Consilierul economic al Casei Albe: „Inflația se datorează bunei gestionări a pandemiei de către președintele Biden”

Consilierul economic al Casei Albe, Cecilia Rouse, a susținut recent că americanii au parte de un nivel record al inflației deoarece președintele Joe Biden a gestionat extrem de eficient pandemia de coronavirus, informează Virginia Kruta într-un articol Daily Wire.

Rouse a fost invitata emisiunii CNN „New Day“ pentru a discuta despre economie și despre planul administrației Biden de a combate inflația și de a reduce prețurile, astfel încât americanii să își poată permite articolele de bază.

„Fostul consilier economic al administrației Trump, Kevin Hassett, afirmă că America este deja în recesiune. Este posibil să aibă dreptate?“ a întrebat gazda emisiunii, Briana Keilar.

„Nu știu cum a ajuns la această concluzie, ceea ce am văzut este că, la încheierea lui 2021, am avut o creștere economică de aproximativ 5,5%“, a ripostat Rouse, susținând că Biden a înregistrat una dintre cele mai mari rate de creștere economică pentru un președinte în primul an de mandat – însă a omis să menționeze faptul că, datorită închiderilor forțate pe motiv de pandemie, pornise în deficit.

„De obicei, economiștii consideră că suntem în recesiune atunci când avem cel puțin două trimestre de creștere negativă, precum și alți factori, lucruri care nu am observat să se întâmple“, a continuat Rouse.

„Așa că nu ne așteptăm să fim deja în recesiune. De fapt, baza acestei economii este în continuare una solidă. Da, există provocări. Da, există incertitudine, motiv pentru care președintele se concentrează atât de puternic pe a reduce costurile și a crește această economie prin investiții în oameni, în infrastructura noastră și prin construirea unui tip de economie care să genereze o creștere susținută pe viitor“.

Keilar a insistat, întrebând dacă oameni precum Larry Summers sau senatorul Joe Manchin – care au afirmat că pachetele mari de cheltuieli ar duce la inflație – au avut dreptate să recomande prudență.

„Nu văd la ce să fi avut dreptate. Vorbim de o economie care își revine după o pandemie. Criza a fost cauzată de pandemie. Practic, a trebuit să oprim economia până când am avut acces la tratament și vaccinuri“, a obiectat Rouse.

Keilar a precizat că majoritatea oamenilor ar fi de acord că un anumit nivel de cheltuieli a fost necesar pentru a putea face față pandemiei, dar că mai multe persoane, precum Manchin, au avertizat că un exces ar agrava inflația. „Au avut dreptate?“, a repetat ea întrebarea.

„Toate țările dezvoltate încearcă să rezolve problema inflației și toate se confruntă cu o cifră a inflației de niveluri istorice“, a răspuns Rouse.

„Aceasta a fost consecința adoptării unei strategii eficiente de gestionare a pandemiei. Pentru că, deși noi am sprijinit familiile și afacerile, ne-am vaccinat, lucru care a permis oamenilor să înceapă să iasă din casă și să revină la viața normală, lanțurile noastre de aprovizionare nu au putut face față la această cerere. Nu suntem singurii ce se confruntă cu așa ceva. Toate țările dezvoltate au aceeași problemă. Este o consecință a faptului că am adoptat o strategie eficientă împotriva pandemiei“.

Deși e adevărat că și alte națiuni se confruntă cu rate crescute ale inflației, așa cum a declarat Rouse, Trading Economics situează Statele Unite pe locul șapte între țările dezvoltate cu cea mai mare rată a inflației, după Turcia, Argentina, Rusia, Brazilia, Țările de Jos și Spania.

