Suedia în fața CEDO: Istoria unei țări repetat condamnate pentru modul în care distruge familii

Suedia trece, în mintea multora, drept unul dintre modelele europene de protecție socială și fericire națională — un stat care are grijă de copiii lui

Suedia trece, în mintea multora, drept unul dintre modelele europene de protecție socială și fericire națională — un stat care are grijă de copiii lui mai bine decât o fac majoritatea. Și totuși, dosarele de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) spun o cu totul altă poveste.

De peste patru decenii, CEDO a condamnat în mod repetat autoritățile suedeze pentru felul în care au gestionat separarea copiilor de părinți — nu neapărat pentru că i-au luat din familie, ci pentru ce s-a întâmplat după aceea.

Toate aceste cazuri au un numitor comun: Articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cel care garantează dreptul la respectarea vieții private și de familie. Iar tiparul care se repetă, de la un deceniu la altul, e aproape identic — copii plasați departe de părinți, vizite tăiate sau restricționate ani la rând, comunicare interzisă, frați despărțiți unii de alții.

Iată ce a decis, de fapt, Curtea în cele mai importante dintre aceste cauze.

Olsson împotriva Suediei — cazul care a deschis seria

Este cazul de referință, cel care a stabilit principiile pe care Curtea le aplică și astăzi. În 1988, într-o primă hotărâre (Olsson nr. 1), CEDO a considerat că decizia inițială a autorităților suedeze de a lua trei copii în îngrijire publică nu încălca, prin ea însăși, Convenția — motivele invocate au fost considerate legitime, iar statul are o marjă largă de apreciere atunci când evaluează necesitatea unei asemenea măsuri.

Ceea ce Curtea a sancționat a fost execuția deciziei. Copiii au fost plasați în locații separate, la mare distanță atât de părinții lor, cât și unii de ceilalți, iar acest lucru a făcut ca păstrarea legăturii de familie să devină aproape imposibilă. Curtea a stabilit, pentru prima dată explicit, un principiu care avea să devină piatra de temelie a întregii jurisprudențe ulterioare: dreptul statului de a interveni pentru protecția unui copil nu este identic cu dreptul de a rupe, fără justificare suplimentară, legăturile de familie mai mult decât este strict necesar.

Eriksson împotriva Suediei — dreptul la reunificare, nu doar la vizite

Un an mai târziu, în 1989, Curtea a condamnat din nou Suedia, de această dată într-un caz în care o mamă nu a reușit, timp de șase ani, să obțină drepturi de vizită executorii față de fiica ei, aflată în plasament. Chiar și după ce măsura de îngrijire fusese ridicată oficial, mama nu a avut, în practică, nicio cale reală de a-și revedea copilul.

Curtea a formulat aici unul dintre principiile centrale ale jurisprudenței sale privind copiii aflați în plasament: dreptul unei mame la respectarea vieții de familie, garantat de Articolul 8, include dreptul ca statul să ia măsuri active pentru reunificarea familiei — nu doar să nu o împiedice pe hârtie. Restricționarea îndelungată a contactului, fără un efort real de reapropiere, a fost considerată o încălcare clară a Convenției.

Margareta și Roger Andersson împotriva Suediei — tăcerea impusă unei familii

În 1992, Curtea a analizat un caz în care unui copil aflat în plasament i s-a interzis, pe o perioadă de un an și jumătate, orice contact telefonic sau prin corespondență cu mama sa. Guvernul suedez a susținut că restricțiile erau necesare pentru stabilitatea copilului. Curtea a fost de altă părere: măsuri atât de drastice, a spus instanța, trebuie susținute de motive foarte solide și trebuie să rămână, în toate cazurile, în acord cu scopul final al oricărei intervenții de acest tip — reunificarea familiei. Interzicerea completă a oricărei forme de comunicare, pe o perioadă atât de lungă, nu este legală și nici umană.

Rieme împotriva Suediei — un alt capitol al aceleiași probleme

Câteva luni mai târziu, în aprilie 1992, Suedia a fost condamnată din nou, într-o cauză cu elemente similare celor anterioare — restricții asupra dreptului de vizită al unui părinte, considerate de Curte disproporționate față de scopul urmărit. Cazul s-a adăugat unui șir deja consistent de hotărâri care indicau aceeași problemă structurală: autoritățile suedeze interveneau, adesea legitim, la momentul preluării copilului, dar eșuau sistematic în etapa ulterioară — cea a menținerii sau reconstruirii legăturii de familie.

Söderman împotriva Suediei — o lacună în lege, nu doar o decizie greșită

Cazul din 2013 este diferit de celelalte prin natura sa: nu privește o decizie administrativă de plasament, ci o lacună legislativă. O adolescentă a fost filmată pe ascuns, fără știrea ei, de tatăl ei vitreg, într-un moment de intimitate. La momentul respectiv, legislația suedeză nu îi oferea nicio cale juridică eficientă de a se apăra împotriva unei asemenea încălcări a integrității personale.

Marea Cameră a CEDO a condamnat Suedia tocmai pentru această absență — statul nu și-a îndeplinit obligația pozitivă de a oferi minorilor un cadru legal capabil să îi protejeze real, nu doar formal, împotriva unor astfel de abuzuri. Cazul a rămas de referință pentru discuția mai largă despre integritatea personală a copiilor și obligațiile pozitive ale statului în temeiul Articolului 8.

Roengkasettakorn Eriksson împotriva Suediei — nuanța din cazurile recente

Nu toate cazurile recente s-au încheiat cu o condamnare. Într-o hotărâre din 2022, Curtea a analizat situația unei mame căreia autoritățile suedeze i-au transferat custodia fiicei către familia de plasament, restricționându-i totodată dreptul de vizită. De această dată, Curtea a considerat că motivele instanțelor suedeze au fost relevante și suficiente, iar autoritățile nu au eșuat în obligația lor de a facilita reunificarea familiei cât timp măsura de îngrijire a fost în vigoare — astfel că nu a constatat o încălcare a Articolului 8.

Acest tip de decizie este important pentru înțelegerea corectă a întregului tablou: CEDO nu contestă, ca principiu, dreptul unui stat de a avea un sistem de protecție a copilului, și nici nu găsește automat vinovată Suedia de fiecare dată când o familie depune plângere. Curtea analizează, caz cu caz, dacă motivele invocate de autorități au fost temeinice, dacă părintele a fost implicat real în proces și dacă s-au făcut eforturi autentice pentru menținerea legăturilor de familie.

Samson împotriva Suediei — același tipar, într-un dosar încă deschis

Aceste precedente nu sunt doar istorie juridică. Ele formează, de fapt, baza pe care se sprijină cel mai discutat dosar actual împotriva Suediei: cazul familiei române Samson.

Povestea, pe scurt: în decembrie 2022, cele două fiice mai mari ale cuplului, Sara și Tiana, atunci de 11 și 10 ani, au fost preluate de serviciile sociale suedeze în urma unei acuzații de abuz formulate la școală. Ancheta ulterioară nu a confirmat acuzațiile, dar fetele au rămas totuși în plasament — mutate, între timp, prin mai multe case de plasament diferite, ținute separate una de cealaltă.

Părinților li s-a permis, de regulă, o singură vizită supravegheată pe lună, da au existat perioade întregi în care nu și-au putut vedea fiicele, până la interzicerea totală a legăturii cu ele.. Familia a depus plângere la Strasbourg, invocând încălcarea drepturilor parentale, iar din octombrie 2025 organizația ADF International s-a alăturat echipei lor juridice. CEDO a respins cererea lor pe motiv că nu au fost epuizate toate procedurile juridice naționale.

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Citit alături de jurisprudența deja existentă, dosarul Samson nu introduce practic nicio acuzație nouă — reproduce, aproape punct cu punct, tiparul deja sancționat de Curte de patru decenii:

Separarea fraților între ei, exact problema centrală din Olsson (1988), unde Curtea a considerat că plasarea copiilor la mare distanță unii de alții a făcut imposibilă păstrarea legăturii de familie.

Restricționarea îndelungată și severă a dreptului de vizită, aceeași problemă pentru care Suedia a fost condamnată în Eriksson (1989) — unde Curtea a spus explicit că dreptul unui părinte la viață de familie include obligația statului de a lucra activ pentru reunificare, nu doar de a nu o interzice pe hârtie.

Mutări repetate ale copiilor între case de plasament diferite, care fac și mai dificilă menținerea oricărei continuități — un ecou al aceleiași logici sancționate în Andersson (1992), unde restricționarea drastică a contactului a fost considerată disproporționată în absența unor motive foarte solide.

În ultimii ani, Tribuna.US a descoperit și devoalat același tipar comportamental abuziv și în cazul Furdui vs Jugendamnt, în Germania – un episod care seamănă stringent cu realitatea din cazul Samson. Citește AICI

Ceea ce transformă însă dosarul Samson într-un test relevant este tocmai faptul că el reia, aproape identic, argumentele care au dus deja, de patru ori în ultimele patru decenii, la condamnarea Suediei pentru aceleași practici.

Ce arată, per ansamblu, acest șir de hotărâri

Privite împreună, aceste cauze conturează un tipar clar. Curtea de la Strasbourg nu a pus niciodată sub semnul întrebării dreptul Suediei — sau al oricărui alt stat — de a interveni atunci când bunăstarea unui copil este în pericol. Marja de apreciere acordată autorităților naționale în decizia inițială de plasament rămâne, în jurisprudența CEDO, una largă.

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Problema identificată constant de Curte este următoarea: modul în care aceste decizii sunt puse în practică. Separarea fraților între ei, distanțele mari impuse între copii și părinți, restricțiile îndelungate sau nejustificate ale dreptului de vizită, interzicerea oricărei forme de comunicare — toate acestea au fost, rând pe rând, sancționate de Curte ca încălcări ale dreptului la respectarea vieții de familie.

E o distincție subtilă, dar esențială: dreptul de a proteja un copil nu este, în ochii CEDO, totuna cu dreptul de a rupe fără limită legăturile lui de familie. Iar istoria acestor condamnări — de la Olsson, în 1988, până la dosarul Samson, arată că această metodă abuzivă continuă să fie pusă în practică, dosar după dosar, de Suedia.