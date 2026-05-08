Statele Unite revocă pașapoartele părinților care au datorii la pensia alimentară

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că va începe să retragă pașapoartele cetățenilor americani care au datorii semnificative la pensia alimentară.

Departamentul a precizat că această măsură ar putea viza părinții cu datorii restante de peste 2.500 de dolari la pensia alimentară, dar că se va concentra asupra celor cu datorii „restante semnificative”.

Departamentul de Stat a declarat că utilizează „măsuri de bun simț pentru a sprijini familiile americane și a consolida respectarea” legilor SUA, printr-o abordare care, potrivit acestuia, ar urma să asigure respectarea „obligațiilor legale și morale ale părinților față de copiii lor”.

Persoanelor care au astfel de datorii li s-a recomandat să efectueze plățile către agențiile de stat competente pentru a evita revocarea pașaportului.

Odată ce un pașaport a fost revocat, acesta nu va mai putea fi utilizat pentru călătorii. Persoanele cărora li s-au revocat pașapoartele nu vor putea solicita unul nou până când nu își vor achita datoriile legate de pensia alimentară, a declarat Departamentul de Stat.

„Această măsură contribuie la bunăstarea copiilor americani, impunând consecințe concrete pentru neplata pensiei alimentare, în conformitate cu legislația federală în vigoare”, a precizat departamentul într-un comunicat.

Conform unei legi federale din 1996, rar aplicată, este permisă retragerea pașaportului în cazul neplății pensiei alimentare pentru copii în valoare de peste 2.500 de dolari.

Anterior, această sancțiune era aplicată doar atunci când persoanele cu astfel de datorii solicitau reînnoirea pașaportului.

Conform noii politici, Departamentul de Stat a declarat că va colabora cu Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale pentru a identifica persoanele cu datorii restante și pentru a le revoca pașapoartele.

Departamentul nu a precizat când va începe aplicarea acestei politici, dar Associated Press a raportat că aceasta va intra în vigoare vineri.

Cei care se află în afara SUA la momentul revocării vor trebui să se prezinte la o ambasadă sau un consulat al SUA pentru a obține un document de călătorie de urgență care să le permită reintrarea în țară.

