, fostul campion Laurence Shahlaei, a declarat-o pe Thompson drept adevărata campioană din 2025, lăudând-o pentru dominarea sa la deadlift, log press și circus dumbbell. „Sportul este sport”, a scris el. „Categoriile pentru femei există dintr-un motiv”.

Rebecca Roberts, de trei ori cea mai puternică femeie din lume, a alimentat și mai mult reacțiile negative, afirmând că niciun sportiv sau organizator nu știa despre trecutul lui Booker. Un videoclip YouTube din 2017, care a reapărut și în care Booker pare să se descrie ca „o femeie trans de 21 de ani”, a alimentat aceste îngrijorări.

Roberts a postat o declarație directă alături de o imagine cu mesajul „Protejați sporturile feminine”, insistând că nu are „nicio ură față de persoanele transgender”, dar avertizând că sporturile de forță nu pot ignora realitățile biologice.

„Diviziile feminine trebuie să rămână rezervate exclusiv femeilor din punct de vedere biologic”, a scris ea, numind-o pe Thompson adevărata campioană. Thompson a apreciat postarea.

Alți sportivi de top au împărtășit același sentiment. Tripla campioană Donna Moore a numit-o pe Thompson „adevărata câștigătoare”, în timp ce Mitchell Hooper, cel mai puternic om din lume în 2023, a criticat rezultatul într-un videoclip după ce a urmărit evenimentul în direct.

„Prima dată când am văzut-o pe Jammie, am spus: «Femeia asta arată diferit»”, a spus Hooper, remarcând că Booker părea cu câțiva centimetri mai înalt și cu aproximativ 36 de kilograme mai greu decât orice altă concurentă. „Există momente în care trebuie să iei atitudine în favoarea sporturilor feminine”.

Chiar și sponsorul lui Booker, Iron Ape, a rupt legăturile cu el înainte ca acesta să fie descalificat, afirmând că are „motive să creadă” că Booker a prezentat informații eronate către Official Strongman Games, subliniind că decizia a fost luată din motive de integritate, nu de identitate.

Booker a mulțumit concurenților și organizatorilor pe rețelele sociale după ce a câștigat, spunând că rezultatul nu era așteptat. Contul său de Instagram, care conținea videoclipuri cu el ridicând greutăți, este acum setat ca privat.

Foto: Official Strongman Games/Facebook

