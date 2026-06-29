De ce a fi „progresist” nu mai este suficient de radical pentru Stânga

Democrații de stânga sunt înfrânți de socialiștii lui Mamdani, care consideră că nu sunt suficient de radicali. În timp ce oamenii din toată Americ

Democrații de stânga sunt înfrânți de socialiștii lui Mamdani, care consideră că nu sunt suficient de radicali.

În timp ce oamenii din toată America Latină se revoltă împotriva guvernelor de stânga și aleg lideri adepți ai economiei de piață, tinerii progresiști din mediul urban din SUA încearcă să declanșeze o revoluție socialistă cu scopul de a prelua controlul asupra Partidului Democrat. Nimeni nu știe cum se va sfârși acest război civil, dar mulți democrați riscă să-și piardă capul dacă epurarea socialistă din cadrul alegerilor primare democrate de la New York de săptămâna trecută este un semn prevestitor.

Nouă din zece candidați susținuți de Socialiștii Democrați din America au câștigat alegerile primare pentru legislativul statal și pentru Congres. Toți cei trei candidați rebeli susținuți de primarul Zohran Mamdani pentru Congres s-au impus, iar doi dintre ei i-au învins pe titularii de stânga. Oare acesta este începutul „regimului de teroare” al lui Mamdani?

Agitația din cadrul Partidului Democrat ne amintește de poezia lui William Butler Yeats, „A doua venire” (1919): „Totul se destramă; centrul nu mai rezistă; / Anarhia pură se dezlănțuie asupra lumii, . . . / Cei mai buni sunt lipsiți de orice convingere, în timp ce cei mai răi / Sunt plini de intensitate pasională”. Ultimul vers pare, cu siguranță, să-i descrie pe democrații care candidează în aceste zile, analizează Allysia Finley pentru WSJ.

În cursa electorală pentru locul vacant din cel de-al șaptelea district electoral al Congresului din New York, Claire Valdez, susținută de Mamdani, l-a învins pe Antonio Reynoso, președintele districtului Brooklyn, care beneficia de sprijinul procurorului general Letitia James, al membrilor de stânga ai Consiliului Municipal și al Partidului Familiilor Muncitoare, condus de sindicate.

Reynoso a susținut programul „Medicare pentru toți”, a cerut desființarea Serviciului de Imigrare și Vamă și s-a pronunțat în favoarea unui impozit pe avere mai cuprinzător și mai punitiv decât cel propus de Bernie Sanders pentru miliardari. Planul lui Reynoso ar impune un impozit anual de 5% asupra averilor de peste 50 de milioane de dolari și de 10% asupra activelor care depășesc 250 de milioane de dolari.

Reynoso a încercat să creeze un sentiment de solidaritate cu susținătorii lui Mamdani, acuzând Israelul de „genocid”. Totuși, el a subliniat necesitatea de a „atenua acest antisemitism pe care îl observăm în orașul nostru”.

Adversara sa din cadrul DSA nu a văzut o astfel de necesitate. Valdez, deputată în Adunarea Statului, a criticat dur poliția pentru că a reținut mulțimile anti-Israel care scandau „Globalizați Intifada” și fluturau steaguri ale Hezbollahului în fața unei sinagogi din Brooklyn luna trecută. „Newyorkezii nu au doar dreptul să protesteze împotriva vânzării terenurilor palestiniene furate – au datoria să o facă”, a spus ea.

Se deosebea de Reynoso în principal prin gradul său de militantism. A lucrat în cadrul departamentului de arte vizuale al Universității Columbia, unde a activat ca organizatoare sindicală și s-a radicalizat. Tovarășa sa, Darializa Avila Chevalier, o altă aliată a lui Mamdani care a câștigat marți, a condus taberele de protest de la Columbia.

Postările incendiare ale lui Avila Chevalier pe rețelele sociale — în care îl numește pe Joe Biden „criminal de război” și pe SUA o „rușine de rahat” — ar putea afecta democrații în noiembrie, dar au ajutat-o să câștige voturi din partea tinerilor progresiști nemulțumiți.

Absolvenții recenți de facultate, îndoctrinați în marxism, au devenit dezamăgiți de „establishmentul” democratic lipsit de vigoare. Sunt atrași de Mamdani și de adepții săi din același motiv pentru care republicanii au fost atrași de Donald Trump în 2016: s-au săturat de politicieni evazivi și vor pe cineva care „luptă”.

Iată cum a explicat revista socialistă Jacobin succesul candidaților DSA:

„Într-o perioadă în care atât partidele tradiționale, cât și majoritatea politicienilor sunt considerați în general corupți și necinstiți, alegătorii cu care s-a discutat la ușă păreau să aprecieze candidații care se identificau drept socialiști democrați… Este o evoluție care probabil nu s-ar fi putut produce fără prăbușirea popularității Partidului Democrat în rândul propriilor alegători în ultimul an și jumătate”.

Cel care alimentează această furie este șarlatanul de pe rețelele sociale Hasan Piker, în vârstă de 34 de ani – versiunea de stânga a lui Alex Jones – care și-a asigurat un trai confortabil denunțând Statele Unite și capitalismul în videoclipuri postate pe YouTube și pe platforma Twitch a Amazon. La vârsta de 29 de ani, și-a cumpărat o casă în West Hollywood în valoare de 2,7 milioane de dolari. Pentru că da, numai în America se poate îmbogăți cineva atacându-i pe cei bogați.

Piker și-a folosit platforma de social media pentru a face campanie în favoarea candidaților socialiști, printre care se numără și „rebelii” din New York: Nithya Raman (pentru funcția de primar al orașului Los Angeles), Melat Kiros (primul district electoral din Colorado) și Abdul El-Sayed (Senatul SUA în statul Michigan). Pe lângă ideologia marxistă, un lucru pe care domnii Piker, Mamdani și majoritatea acestor candidați îl au în comun este faptul că sunt copii de imigranți.

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Indiferent de mediul din care provin, toți au absolvit facultatea, iar unii au obținut mai multe diplome. Este posibil să se fi integrat prea bine în cultura mediului academic și a marilor orașe. Cu toate acestea, ei reprezintă un exemplu al mobilității economice pe care susțin că nu este posibilă în SUA.

El-Sayed, născut în Detroit din părinți imigranți egipteni, a obținut o diplomă de masterat, un doctorat și o diplomă de medic. Kiros, care are o diplomă în drept și este doctorandă, spune că s-a născut în Etiopia „cu doar câteva săptămâni înainte ca tatăl ei să fie selectat în cadrul Loteriei de vize pentru diversitate a Statelor Unite”. Oare acești socialiști s-au întrebat vreodată de ce părinții lor au dorit să vină în America?

Poate datorită oportunităților economice oferite de sistemul american de piață liberă și de măsurile guvernamentale de protecție a libertăților individuale. Tinerii progresiști consideră ca fiind de la sine înțeles dreptul lor constituțional de a critica și de a protesta împotriva guvernului lor — acțiuni care, în regimurile socialiste, duc la arestarea cetățenilor.