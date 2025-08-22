Criză în Partidul Democrat: Pierde milioane de alegători înregistrați

Partidul Democrat pierde alegători înregistrați, suferind o pierdere de 4,5 milioane persoane, de la care ar putea dura ani de zile să-și revină. Î

Partidul Democrat pierde alegători înregistrați, suferind o pierdere de 4,5 milioane persoane, de la care ar putea dura ani de zile să-și revină.

Între alegerile prezidențiale din 2020 și 2024, democrații au pierdut aproximativ 2,1 milioane de alegători în cele 30 de state care urmăresc înregistrările pe partide politice, potrivit unei analize a New York Times a datelor colectate de firma de monitorizare L2.

În aceeași perioadă, Partidul Republican a câștigat 2,4 milioane de alegători înregistrați.

Oficial, la nivel național există încă mai mulți democrați înregistrați decât republicani, dar acest număr este incomplet, deoarece statele albastre precum California și New York permit alegătorilor să se înregistreze în funcție de partid — la fel ca Districtul Columbia — în timp ce statele roșii precum Texas, Missouri și Ohio nu permit acest lucru.

Cel mai alarmant pentru democrați este faptul că declinul este la nivel național, SUA înregistrând mai mulți alegători noi care se înregistrează la Partidul Republican în 2024 pentru prima dată în șase ani.

Democrații au văzut, de asemenea, cum avantajul lor în ceea ce privește numărul de alegători înregistrați s-a diminuat în patru state cheie pentru alegerile din 2024 — Arizona, Nevada, Carolina de Nord și Pennsylvania — toate câștigate de președintele Trump la alegerile din 5 noiembrie.

Michael Pruser, care urmărește îndeaproape înregistrarea alegătorilor în calitate de director de știință a datelor pentru Decision Desk HQ, a avertizat că cifrele nu numai că ajută la explicarea victoriei lui Trump de anul trecut – în care a devenit primul candidat republican la președinție care a câștigat votul popular în ultimii 20 de ani – dar prevăd și dificultăți semnificative pentru democrați în alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor, precum și în alegerile prezidențiale din 2028.

„Nu vreau să spun «ciclul morții Partidului Democrat»”, a declarat Pruser pentru Times, „dar se pare că nu există sfârșit pentru asta”.

În Carolina de Nord, democrații au pierdut 115.523 de alegători între alegerile din 2020 și 2024, republicanii câștigând peste 140.000 de membri și ștergând avantajul democraților în ceea ce privește înregistrările, potrivit datelor L2.

Democrații au suferit pierderi similare în Arizona și Pennsylvania, în timp ce în Nevada — un stat a cărui politică a fost mult timp dominată de Sindicatul Lucrătorilor din Industria Culinară cu sediul în Las Vegas — ponderea democraților înregistrați a suferit a doua cea mai abruptă scădere dintre statele măsurate între 2020 și 2024. (Doar statul West Virginia, de culoare roșu intens, a înregistrat pierderi mai accentuate).

Chiar și bastioanele democratice precum New York și California nu au fost ferite de eroziunea electoratului, democrații pierzând 305.922 de alegători înregistrați în Empire State între cele două alegeri. În California, democrații au pierdut 680.556 de alegători între 2020 și 2024.

În ansamblu, democrații au trecut de la un avantaj de aproape 11 puncte procentuale față de republicani în ceea ce privește numărul de alegători înregistrați în 2020 la puțin peste șase puncte procentuale în cele 30 de state și în Districtul Columbia în 2024, a constatat Times.

În 2018, mai mult de o treime (34%) dintre noii alegători înregistrați la nivel național erau democrați, în timp ce republicanii înregistrați reprezentau doar 20% dintre noii alegători.

Cu toate acestea, anul trecut, republicanii au eliminat această diferență, susținătorii partidului reprezentând 29% dintre noii alegători, în timp ce democrații reprezentau 26% dintre noii alegători.

