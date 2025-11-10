Conducerea BBC demisionează după publicarea de informații false despre Trump și Israel

215 cazuri referitoare la știrile din Israel numai în ultimii doi ani, dar și clipuri modificate ale discursului lui Donald Trump. Directorul gener

Directorul general al BBC și șefa departamentului de știri au demisionat duminică, după ce au fost criticați pentru editarea unor declarații ale președintelui Trump incluse într-un documentar.

Postul britanic de știri a declarat că directorul general Tim Davie și directorul executiv al BBC News, Deborah Turness, au decis să părăsească organizația. Ambii au menționat în comunicatele adresate personalului că criticile aduse modului de prezentare a știrilor de către organizație au contribuit la luarea acestei decizii.

Publicația britanică The Telegraph a relatat recent despre o notă internă a BBC, care indică acuzații de părtinire în legătură cu editarea declarațiilor președintelui din 6 ianuarie 2021, înainte de revoltele de la Capitol.

Nota, făcută public de Telegraph, afirma că BBC a editat fragmente din două părți separate ale discursului președintelui într-un mod care a indus în eroare telespectatorii. Emisiunea specială, „Trump: A Second Chance?” (Trump: O a doua șansă?), a fost difuzată anul trecut.

„Ca toate organizațiile publice, BBC nu este perfectă, iar noi trebuie să fim întotdeauna deschiși, transparenți și responsabili”, a declarat Davie într-o declarație scrisă cu privire la demisia sa.

Administrația Trump a acuzat BBC că a fost „intenționat necinstit” în documentarul difuzat. Duminică, Trump a lăudat plecarea liderilor într-o postare pe rețelele sociale și a mulțumit ziarului Telegraph pentru reportaj.

BBC este finanțat în mare parte de public printr-o taxă stabilită de guvernul britanic și plătită de consumatorii care vizionează televiziunea. Difuzează programe de știri și divertisment la televiziune și radio în Marea Britanie și în întreaga lume.

„Bias” împotriva Statului Israelului

Conform unui articol din The Telegraph, serviciul arab al BBC — BBC Arabic — a fost nevoit să publice corecţii şi clarificări aproximativ la două ştiri pe săptămână legate de conflictul din Gaza, în special în primele luni după 7 octombrie 2023.

În primele cinci luni ale războiului, BBC Arabic a înregistrat circa 80 de corecţii în total, ceea ce indică o medie de o corecţie la aproximativ fiecare două zile.

Unele exemple de erori repetate: folosirea termenului „colonii/colonişti” pentru comunităţi evreieşti din Israel; denumirea organizaţiilor precum Hamas sau Hezbollah drept „rezistenţă”, deși acestea sunt organizații teroriste; calificarea unor atacuri ce au vizat civili drept „operaţiuni de rezistenţă”.

Acest nivel frecvent de corecţii într-un interval relativ scurt ridică întrebări serioase privind respectarea standardelor editoriale ale BBC, în special imparţialitatea, acurateţea şi claritatea — toate fiind parte din Carta BBC. De asemenea, în contextul războiului, unde informaţiile circulă rapid şi sunt extrem de sensibile, erorile pot amplifica tensiuni, pot afecta percepţia publicului şi pot submina încrederea în instituţia de presă.

Reacția Statului Israel

Într-un comunicat pe X, Ministerul Afacerilor Externe din Israel salută demisia conducerii BBC și acuză organizația media de părtinire împotriva statului evreu.

Demisia directorului general al @BBC subliniază prejudecățile profund înrădăcinate care caracterizează de mult timp modul în care BBC prezintă știrile despre Israel. De prea mult timp, BBC răspândește dezinformare care alimentează antisemitismul și radicalizarea. Dar problema depășește cadrul BBC – prea multe agenții de știri promovează politica deghizată în fapte, amplificând campaniile false ale Hamas. A sosit momentul ca responsabilitatea reală să restabilească integritatea, jurnalismul echitabil și bazat pe fapte.

