Cum alimentează politicile ecologiste incendiile din Europa

Zonele afectate de incendii sunt, în proporție disproporționată, terenuri aflate sub protecție naturală.

Incendiile au provocat ravagii în Franța și Spania, așa cum se întâmplă adesea atunci când vremea este uscată și vântul bate cu putere. Însă, în zilele noastre, nu ar fi o tragedie legată de vreme dacă cineva nu ar da vina pe schimbările climatice. Ironia tragică este că politicile de mediu ale Europei sporesc probabilitatea apariției unor astfel de incendii de pădure și le fac și mai devastatoare, analizează WSJ.

În cadrul „Pactului verde” și al politicilor conexe, Uniunea Europeană își propune ca, până în 2030, 30% din suprafața continentului să fie desemnată ca zonă protejată din punct de vedere natural. Printre obiective se numără creșterea cantității de lemn mort și a densității acoperirii cu arbori în păduri. Indiferent de meritele lor din punct de vedere ecologic, astfel de măsuri sporesc cantitatea de combustibil extrem de inflamabil pentru incendii, facilitează răspândirea focului și îngreunează stingerea acestuia.

De asemenea, UE dorește ca cel puțin o treime din aceste suprafețe protejate să fie supuse unei „protecții stricte”, ceea ce înseamnă că vor rămâne „practic neafectate de presiunile și amenințările antropice”, conform orientărilor Comisiei Europene. Acestea permit anumite măsuri de prevenire a dezastrelor naturale, dar numai „atunci când astfel de activități sunt compatibile cu obiectivele de conservare ale zonelor respective, pe baza unei evaluări de la caz la caz”, se precizează în orientări.

De-a lungul timpului, crescătorii de animale și agricultorii din Spania și Franța și-au gestionat terenurile în așa fel încât să reducă riscul de incendii de proporții. Însă reglementările UE au îngreunat supraviețuirea micilor exploatații agricole din întreaga Europă, accelerând exodul rural. Birocrația îi împiedică adesea pe cei care rămân să întreprindă acțiuni preventive, precum arderile controlate.

„Legislația de mediu nu s-a bazat pe știința ecologiei sau pe silvicultură”, afirmă Víctor Resco de Dios, profesor de silvicultură la Universitatea din Lleida, Spania. „Cred că s-a bazat pe ideologie, pe o viziune asupra lumii în stilul Walt Disney, cu Bambi, în care oamenii sunt considerați în mod inerent dăunători” pentru mediu. Dar „când elimini oamenii din ecuație, ceea ce se întâmplă este că ai mai mult combustibil, iar incendiile devin mai grave”.

Într-un articol publicat anul trecut în revista „Journal of Environmental Management”, domnul Resco de Dios și coautorii săi au analizat incendiile din pădurile temperate din sud-vestul Europei, inclusiv din Spania, Franța și Portugalia. Aceștia au constatat că zonele protejate reprezintă 38% din suprafața forestieră, dar 55% din suprafața afectată de incendiile recente.

De asemenea, aceștia au semnalat că, în Australia, California și sud-vestul Europei, incendiile au ars cu o intensitate mai mare pe terenurile aflate sub protecție, ceea ce le face mai periculoase pentru locuitorii din zonele învecinate și mai dăunătoare pentru habitatele naturale. Acest lucru explică unele dintre incendiile care au provocat pagube atât de mari în ultimii ani în zonele rezidențiale din vestul Statelor Unite.

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Sistemul european de informare privind incendiile forestiere publică hărți și date, actualizate zilnic, referitoare la incendiile în curs. Acestea evidențiază o suprapunere considerabilă între zonele naturale protejate din Spania și Franța și incendiile forestiere. Acest lucru sugerează că, pe lângă capriciile vremii, există și un eșec la nivel de politici.

În zilele noastre, schimbările climatice sunt invocate în mod automat ca explicație pentru orice dezastru natural, dar soluțiile costisitoare ale Europei vor avea un impact nesemnificativ asupra temperaturilor globale. O gestionare mai bună a pădurilor și prevenirea incendiilor pot însă face diferența. În plus, acestea ar reduce emisiile de CO₂ generate de incendii, care în prezent anulează în mare parte reducerile obținute prin utilizarea vehiculelor electrice sau a altor „remedii miraculoase” pentru climă.