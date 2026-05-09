Cum să eviți amenzile sau chiar închisoarea în vacanță: 11 legi internaționale pe care trebuie să le știi

Nu deveni infractor din greșeală în următoarea ta vacanță!

Imaginează-ți că ești în vacanță în Bali. Te trezești odihnit, iei micul dejun și decizi să mergi pe jos pe drumul principal către un sat din apropiere. Pe drum, te oprește un polițist local. Îți spune că nu ai voie să fii afară în acea zi și te reține.

Exact asta i s-a întâmplat lui Karl Adolf Amrhein, un turist american de 57 de ani, când a ieșit la plimbare în timpul Zilei Tăcerii din Bali — cunoscută local drept Nyepi — pe 19 martie. În fiecare an, insula se oprește complet timp de 24 de ore. Oamenii stau în case, nu folosesc electricitatea, iar școlile, afacerile și aeroportul sunt închise. Regulile se aplică tuturor celor aflați în Bali, indiferent de naționalitate.

Astfel de incidente arată cât de important este să cunoști legile și obiceiurile locale înainte să călătorești într-o altă țară. Planificarea și documentarea înaintea unei călătorii te pot ajuta să eviți amenzi, confiscări sau alte probleme, spun specialiștii în turism internațional.

În continuare, 11 lucruri pe care nu ar trebui să le faci în vacanțele tale internaționale, potrivit The Riders’s Digest.

Să stai pe treptele unor monumente celebre

Unde este ilegal: Italia

Spanish Steps sunt una dintre cele mai faimoase atracții din Rome. Le poți vizita, dar nu ai voie să stai pe ele. Autoritățile din Roma au interzis în 2019 statul pe cele 135 de trepte deoarece turiștii blocau accesul stând acolo pentru poze, mâncare sau conversații.

Dacă poliția te surprinde stând pe trepte, cel mai probabil vei primi mai întâi un avertisment. Dacă nu pleci, riști o amendă între 160 și 400 de euro.

Să mesteci gumă în transportul public

Unde este ilegal: Singapore

Ai grijă unde mesteci gumă în Singapore: este ilegal să mesteci gumă în sistemul de transport public Mass Rapid Transit.

Legea a fost introdusă după ce vandali au lipit gumă pe senzorii ușilor trenurilor, provocând blocaje și întârzieri.

De asemenea, importul gumei de mestecat este strict controlat. Dacă aduci gumă din altă țară, trebuie să o declari la vamă. Încălcarea regulilor poate duce la amenzi mari și chiar închisoare. Există totuși excepții pentru guma medicinală, precum cea cu nicotină.

Să intri în țară cu anumite medicamente

Unde este ilegal: Japonia

În Japonia, unele medicamente comune sunt interzise, inclusiv cele care conțin pseudoefedrină, precum:

Sudafed

Tylenol Cold

NyQuil

inhalatoarele Vicks

De asemenea, medicamente precum Adderall sunt interzise. Chiar dacă ai rețetă legală în altă țară, autoritățile japoneze te pot aresta dacă introduci aceste substanțe în țară.

Să iei nisip sau scoici de pe plajă

Unde este ilegal: Franța

În Franța, colectarea de scoici sau nisip de pe plajă este considerată afectare a domeniului maritim public.

Autoritățile spun că îndepărtarea nisipului și scoicilor contribuie la eroziunea coastelor. În unele cazuri, amenda poate ajunge la 1.500 de euro.

Să faci fotografii considerate ofensatoare cu statui ale lui Buddha

Unde este ilegal: Sri Lanka

În Sri Lanka, este ilegal să faci fotografii considerate lipsite de respect față de Buddha. De exemplu, nu este permis să faci selfie-uri întorcând spatele unei statui Buddha sau să pozezi într-un mod considerat ofensator.

În 2012, trei turiști francezi au fost arestați pentru că au pozat imitând sărutarea unei statui Buddha. Au primit amenzi și condamnări cu suspendare.

Să porți costum de baie în afara plajei

Unde este ilegal: Spania

În Barcelona, autoritățile au interzis plimbatul prin oraș în costum de baie, în afara zonelor de plajă.

Prima abatere duce de obicei la avertisment. Repetarea comportamentului poate aduce amenzi între 120 și 500 de euro.

Să scoți anumite suveniruri din țară

Unde este ilegal: Thailanda

În Thailanda, anumite obiecte religioase și antichități nu pot fi scoase din țară fără aprobare oficială.

Acestea includ:

statuete Buddha

artefacte religioase

obiecte considerate antice

Dacă sunt descoperite în bagaj, autoritățile le pot confisca.

Să hrănești porumbeii

Unde este ilegal: Austria

În Viena, hrănirea porumbeilor este interzisă și poate fi sancționată cu amendă.

Autoritățile spun că hrana oferită de oameni afectează sănătatea păsărilor și contribuie la înmulțirea excesivă a acestora, dar și la apariția șobolanilor.

Să folosești telefoane prin satelit și GPS-uri speciale

Unde este ilegal: India

În India, anumite dispozitive prin satelit sunt ilegale conform noii legi a telecomunicațiilor din 2023.

Posesia unui telefon prin satelit sau a unor dispozitive GPS speciale poate duce la: până la 3 ani de închisoare, amendă de până la aproximativ 233.000 de dolari sau ambele.

Telefoanele mobile obișnuite nu sunt supuse acestor reguli.

Să porți haine cu model camuflaj

Unde este ilegal: Jamaica

În Jamaica și în alte state din Caraibe, purtarea hainelor cu model militar/camuflaj este ilegală pentru civili.

Dacă ești prins purtând astfel de haine, acestea pot fi confiscate de autorități.

Să ai manifestări publice de afecțiune

Unde este ilegal: Emiratele Arabe Unite

În Emiratele Arabe Unite, anumite forme de afecțiune în public sunt considerate „acte indecente”.

Ținutul de mână este de obicei acceptat, dar săruturile, îmbrățișările, alte gesturi intime pot duce la amenzi și chiar închisoare.

În 2010, doi britanici din Dubai au fost condamnați la o lună de închisoare după ce s-au sărutat pe obraz în public.

Cum poți evita să încalci legea fără să știi?

Documentează-te înainte de plecare.

Multe legi din alte țări au o semnificație culturală sau istorică și sunt aplicate foarte serios, spun specialiștii în turism. Aceștia recomandă să verifici:

site-urile oficiale ale guvernelor

paginile ambasadelor

recomandările Ministerului Afacerilor Externe

regulile oficiale ale atracțiilor turistice

Faptul că „și alți turiști fac asta” nu este o apărare în fața autorităților locale. Uneori, tocmai turiștii sunt folosiți drept exemplu pentru aplicarea legii.

