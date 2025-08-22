Trump: Ucraina trebuia să atace mai mult Rusia: „Biden nu a lăsat Kievul să riposteze”

„Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac” Președintele Donald Trump a declarat joi că

Președintele Donald Trump a declarat joi că Ucraina ar fi trebuit să aibă dreptul să lanseze mai multe atacuri ofensive împotriva Rusiei la începutul războiului, argumentând că fostul președinte Joe Biden nu a permis țării să „RIPOSTEZE”.

Trump a postat pe Truth Social că o națiune trebuie să lupte atât ofensiv, cât și defensiv pentru a avea „șanse de câștig”. Comentariile președintelui vin în contextul în care acesta continuă să împingă Rusia și Ucraina către un acord de pace, în timp ce președintele rus Vladimir Putin își intensifică atacurile cu drone și rachete asupra orașelor ucrainene și tergiversează negocierile de pace.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige!”, a scris Trump. „Așa este și cu Ucraina și Rusia. Joe Biden, un om corupt și extrem de incompetent, nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – ȘANSE ZERO. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”

Când Statele Unite au început să trimită arme Ucrainei la începutul războiului, administrația Biden s-a abținut să furnizeze Kievului rachete cu rază lungă de acțiune care ar fi putut lovi Rusia în interiorul granițelor sale. În noiembrie anul trecut, însă, Biden a aprobat lansarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA pe teritoriul Rusiei.

Când Biden a autorizat Ucraina să folosească rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi Rusia, președintele ales la acea vreme, Trump, a calificat această mișcare drept „prostească”, potrivit The Wall Street Journal.

„Nu sunt deloc de acord cu trimiterea de rachete la sute de kilometri în Rusia. De ce facem asta? Nu facem decât să escaladăm acest război și să-l înrăutățim”, a spus el.

Comentariile președintelui de joi ar putea fi o tactică de negociere pentru a menține presiunea asupra lui Putin, întrucât dictatorul rus urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în următoarele săptămâni.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „președintele face o observație, care se întâmplă să fie adevărată”.

Miercuri, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a exprimat unele îndoieli cu privire la posibilitatea organizării unui summit între Putin și Zelenski. Kremlinul a declarat, de asemenea, că va avea drept de veto asupra oricăror garanții de securitate pentru Ucraina, după ce Trump și alți lideri europeni s-au angajat luni să asigure securitatea Kievului în cazul încheierii unui acord de pace. Lavrov a adăugat că China ar trebui să fie implicată în discuțiile privind garanțiile de securitate.

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că, în timpul summitului dintre Trump și Putin de săptămâna trecută, dictatorul rus a fost de acord cu garanțiile de securitate ale SUA și Europei pentru Ucraina, adăugând că „a fost prima dată când am auzit că rușii sunt de acord cu acest lucru”.

