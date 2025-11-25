Chicago: Aeroportul O’Hare se așteaptă la cel mai aglomerat Thanksgiving din istorie

Aeroportul Internațional O'Hare din Chicago se pregătește pentru cea mai aglomerată săptămână de călătorii de Ziua Recunoștinței din istoria sa de 70

Aeroportul Internațional O’Hare din Chicago se pregătește pentru cea mai aglomerată săptămână de călătorii de Ziua Recunoștinței din istoria sa de 70 de ani.

Autoritățile din Chicago estimează că peste 1,63 milioane de călători vor tranzita aeroportul în perioada de șapte zile a sărbătorii de Ziua Recunoștinței, ceea ce reprezintă o creștere de 9,5% față de anul trecut.

„Ziua Recunoștinței este un moment în care Chicago se unește în semn de recunoștință și rămâne una dintre cele mai prețuite și vibrante perioade ale anului pentru orașul nostru”, a declarat primarul Brandon Johnson (D) într-un comunicat. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram „Echipele noastre dedicate de la aeroport sunt pregătite să întâmpine și să sprijine fiecare călător care trece prin acest sezon de sărbători, asigurând o experiență caldă și fără probleme în cel mai mare oraș din lume”, a adăugat el.

Se estimează că la nivel național aproape 20 de milioane de persoane vor călători cu avionul în această săptămână, în timp ce oficialii se pregătesc pentru ceea ce unii consideră a fi cea mai aglomerată săptămână de călătorii de Ziua Recunoștinței din ultimii 15 ani.

