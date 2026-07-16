Câteva vești bune despre inflația din SUA

Rezerva Federală are parte de o pauză, pe fondul scăderii prețurilor de consum și de producție în luna iunie Inflația rămâne o amenințare pentru ec

Rezerva Federală are parte de o pauză, pe fondul scăderii prețurilor de consum și de producție în luna iunie

Inflația rămâne o amenințare pentru economie, așa că bucurați-vă de veștile bune cât puteți. Printre acestea se numără și datele publicate săptămâna aceasta, care arată că atât prețurile de consum, cât și cele de producție înregistrează o ușoară stabilizare, analizează WSJ.

Indicele prețurilor de consum (IPC) pentru luna iunie, publicat marți, a arătat că inflația rămâne încă mult prea ridicată, la 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, prețurile au scăzut cu 0,4% față de luna mai.

Scăderea prețurilor la energie a reprezentat o mare parte din această variație, pe fondul unei acalmie pe piețele petroliere, datorată încetării conflictului din jurul Strâmtorii Ormuz (atât despre această pauză). Un aspect mai revelator este faptul că prețurile la alimente și la alte produse, cu excepția combustibililor și a alimentelor, s-au stabilizat de la o lună la alta.

Un alt aspect încurajator este faptul că indicele prețurilor de producție publicat miercuri a indicat o evoluție pozitivă. Prețurile cu ridicata au scăzut cu 0,3% față de luna precedentă în iunie, menținându-se pe o tendință descendentă clară după un vârf recent înregistrat în aprilie, iar această evoluție a fost determinată din nou de scăderea prețurilor la energie. Prețurile de producție sunt adesea un indicator al schimbărilor care, în cele din urmă, se reflectă în IPC.

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Toate acestea par să ofere o răgaz Rezervei Federale. Fed și noul său președinte, Kevin Warsh, s-au confruntat cu speculații intense cu privire la necesitatea unei majorări a ratei dobânzii încă de la ședința care va avea loc la sfârșitul acestei luni.

Dezbaterea principală s-a axat pe întrebarea dacă o bancă centrală își poate permite să „treacă cu vederea” inflația provocată de un șoc al prețurilor la energie. Riscul unei majorări a ratei dobânzii constă în faptul că aceasta ar crește costurile pentru sectorul imobiliar și alte activități economice, în timp ce economia se confruntă deja cu costuri mai mari ale energiei. Însă așteptarea prea îndelungată înainte de a majora rata dobânzii, în cazul în care creșterile de prețuri se generalizează, riscă să facă inflația mai persistentă.

Scăderea prețurilor din luna iunie sugerează că Fed nu are nevoie să ia măsuri bruște în anticiparea unei creșteri a prețurilor cauzate de reluarea ostilităților în Golful Persic. Domnul Warsh și-a exprimat săptămâna aceasta în fața Congresului hotărârea de a pune capăt inflației din ultimii cinci ani.

Această atitudine fermă îi aduce credibilitate în fața piețelor. În calitate de nou președinte al Fed, domnul Warsh merită un anumit respect în timp ce gestionează politica monetară în această perioadă delicată.