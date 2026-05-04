USA250: Nava „Mircea” își întinde velele în Oceanul Atlantic, cu destinația New York

Nava-școală „Mircea” a pornit din Constanța spre New York pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite

După 17 ani în care a navigat doar în Marea Neagră și în Mediterana, nava școală a marinei române va traversa Oceanul Atlantic într-un voiaj istoric spre Statele Unite.

„Mircea” va străbate trei continente ca să ajungă pe 4 iulie la New York, unde va defila la ceremonia dedicată aniversării a 250 de ani de independență a Americii.

În ziua 17 a jurnalului de bord, cadeții români anunță prima zi de navigație în Oceanul Atlantic.

„Nava-școală „Mircea” a început astăzi prima zi de navigație în Oceanul Atlantic. Deși întinderea de ape s-a arătat liniștită, hula specifică oceanului s-a făcut simțită încă de la primele ore, legănând lent bătrânul velier și amintind echipajului că a intrat într-o nouă etapă a marșului. Chiar dacă vântul a fost slab, momentul mult așteptat nu a întârziat să apară: întinderea velelor. Manevra, executată inițial în scop demonstrativ de către militarii de la manevra velelor, a fost urmărită atent de cadeți, care au primit explicații pas cu pas direct de pe punte. Nu a trecut mult până când teoria s-a transformat în practică. Studenții de la Academia Navală “Mircea cel Bătrân” au pus mâna pe parâme, participând activ la întinderea și strângerea velelor, învățând prin experiență directă “secretele” unei nave cu vele. Deși scurtă, doar aproximativ trei ore, această primă navigație sub vele în Atlantic a fost intensă și plină de lecții. Astăzi au privit și au exersat. Mâine va fi rândul lor să execute întinderea velelor”.

75 de cadeți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 19 studenți străini de la mai multe școli de navigație din Europa au plecat în voiajul de instrucție. Vor traversa 15 porturi din Europa, Africa și America de Nord, timp de 150 de zile pe o distanță totală de 14.000 de mile marine.

Velierul „Mircea” urmează să sosească la New York de Ziua Independenței, unde va rămâne andocat timp de patru zile înainte de a-și continua drumul spre ultima oprire, portul Boston. Anterior sosirii în New York, nava va atinge continentul american în portul Miami, pe 13 iunie, și va staționa, timp de peste o săptămână, între porturile Miami, Norfolk, și Baltimore. Nava va părăsi coasta americană pe 16 iulie 2026.

Nava-școală „Mircea” are o lungime de aproximativ 82 de metri, 23 de vele, având o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați și un echipaj format din 80–89 de membri și 120–140 de cadeți. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, „Mircea” este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) și Sagres (Portugalia). Nava „Mircea” participă regulat la evenimente internaționale dedicate velierelor.

Foto: Nava-Școală ”Mircea” / Facebook

