Utilizatorii de social media probabil nu vor citi mai mult decât acest titlu, spun cercetătorii

Un nou studiu realizat pe 35 de milioane de linkuri de știri distribuite pe Facebook arată că, în peste 75% din cazuri, acestea au fost distribuite fără ca linkul să fie accesat și citit. Bine ați venit în noua lume a superficialului

Felicitări. Citirea acestui articol până aici este o realizare pe care puțini o vor atinge, mai ales dacă este distribuită pe Facebook, potrivit unei echipe de cercetători de la Penn State.

Într-o analiză a peste 35 de milioane de postări publice care conțineau linkuri distribuite pe scară largă pe platforma de socializare între 2017 și 2020, cercetătorii au descoperit că aproximativ 75% dintre distribuiri au fost făcute fără ca autorii postărilor să fi dat clic mai întâi pe link. Dintre acestea, conținutul politic de la ambele extreme ale spectrului a fost distribuit fără a se da clic mai des decât conținutul neutru din punct de vedere politic.

Concluziile studiului, care, potrivit cercetătorilor, sugerează că utilizatorii rețelelor sociale tind să citească doar titlurile și rezumatele, în loc să se implice pe deplin în conținutul principal, au fost publicate în Nature Human Behavior. Deși datele s-au limitat la Facebook, cercetătorii au afirmat că aceleați concluzii ar putea fi aplicate și altor platforme de socializare și ar putea ajuta la explicarea motivului pentru care dezinformarea se răspândește atât de repede online.

„A fost o mare surpriză să descoperim că, în peste 75% din cazuri, linkurile distribuite pe Facebook erau distribuite fără ca utilizatorul să le acceseze mai întâi”, a declarat autorul corespondent S. Shyam Sundar, profesor universitar Evan Pugh și profesor James P. Jimirro de efecte media la Penn State. Cum poți ajunge neinformat, deși citești știri/informații reale „Am presupus că, dacă cineva distribuie ceva, înseamnă că a citit și s-a gândit la acel conținut, că îl susține sau chiar îl promovează. Te-ai putea aștepta ca poate câteva persoane să distribuie ocazional conținut fără să se gândească prea mult, dar ca majoritatea distribuțiilor să fie așa? A fost o constatare surprinzătoare și foarte îngrijorătoare”.

În concluzie, studiul nu face decât să demonstreze ceea deja știm și anume că majoritatea utilizatorilor de pe rețelele sociale distribuie știri bazându-se doar pe titlu, fără să citească conținutul. Acest comportament superficial favorizează răspândirea dezinformării și sugerează necesitatea unor mecanisme care să încurajeze reflecția înainte de a da „share”.

