Cine Va Vorbi Pentru Sara și Tiana? (video)

Situația minorelor Sara și Tiana Samson, cu cetățenie exclusiv română, reținute abuziv de Suedia, se agravează în fiecare zi Un apel la credință, sol

Situația minorelor Sara și Tiana Samson, cu cetățenie exclusiv română, reținute abuziv de Suedia, se agravează în fiecare zi

Un apel la credință, solidaritate și implicare pentru susținerea familiei Samson și reunificarea acesteia.

Stimată comunitate creștină română din Statele Unite!

Vă chemăm să fiți alături de familia Samson și să participați împreună cu noi la protestul care va avea loc în data de Vineri 10 Iulie la 10 dimineața în fața Ambasadei Suediei din Washington DC!

Pentru Sara și Tiana, fetițele confiscate și ținute împotriva voinței lor departe de părinți!

Pentru eliberarea familiei Samson din ghearele malefice, sinistre ale unui sistem anti Dumnezeu, anti Familiei și anti creștin! Pentru adevăr și dreptate!

Vom simți cu familia Samson? Vom interveni? Vom suferi împreună cu cei ce sufăr îndeplinindu-ne misiunea de mădulare în trupul lui Hristos?

Veniți să spunem Suediei că familia Samson nu este singură, abandonată! Veniți să spunem Suediei că nu are de ales! Familia Samson este familia noastră, și familia Samson trebuie să fie împreună!