Curtera Supremă: Rezidenții permanenți acuzați de infracțiuni pot fi expulzați mai ușor

Marți, Curtea Supremă a acordat administrației Trump o victorie importantă în domeniul imigrației, hotărând că autoritățile federale de frontieră pot trata deținătorii de Green Card, care fac obiectul anumitor acuzații penale, ca pe niște solicitanți de admitere atunci când se întorc dintr-o călătorie în străinătate, chiar înainte de pronunțarea unei condamnări.

Într-o hotărâre cu scorul de 6 la 3, divizată pe criterii ideologice, Curtea a dat dreptate administrației într-un caz privind un cetățean chinez și rezident permanent legal care a părăsit Statele Unite în timp ce era acuzat de infracțiuni penale și care a încercat ulterior să reintre în țară.

Exprimându-se în numele majorității, judecătorul Clarence Thomas a respins o hotărâre a unei instanțe inferioare care ar fi obligat funcționarii de la frontieră să dețină „dovezi clare și convingătoare” că un deținător de Green Card a comis o infracțiune care îndeplinește criteriile necesare înainte de a trata persoana respectivă ca pe un solicitant de admitere.

„Nicio prevedere din INA [Legea privind imigrația și cetățenia] nu impunea ofițerului de frontieră să dispună de dovezi clare și convingătoare” înainte de a lua acea decizie, a scris Thomas.

Cazul l-a avut în centrul atenției pe Muk Choi Lau, un cetățean chinez care a obținut statutul de rezident permanent legal în 2007. În 2012, statul New Jersey l-a acuzat pe Lau de contrafacere de mărci comerciale. În timp ce aștepta procesul, Lau a călătorit în China și, ulterior, a încercat să se întoarcă în Statele Unite prin Aeroportul Internațional John F. Kennedy.

Având în vedere acuzația penală pendinte, autoritățile federale au refuzat să-l trateze automat pe Lau ca pe un rezident permanent care se reîntoarce în țară și l-au clasificat, în schimb, ca pe un solicitant care dorește să intre în țară. Lui Lau i s-a permis să intre fizic în Statele Unite în regim de eliberare condiționată pe durata desfășurării procesului său penal. După ce Lau și-a recunoscut ulterior vinovăția, guvernul a inițiat procedura de expulzare a acestuia din țară.

Curtea de Apel a celui de-al doilea circuit i-a dat dreptate lui Lau, susținând că, la momentul sosirii sale la aeroport, autoritățile de imigrare nu dispuneau de dovezi suficiente pentru a-l trata ca pe un solicitant de admitere, și nu ca pe un rezident permanent deja admis. Curtea Supremă a anulat acea hotărâre.

Thomas a subliniat că Congresul nu a impus niciodată ca ofițerii de frontieră să dispună de „dovezi clare și convingătoare” înainte de a lua decizii rapide la punctele de intrare.

„Refuzăm să interpretăm Legea privind Imigrația și Naționalitatea (INA) în sensul că ar impune o sarcină suplimentară de a prezenta dovezi clare și convingătoare asupra ofițerilor de frontieră însărcinați să ia decizii rapide pe loc, atunci când această sarcină nu este menționată nicăieri în textul legii”, a scris Thomas.

Hotărârea reprezintă o nouă victorie juridică pentru administrația președintelui Donald Trump, care urmărește să consolideze aplicarea legislației în materie de imigrație și să extindă competențele autorităților federale în ceea ce privește expulzarea persoanelor fără cetățenie care comit infracțiuni.

Curtea a subliniat că deținătorii de carte verde nu sunt automat scutiți de control la întoarcerea dintr-o călătorie în străinătate, în special atunci când sunt acuzați că au comis infracțiuni care pot declanșa proceduri de expulzare în temeiul legislației federale privind imigrația.

Judecătoarea Ketanji Brown Jackson a redactat opinia separată, la care s-au alăturat judecătoarele Sonia Sotomayor și Elena Kagan. Jackson a susținut că rezidenții permanenți legali beneficiază de protecții speciale în temeiul legislației federale și a avertizat că hotărârea majorității conferă guvernului o autoritate excesivă de a retrograda statutul deținătorilor de Green Card înainte de a dovedi că se aplică o excepție de la aceste protecții.

„Mă tem că Instanța Supremă a acordat acum Guvernului un cec în alb de proporții uriașe”, a scris Jackson.

Majoritatea a respins acest argument, concluzionând că Legea privind imigrația și cetățenia permite autorităților de imigrare să trateze un rezident permanent care se întoarce în țară ca pe un solicitant de admitere dacă persoana respectivă a comis anumite infracțiuni, chiar dacă condamnarea are loc ulterior.

În hotărârea sa, Curtea nu a decis dacă condamnarea lui Lau pentru contrafacerea mărcilor comerciale se califică drept o infracțiune care implică depravare morală în temeiul legii privind imigrația, lăsând această chestiune nerezolvată pentru a fi decisă de instanțele inferioare.