Persecuția creștinilor în Rusia continuă: Noi arestări de misionari

Pe 29 aprilie, patru creștini au fost amendați de tribunalul de pace din districtul Kirovsky din Kazan, Rusia, pentru „activitate misionară ilegală”. Fiecare dintre ei a fost amendat cu 15.000 de ruble rusești (aproximativ 200 de dolari).

Ivan Moshechkov, Mikhail Dresvyannikov, Anton Guberbernov și Farhat Aitov sunt membri ai Uniunii Internaționale a Creștinilor Evanghelici Baptiști, un grup care refuză să se înregistreze la stat, informează Persecution.org

Pe 22 februarie, cei patru predicatori au ținut o slujbă într-o casă privată. În timp ce aceasta se desfășura, un procuror adjunct și trei ofițeri de securitate au intrat, au așteptat până la sfârșitul întâlnirii și apoi i-au arestat. Aceștia au afirmat că, întrucât la adresa respectivă nu era înregistrată nicio comunitate religioasă, slujba era ilegală, iar ei vor fi judecați în instanță pentru faptele lor.

Creștinii au fost urmăriți penal în temeiul articolului 5.26, partea 4, din Codul administrativ, care se referă la cetățenii ruși care desfășoară activități misionare ilegale. În timp ce unii dintre ei riscă amenzi de până la 50.000 de ruble, articolul 5.26, partea 5, prevede, de asemenea, că li se poate interzice intrarea în țară.

Acesta este încă un incident din seria măsurilor represive luate de autoritățile ruse împotriva creștinilor în acest an. În martie, Vladimir Rytikov a fost expulzat dintr-o regiune a Ucrainei ocupată de Rusia, unde s-a născut și a crescut, pentru că păstorea o biserică care aparținea unei coaliții de biserici baptiste care nu solicită înregistrarea la guvern.

Federația Rusă ocupă locul 56 pe Lista de supraveghere a Open Doors a celor mai periculoase locuri pentru creștini. Deși puțini creștini sunt uciși pentru credința lor, numărul creștinilor arestați în Rusia este în creștere.

