Punctele slabe ale lui Trump în Orientul Mijlociu: Iluzii privind jihadiștii și Frăția Musulmană

Până când Washingtonul nu va recunoaște că ideologia, și nu economia, este motorul Orientului Mijlociu, diplomația sa va rămâne oarbă la forțele care

În ciuda tuturor lucrurilor bune pe care administrația Trump le-a făcut în Orientul Mijlociu – restabilirea descurajării de tipul „Pace prin forță”, reconstruirea alianțelor și respingerea orientării din era Obama către Iran – aceasta comite acum o serie de greșeli care decurg din două erori fundamentale care amenință să submineze o mare parte din progresele realizate. Ambele erori decurg din neînțelegerea de către Occident a realităților politice și religioase din regiune, scrie Pesach Wolicki pentru The Jerusalem Post.

Washingtonul continuă să creadă că prosperitatea poate modera ideologia jihadistă. Presupunerea este că, dacă le oferi islamiștilor o șansă la o viață mai bună – fonduri pentru reconstrucție, piețe deschise, investiții străine – aceștia vor renunța la angajamentul lor față de jihad și se vor alătura „familiei națiunilor”.

Aceasta este o iluzie. Jihadiștii din Hamas, Hezbollah, Iran și noul om puternic al Siriei, Ahmed al-Sharaa – un fost terorist al-Qaeda și ISIS, recent primit la Washington după ce a fost scos de pe lista „teroriștilor globali special desemnați” – nu acordă prioritate prosperității. Ei vor victoria. Vor distrugerea Israelului și supunerea Occidentului.

Sancțiunile recente impuse de Departamentul Trezoreriei asupra finanțatorilor Hezbollah – persoane care au transferat sute de milioane de dolari din Iran în Liban numai în acest an – sunt lăudabile. Totuși, în același timp, administrația presează Israelul să acorde „trecere liberă” militanților Hamas blocați în Rafah, oameni care au încălcat armistițiul și au ucis soldați israelieni. De ce? Pentru că Washingtonul vrea să dea impresia că planul de pace al lui Trump funcționează. Imaginea luptătorilor Hamas care depun armele și sunt amnistiați ar alimenta narațiunea că dezarmarea pașnică a grupului terorist este de fapt posibilă.

Prioritizarea jihadului în detrimentul bunăstării economice nu este doar o politică cinică a guvernelor din Orientul Mijlociu. Un sondaj recent realizat de Centrul Palestinian pentru Cercetare Politică și Sondaje (PSR) în rândul locuitorilor din Gaza a arătat că o majoritate covârșitoare nu dorește ca Hamas să depună armele pentru a pune capăt războiului, chiar și după luni de suferință, strămutare și greutăți. Observatorii occidentali consideră acest lucru de neînțeles.

Dacă Hamas ar depune armele, Gaza ar putea în sfârșit să se reconstruiască, să atragă investiții străine și să realizeze prosperitatea promisă în fiecare plan de pace occidental. Cu toate acestea, locuitorii din Gaza aleg în mod copleșitor continuarea conflictului în detrimentul renașterii economice, deoarece pentru ei ideologia jihadistă prevalează asupra bunăstării economice.

Aceeași eroare stă la baza politicii SUA față de Iran. Când președintele Donald Trump a declarat că va permite Teheranului să continue să vândă petrol Chinei „pentru a-și reconstrui economia” după războiul de 12 zile cu Israelul, părea să creadă că prioritatea regimului era infrastructura și locurile de muncă. În realitate, Iranul a folosit veniturile pentru a cumpăra noi avioane de luptă și sisteme de apărare aeriană și pentru a canaliza sute de milioane de dolari către Hezbollah.

Ideea că jihadiștii pot fi mituiți pentru a deveni mai moderați este o fantezie periculoasă. Ideologia lor nu este negociabilă, iar ambițiile lor nu sunt de natură economică. Până când Occidentul nu va accepta acest adevăr, va continua să permită perpetuarea regimurilor ideologice jihadiste.

Concepția greșită a lui Trump față de Qatar și Turcia

A doua eroare strategică este tratarea Turciei și a Qatarului ca făcând parte din același tabără cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și alte națiuni moderate în mod legitim, care caută cu adevărat stabilitatea și cooperarea cu Occidentul.

În realitate, Turcia sub Erdogan și Qatarul sunt capitalele gemene ale lumii Frăției Musulmane. Doha finanțează Hamas și acordă azil conducerii sale. Mass-media turcă glorifică Hamas. Pe de altă parte, Ankara a emis recent mandate de arestare pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu și alți 36 de oficiali israelieni – imitând campania antisemită a Curții Penale Internaționale pe care președintele Trump însuși a condamnat-o pe bună dreptate în februarie.

Cu toate acestea, atât Turcia, cât și Qatarul continuă să fie tratate de Washington ca parteneri de pace. Administrația se comportă de parcă aceste puteri islamiste ar putea juca un rol constructiv în dezarmarea Hamas și reconstrucția Gazei. Dar ele nu pot și nu vor face acest lucru. Ele sunt ideologic implicate în supraviețuirea Hamas. Ideologia Frăției Musulmane care le animă este aceeași care animă Hamas, al-Qaeda și acum noul regim „postbelic” al Siriei condus de al-Sharaa.

Merită să ne amintim că Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania și alte guverne arabe cu adevărat moderate au desemnat oficial Frăția Musulmană ca organizație teroristă. În 2017, această diviziune ideologică a fost pe punctul de a declanșa un conflict deschis între coaliția condusă de Arabia Saudită și Qatar, din cauza sprijinului acordat de acesta din urmă terorismului. Această ruptură nu s-a vindecat niciodată. A pretinde că Turcia și Qatar fac parte din blocul „moderat” înseamnă a nega realitățile de pe teren.

Politica actuală a lui Trump în Orientul Mijlociu încearcă să găsească un echilibru – să izoleze Iranul în timp ce se angajează cu reprezentanții săi, să reconstruiască Gaza în timp ce Hamas, dezarmat, supraviețuiește, să trateze jihadiștii ca pe niște actori raționali motivați mai degrabă de economie decât de teologie. Acest echilibru nu poate dura.

Până când Washingtonul nu va recunoaște că ideologia, și nu economia, este motorul Orientului Mijlociu – și că Turcia și Qatarul se află de partea greșită a diviziunii regionale – diplomația sa va rămâne oarbă la forțele care modelează regiunea. Această orbire va însemna mai multă presiune asupra Israelului, mai multă putere pentru islamiști și, în cele din urmă, mai multă instabilitate pentru toată lumea.

Foto: Donald J. Trump

