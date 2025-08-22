Vrei să devii cetățean american? Administrația Trump impune standarde mai stricte

Pe 15 august 2025, Serviciul de Cetățenie și Imigrare al Statelor Unite (USCIS) a anunțat o serie de modificări semnificative care extind și intensifi

Pe 15 august 2025, Serviciul de Cetățenie și Imigrare al Statelor Unite (USCIS) a anunțat o serie de modificări semnificative care extind și intensifică modul în care evaluează cerința crucială de „bun caracter moral” pentru imigranții legali care solicită cetățenia americană.

Aceste standarde revizuite nu se limitează la o listă restrânsă de infracțiuni care duc la descalificare, ci includ o evaluare mai largă și riguroasă a vieții și conduitei solicitanților.

Ce se schimbă?

În trecut, solicitanții de naturalizare erau verificați în principal pentru infracțiuni grave, cum ar fi infracțiuni agravante, omor sau declarații false privind cetățenia în perioada legală înainte de depunerea cererii. Conform noii note de politică intitulată „Restabilirea unui standard riguros, holistic și cuprinzător de evaluare a caracterului moral al străinilor care solicită naturalizarea”, ofițerii USCIS sunt îndrumați să adopte o abordare care să țină seama de totalitatea circumstanțelor.

Aceasta înseamnă că ofițerii trebuie să ia în considerare atât contribuțiile pozitive, cât și orice comportament negativ, chiar dacă acesta din urmă nu se încadrează în interdicțiile legale. Agenția instruiește acum în mod explicit judecătorii USCIS să determine dacă solicitanții au „demonstrat în mod afirmativ” că merită să devină cetățeni americani, subliniind că naturalizarea nu este doar un beneficiu procedural, ci o transformare profundă care necesită loialitate și caracter.

Accent crescut pe atributele pozitive

Solicitanții pot prezenta acum de dovezi care demonstrează buna lor conduită morală, inclusiv, dar fără a se limita la:

implicarea și contribuțiile pe termen lung în comunitate

responsabilități familiale sau de îngrijire

realizări educaționale

istoric profesional stabil și legal

responsabilitate financiară, inclusiv plata impozitelor

durata șederii legale în Statele Unite

Aceste atribute pozitive reprezintă o parte esențială a evaluării, nemaifiind pus accentul exclusiv pe absența faptelor reprobabile.

O analiză mai atentă a comportamentelor discutabile social

USCIS va examina, de asemenea, comportamente care pot fi legale din punct de vedere tehnic, dar discutabile din punct de vedere social, cum ar fi încălcări repetate ale codului rutier, hărțuire sau solicitări agresive.

Noile reguli acordă o atenție mai strictă interdicțiilor condiționale, cum ar fi condamnările multiple pentru conducere sub influența alcoolului, votul ilegal sau anumite infracțiuni legate de droguri, care pot pune în pericol eligibilitatea pentru naturalizare, cu excepția cazului în care sunt însoțite de dovezi clare de reabilitare.

De exemplu, un solicitant de cetățenie cu multiple infracțiuni de conducere sub influența alcoolului ar putea totuși să îndeplinească condițiile pentru obținerea cetățeniei dacă demonstrează o schimbare reală, cum ar fi respectarea perioadei de probă sau plata impozitelor restante.

Focus pe reabilitare

Memorandumul demonstrează o disponibilitate crescută de a evalua în mod pozitiv dovezile de reabilitare. Solicitanții care și-au corectat greșelile din trecut și au furnizat scrisori de susținere credibile din partea comunităților lor au șanse mai mari de aprobare, cum ar fi plata restanțelor la pensia alimentară sau alte obligații familiale.

Cu toate acestea, noile standarde conferă funcționarilor USCIS o putere discreționară mai mare de a refuza cetățenia pe baza unei game mai largi de comportamente și evaluări ale caracterului, dintre care unele pot să nu fie codificate în mod explicit în legislația privind imigrația. Acest lucru introduce un element mai subiectiv în procesul de luare a deciziilor.

Această politică face parte din eforturile mai ample ale administrației Trump de a restricționa accesul la beneficiile imigrației, inclusiv naturalizarea. În timp ce măsurile de aplicare anterioare vizau frecvent imigranții fără autorizație, aceste noi standarde se concentrează pe verificarea riguroasă a solicitanților legali în etapa finală a naturalizării.

Aproximativ 600.000 până la 1 milion de imigranți se naturalizează în fiecare an în SUA. Conform acestor noi instrucțiuni, solicitanții ar putea avea de-a face cu timpi de procesare mai lungi și o examinare mai atentă, bazată pe o evaluare mai amplă a vieții lor, dincolo de simplele cazierele judiciare.

Ce înseamnă acest lucru pentru imigranții legali

Imigranții care aspiră la cetățenia americană trebuie să fie acum pregătiți pentru:

verificări mai invazive ale antecedentelor, care explorează comportamentul social, istoricul financiar și comportamentul civic, dincolo de verificările penale obișnuite.

posibile întârzieri, deoarece USCIS poate solicita dovezi suplimentare pentru a evalua pe deplin caracterul moral.

necesitatea de a evidenția în mod activ contribuțiile pozitive, cum ar fi serviciile comunitare, îngrijirea familiei și calificările educaționale.

risc crescut de respingere pe motivul unor infracțiuni minore sau comportament inacceptabil din punct de vedere social, dacă reabilitarea sau caracterul pozitiv nu sunt demonstrate în mod convingător.

Solicitanții de naturalizare vor trebui să documenteze cu atenție buna lor reputație morală pentru a îndeplini noile standarde.

