Cine este adevărata „amenințare la adresa democrației“?

Isteria Stângii cu privire la iminenta dispariție a dreptului la avort, așa cum a fost formulat în decizia Curții Supreme din Roe vs Wade, a dezlănțuit un scandal rar întâlnit în politica americană.

Nu numai că este aproape fără precedent. Este înfricoșător. Și e doar începutul, analizează Rick Moran într-un articol PJ Media.

Protestatarii se aliniază deja în fiecare oraș important al Americii. Și pentru că nimic nu e mai plăcut Stângii ca un marș de protest, vom vedea manifestații și în marile orașe din întreaga lume.

De parcă ar avea ei vreo treabă cu asta.

Marșurile și protestele era de așteptat să apară, însă mai există ceva ce întrece orice limită.

Potrivit Fox News:

„Grupări activiste de stânga plănuiesc să trimită protestatari la locuințele judecătorilor conservatori de la Curtea Supremă, în urma unei scurgeri de informații care indică faptul că instanța ar anula în curând precedentul Roe v. Wade.

Activiștii se organizează sub sloganul ‘Ruth Sent Us’ și au publicat presupusele adrese personale ale judecătorilor Amy Coney Barrett, John Roberts, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas și Neil Gorsuch.

‘Curtea noastră Supremă extremistă 6-3 emite în mod curent decizii care fac rău femeilor, minorităților rasiale, mișcării LGBTQ+ și drepturilor imigranților’, se specifică pe site-ul web al grupării. ‘Trebuie să luăm atitudine pentru a impune responsabilizarea, folosind o diversitate de tactici’“.

Și clovnii ăștia sunt cei ce se plâng că republicanii reprezintă o amenințare la adresa democrației?

De când s-a aflat decizia din ciorna judecătorului Alito, pericolele ce pândesc procesele și normele democratice depășesc cu mult lamentările democraților, conform cărora a cere oamenilor să prezinte un act de identitate pentru a vota sau ca semnătura lor să fie aproximativ asemănătoare echivala cu uciderea democrației.

Acestea sunt lucruri care se petrec într-o Republică Bananieră. Se ia amenințarea cu violența fizică și intimidarea și se aplică unui soi de gangsterism pe care l-ați putea observa la sandiniștii din Nicaragua. (Ce Curte Supremă drăguță. Ar fi păcat să i se întâmple ceva.)

„Fox News a fost informat că există o prezență masivă a poliției la locuințele judecătorilor în urma scurgerii de informații. Gruparea afirmă că vor vizita locuințele lor pe 11 mai.

Departamentul de poliție din D.C. a ridicat un gard de protecție în jurul clădirii Curții Supreme, așteptându-se ca protestele din acest weekend să escaladeze. De asemenea, a activat și unități de intervenție până duminică“.

Ce va face Stânga radicală? Îi vor îndemna pe protestatari să acționeze pașnic și să respecte legea? Sau vor cere vărsare de sânge?

Potrivit Forever Wars:

„Deși nu am vorbit despre politică, acele momente în clinica de avort au avut un efect de neșters asupra propriei mele vieți politice. A fost prima dată când am perceput că există oameni sus puși care vor să ne omoare. Oameni sus puși ne-ar forța să naștem, iar dacă am încerca să evităm acest lucru, ne-ar lăsa să murim de durere, stigmatizate, și s-ar considera drepți, sfinți chiar. Împotriva lor, ne-am avut doar unii pe alții și instituția deficitară în care eram atunci. Generații de oameni și-au riscat viața și libertatea pentru a obține dreptul la avort, iar eforturile lor m-au salvat pe mine. Le eram datoare.

Dacă acea variantă de opinie devine lege, jumătate dintre femeile americane vor pierde acest drept fundamental. Disperarea este prematură. Furia este insuficientă. Singura modalitate prin care ne putem proteja este să ne organizăm, sfidând legile nemernicilor, pentru a ne acorda unii altora mijloacele prin care să avem control asupra propriilor trupuri. Ne aparținem nouă înșine. Nu ne vom întoarce niciodată la ce era mai demult“.

Conceptele de „bine și rău“ nu au fost abrogate. Iar violența pe cale să fie declanșată este pur și simplu greșită.

Isteria Stângii nu se datorează fricii. Această isterie este diferită. Este determinată de furie. Falsa lor conștiință privind Statele Unite, bărbații, opoziția politică, propria lor moralitate superioară, au creat un amestec inflamabil de furie și ură.

Obiectul principal al urii lor este democrația. Opinia judecătorului Alito era radicală în sensul că a răsturnat un precedent de aproape jumătate de secol. Dar opinia lui Alito s-a bazat pe ideea simplă că oamenii, acționând prin reprezentanții lor aleși, ar trebui să aibă puterea de a-i proteja pe cei care nu se pot proteja singuri și de a reglementa – sau interzice – avortul.

Oricât de mult ar încerca mișcarea pro-avort să anuleze adevărul fundamental că sunt două vieți în joc la orice avort, ei nu pot evita acest fapt, nici din punct de vedere moral, nici legal.

Viața umană apare la concepție. Statul are un imperativ moral de a proteja acea viață. Mai mult decât atât, există democrație. Iar Stânga nu suportă faptul că nu toată lumea este de acord cu definițiile lor despre viață și momentul începerii ei.

Acum ar putea fi dispuși să comită acte de violență deoarece poporul, acționând prin instituțiile lor democratice, vor avea puterea de a-i proteja pe nenăscuți din momentul concepției până la momentul nașterii.

Nu toate statele sau orașele își vor exercita această putere. Unele vor acorda excepții într-o varietate de condiții și pe o mulțime de motive. Dar se va acționa urmând principiile democrației, nu ale unei tiranii judiciare.

Iar Stânga disprețuiește profund o astfel de libertate și democrație.

Traducere și adaptare

Tribuna.US