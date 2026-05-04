Chivu, campion al Italiei cu Inter. Primul antrenor român care câștigă un titlu în Serie A

Duminică, Inter Milano, echipa de fotbal antrenată de Cristian Chivu, a câștigat campionatul din Italia cu trei etape înainte de final, după ce a reușit să învingă Parma, echipa pe care antrenorul român a salvat-o anul trecut de la retrogradare. Chivu devine, astfel, primul antrenor român care reușește să câștige un titlu în primele cinci ligi de fotbal din Europa.

Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană, la primul sezon cu Chivu pe bancă, după ce fostul fundaș avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor, în sezonul trecut.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter are 12 puncte avans față de următoarea clasată, Napoli, care anul trecut a cucerit titlul la diferență de un punct de nerazzurri.

Inter Milano are șansa de a realiza eventul în acest sezon, dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei, pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma.

Cristi Chivu: „Meritul le revine acestor jucători. Este o pagină importantă în istoria acestui mare club”

„Am intrat în istoria lui Inter? Poate că am făcut-o chiar și înainte, am câștigat ceva. Meritul le revine acestor jucători, care au trebuit să suporte povestea de anul trecut, dezamăgirea, batjocurile celor care încearcă mereu să denigreze această echipă. Este o pagină importantă în istoria acestui mare club”, a spus Cristi Chivu, citat de presa din Italia.

Chivu are trei titluri cu Inter și ca jucător, în 2008, 2009 și 2010.

