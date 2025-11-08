O nouă zi de curse aeriene anulate din cauza shutdown-ului Democrat. 40 de aeroporturi afectate

Companiile aeriene vor reduce mai puține zboruri sâmbătă decât vineri, din cauza volumului total mai redus Companiile aeriene și călătorii din SUA

Companiile aeriene vor reduce mai puține zboruri sâmbătă decât vineri, din cauza volumului total mai redus

Companiile aeriene și călătorii din SUA au trecut prin a doua zi de anulări ale zborurilor în toată țara, sâmbătă, întrucât se preconiza că închiderea guvernului va duce la mai multe anulări în zilele următoare.

Administrația Federală a Aviației a instruit companiile aeriene să reducă cu 4% zborurile de sâmbătă în 40 de aeroporturi importante din cauza închideri guvernamentalei. Reducerile vor crește la 6% marți și apoi la 10% până pe 14 noiembrie.

Anulările, care au început vineri la ora 6:00 ET (11:00 GMT), includ aproximativ 700 de zboruri ale celor mai mari patru companii aeriene – American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines și United Airlines.

Companiile aeriene vor reduce mai puține zboruri sâmbătă decât vineri, din cauza volumului total mai mic. United va reduce 168 de zboruri, față de 184 vineri, în timp ce Southwest va anula puțin sub 100 de zboruri, față de 120.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

În timpul închiderii record a guvernului, care a durat 39 de zile, 13.000 de controlori de trafic aerian și 50.000 de agenți de securitate au fost obligați să lucreze fără să fie plătiți, ceea ce a dus la o creștere a absenteismului. Mulți controlori de trafic aerian au fost informați joi că nu vor primi nicio compensație pentru a doua perioadă de plată de săptămâna viitoare.

Lista celor 40 de aeroporturi afectate

Anchorage International (ANC)

Hartsfield-Jackson Atlanta International (ATL)

Boston Logan International (BOS)

Baltimore/Washington International (BWI)

Charlotte Douglas International (CLT)

Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG)

Dallas Love (DAL)

Ronald Reagan Washington National (DCA)

Denver International (DEN)

Dallas/Fort Worth International (DFW)

Detroit Metropolitan Wayne County (DTW)

Newark Liberty International (EWR)

Fort Lauderdale/Hollywood International (FLL)

Honolulu International (HNL)

Houston Hobby (HOU)

Washington Dulles International (IAD)

George Bush Houston Intercontinental (IAH)

Indianapolis International (IND)

New York John F Kennedy International (JFK)

Las Vegas Harry Reid International (LAS)

Los Angeles International (LAX)

New York LaGuardia (LGA)

Orlando International (MCO)

Chicago Midway (MDW)

Memphis International (MEM)

Miami International (MIA)

Minneapolis/St Paul International (MSP)

Oakland International (OAK)

Ontario International (ONT)

Chicago O’Hare International (ORD)

Portland International (PDX)

Philadelphia International (PHL)

Phoenix Sky Harbor International (PHX)

San Diego International (SAN)

Louisville International (SDF)

Seattle/Tacoma International (SEA)

San Francisco International (SFO)

Salt Lake City International (SLC)

Teterboro (TEB)

Tampa International (TPA)

Share this: Facebook

X

