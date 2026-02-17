„Destinul nostru ne așteaptă”: Rubio invită Europa să revitalizeze lumea occidentală

În cadrul Conferinței de securitate de la Munchen, care a avut loc în weekend, secretarul de stat american Marco Rubio i-a încurajat pe liderii europe

În cadrul Conferinței de securitate de la Munchen, care a avut loc în weekend, secretarul de stat american Marco Rubio i-a încurajat pe liderii europeni să-și amintească moștenirea occidentală comună și i-a asigurat că SUA vor rămâne un aliat de nădejde, în ciuda recentelor divergențe politice.

„Ne-am adunat astăzi aici ca membri ai unei alianțe istorice, o alianță care a salvat și a schimbat lumea”, a început Rubio.

El a observat că, atunci când Conferința de Securitate de la München a început în 1963, Germania era divizată de Zidul Berlinului, iar amenințarea unui război nuclear între SUA și Uniunea Sovietică plana asupra lumii.

„Ne-am trezit în fața unei noi catastrofe globale, una cu potențialul unui nou tip de distrugere, mai apocaliptică și mai definitivă decât orice altceva din istoria omenirii”, a spus Rubio.

Comunismul amenința să domine sau să distrugă lumea. La acea vreme, „mii de ani de civilizație occidentală erau în balanță”. Ceea ce a unit lumea occidentală împotriva Uniunii Sovietice, a sugerat Rubio, a fost mai mult decât un dușman comun, ci o moștenire comună.

„Am fost uniți de ceea ce luptam și, împreună, Europa și America au învins, iar un continent a fost reconstruit”, a declarat el.

Marile națiuni occidentale, însă, s-au îmbătat de victorie, ceea ce a dus, potrivit lui Rubio, la „iluzia periculoasă că am ajuns la «sfârșitul istoriei»”. Națiunile occidentale au început să-și uite identitatea națională, bazându-se pe parteneriate comerciale și economice în locul moștenirii și culturii comune, punând accentul pe democrația liberală și „ordinea globală bazată pe reguli, un termen folosit în exces”, în detrimentul interesului național, și creând „o lume fără frontiere, în care toată lumea a devenit cetățean al lumii”.

Această bunăvoință economică naivă, a remarcat Rubio, a provocat daune semnificative națiunilor și popoarelor lor atunci când au avut de-a face cu entități care au refuzat să respecte regulile comerțului echitabil, profitând în schimb de stabilitatea economică și permițând fabricilor și uzinelor occidentale să se ofilească și să moară, favorizând interesele corporative străine în detrimentul mijloacelor de trai și al familiilor occidentale.

Externalizarea locurilor de muncă și a lanțurilor de aprovizionare a paralizat infrastructura occidentală critică, punând adesea o putere mai mare în mâinile dușmanilor și rivalilor. Politicile energetice centrate pe climă au impus sarcini grele populațiilor occidentale, în timp ce cei care sunt principalii responsabili pentru poluarea atmosferei, apei și pământului continuă să o facă, practic fără a fi pedepsiți.

Națiunile occidentale au investit sume uriașe în programe de asistență socială, care au beneficiat în principal străinilor din lumea a treia, în timp ce națiunile ostile și-au concentrat timpul și banii pe creșterea rapidă a puterii militare.

„A fost o idee nechibzuită, care a ignorat atât natura umană, cât și lecțiile învățate din peste 5.000 de ani de istorie umană consemnată, și ne-a costat scump această iluzie”, a afirmat Rubio. „Am făcut aceste greșeli împreună și acum, împreună, avem datoria față de poporul nostru să înfruntăm aceste realități și să mergem mai departe, să reconstruim”. „Sub președinția lui [Donald] Trump, Statele Unite ale Americii vor prelua din nou sarcina de reînnoire și restaurare, impulsionate de viziunea unui viitor la fel de mândru, suveran și vital ca trecutul civilizației noastre”, a anunțat secretarul de stat.

Rubio a adăugat că SUA sunt pregătite să realizeze singure această revitalizare, dar a încurajat liderii europeni să se alăture eforturilor americane.

„Noi aparținem unii altora. America a fost fondată acum 250 de ani, dar rădăcinile sale au început aici, pe acest continent, cu mult înainte ca oamenii care au colonizat și construit națiunea în care m-am născut să ajungă pe țărmurile noastre, purtând amintirile, tradițiile și credința creștină ale strămoșilor lor ca pe o moștenire sacră, o legătură indestructibilă între Lumea Veche și Lumea Nouă”, a reflectat Rubio. „Facem parte din aceeași civilizație, civilizația occidentală. Suntem legați unii de alții prin cele mai profunde legături pe care națiunile le pot împărtăși, forjate de secole de istorie comună, credință creștină, cultură, moștenire, limbă, strămoși și sacrificiile pe care strămoșii noștri le-au făcut împreună pentru civilizația comună pe care am moștenit-o”.

Rubio a declarat că el și Trump „se preocupă profund” de Europa și de viitorul continentului, ceea ce uneori îi determină pe oficialii administrației Trump să fie mai puțin subtili în îndemnurile lor adresate liderilor europeni de a-și conduce bine națiunile. El a indicat războaiele mondiale din secolul al XX-lea ca dovadă că securitatea și stabilitatea Europei sunt legate de securitatea și stabilitatea Statelor Unite.

Deși șeful politicii externe americane a recunoscut că problemele legate de cheltuielile militare și desfășurarea trupelor sunt „importante”, acestea nu sunt problema „fundamentală” a apărării naționale.

„Întrebarea fundamentală la care trebuie să răspundem de la bun început este: ce apărăm mai exact? Pentru că armatele nu luptă pentru abstracții, armatele luptă pentru un popor, armatele luptă pentru o națiune, armatele luptă pentru un mod de viață”, a afirmat el. „Asta apărăm noi, o mare civilizație care are toate motivele să fie mândră de istoria sa, încrezătoare în viitorul său și care își propune să fie întotdeauna stăpână pe propriul destin economic și politic”.

Rubio a făcut apel la liderii europeni să acționeze în interesul propriu, să readucă prosperitatea și locurile de muncă, să recupereze producția internă și lanțurile de aprovizionare critice și să abandoneze experimentul catastrofal eșuat al imigrației în masă, asigurându-i pe șefii serviciilor de securitate prezenți că SUA nu vor abandona Europa.

„Ceea ce am moștenit împreună este ceva unic, distinctiv și de neînlocuit. Deoarece aceasta este, până la urmă, însăși baza legăturii transatlantice care acționează în acest mod, nu vom contribui doar la restabilirea unei politici externe sănătoase, ci ne vom recăpăta și un sentiment clar al identității noastre. Ne va reda locul în lume și, astfel, va mustra și descuraja forțele care amenință să șteargă civilizația, amenințând astăzi atât America, cât și Europa”, a declarat Rubio.

„Așadar, într-o perioadă în care titlurile din presă anunță sfârșitul erei transatlantice, să fie clar pentru toți că acesta nu este nici obiectivul, nici dorința noastră. Pentru că, pentru noi, americanii, casa noastră poate fi în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna copii ai Europei”.

„Povestea noastră a început cu un explorator italian a cărui aventură în marele necunoscut pentru a descoperi o nouă lume a adus creștinismul în America și a devenit legenda care a definit imaginația națiunii noastre pionieră. Primele noastre colonii au fost construite de coloniști englezi cărora le datorăm nu doar limba pe care o vorbim, ci întregul nostru sistem politic și juridic”, a povestit Rubio. „Frontierele noastre au fost modelate de scoțienii-irlandezi, acel clan mândru și rezistent din dealurile Ulsterului, care ne-a dat pe Davy Crockett, Mark Twain, Teddy Roosevelt și Neil Armstrong. Marea noastră regiune centrală din Midwest a fost construită de fermieri și meșteșugari germani, care au transformat câmpiile goale într-o putere agricolă globală și, apropo, au îmbunătățit dramatic calitatea berii americane. Expansiunea noastră în interiorul continentului a urmat pașii comercianților de blănuri și exploratorilor francezi, ale căror nume, apropo, încă împodobesc indicatoarele stradale și numele orașelor din întreaga vale a Mississippiului. Caii noștri, fermele noastre, rodeo-urile noastre, întreaga romantică arhetipă a cowboy-ului care a devenit sinonimă cu Vestul american, toate acestea s-au născut în Spania. Iar cel mai mare și mai celebru oraș al nostru se numea New Amsterdam înainte de a fi numit New York”. „Mă aflu astăzi aici pentru a clarifica faptul că America trasează calea către un nou secol de prosperitate și că, încă o dată, dorim să facem acest lucru împreună cu voi, aliații noștri dragi și prietenii noștri cei mai vechi”, le-a spus Rubio liderilor europeni. „Vrem să o facem împreună cu voi, cu o Europă mândră de moștenirea și istoria sa, cu o Europă care are spiritul creației și libertății care a trimis nave în mări necunoscute și a dat naștere civilizației noastre, cu o Europă care are mijloacele de a se apăra și voința de a supraviețui”, a continuat el. „Ar trebui să fim mândri de ceea ce am realizat împreună în secolul trecut, dar acum trebuie să înfruntăm și să îmbrățișăm oportunitățile unui nou secol, pentru că ieri s-a terminat. Viitorul este inevitabil și destinul nostru comun ne așteaptă”.

Secretarul de stat a fost întâmpinat cu ovații în picioare când s-a așezat pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri cu președintele Conferinței de securitate de la München, Wolfgang Ischinger, care a glumit: „Nu sunt sigur că ați auzit suspinul de ușurare din această sală când ascultam ceea ce aș interpreta ca un mesaj de liniște, de parteneriat”. El a adăugat: „Vă mulțumesc pentru acest mesaj de liniște cu privire la parteneriatul nostru”.

Foto: Freddie Everett / US State Department