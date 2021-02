CDC: Profesorii nu sunt obligați să se vaccineze pentru ca școlile să se redeschidă în siguranță

Dr. Rochelle Walensky, directorul Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), a declarat recent reporterilor că profesorii nu trebuie să fie vaccinați împotriva virusului PCC pentru ca școlile să se redeschidă în siguranță, informează TheEpochTimes.

„De asemenea, vreau să clarific faptul că există din ce în ce mai multe date care sugerează că școlile pot fi redeschise în condiții de siguranță și că redeschiderea în siguranță nu înseamnă că profesorii trebuie să fie vaccinați pentru a se întâmpla asta“, a declarat Walensky în timpul unei conferințe de presă cu înalți oficiali din domeniul sănătății ai administrației Biden, legat de demersurile de accelerare a vaccinărilor pentru COVID-19, boala cauzată de virusul PCC (Partidul Comunist Chinez).

Walensky a menționat că CDC urmează îndrumările Comisia Consultativă privind Practicile de Imunizare (ACIP) cu privire la cine ar trebui să fie vaccinat mai întâi. ACIP a clasificat profesorii ca lucrători esențiali, care se află la nivelul 1-B ca prioritate a vaccinării.

ACIP este format din experți din domeniul medical și al sănătății publice care elaborează recomandări în ceea ce privește modalitatea cea mai sigură de utilizare a vaccinurilor de către public.

„Așadar, cu toate că implementăm criteriile comisiei consultative și ale ghidurilor statale și locale pentru a realiza vaccinarea în rândul acestor comunități eligibile, aș spune, de asemenea, că vaccinarea profesorilor nu este o condiție preliminară pentru redeschiderea în siguranță a școlilor“, a afirmat Welensky.

Un studiu realizat de cercetătorii de la National Center for Research on Education Access and Choice, o organizație de promovare a școlilor alternative, de politici și cercetare, de la Universitatea Tulane, a constatat că beneficiile redeschiderii școlilor pentru învățarea în persoană depășesc orice riscuri negative pentru starea de sănătate.

Potrivit studiului, „Rezultatele noastre sugerează că redeschiderea școlilor nu a crescut numărul spitalizărilor COVID-19, în special pentru cele 75 la sută din districtele care au avut cele mai scăzute rate de spitalizare la începutul studiului“.

