Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României.

„Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la Bucureşti aşteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic şi durabil dintre Statele Unite şi România”, a transmis Ambasada SUA la Bucureşti.

Noul ambasador al SUA la București își va prelua mandatul în martie.

„La începutul lunii martie o să vină noul ambasador al Statelor Unite în România și asta va dinamiza relația pe care o avem”, a spus președintele Dan, luna aceasta, într-o emisiune televizată.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat de Donald Trump și confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii la București la finalul anului 2025. Pe 19 noiembrie, la audierea sa în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, Nirenberg afirma că relația cu România nu a fost niciodată mai importantă.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Oferă mari oportunități pentru companiile americane și are potențialul de a fi un factor decisiv în ceea ce privește resursele energetice. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, spunea Nirenberg.

Darryl Nirenberg este un avocat cu peste 40 de ani de experiență în domeniul politicii externe și al dreptului comercial internațional.

Nirenberg a fost consilier al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA și este absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington, cu peste 40 de ani de experiență în politică externă.

Este căsătorit și are doi copii.

Foto: U.S. Embassy Bucharest

