SUA formulează cerințe dure în cadrul negocierilor privind programul nuclear al Iranului

Washingtonul și Teheranul rămân la distanță mare în negocierile menite să prevină un război

Trimisii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au intrat joi într-o rundă crucială de negocieri privind programul nuclear al Iranului, cu cerințe dure, sub presiunea membrilor din administrație și a republicanilor din Congres, care nu vor să accepte un acord care ar putea fi criticat ca fiind prea blând.

În cadrul negocierilor, care se desfășoară în prezent la Geneva, negociatorii americani ar trebui să clarifice faptul că Iranul trebuie să demonteze cele trei principale instalații nucleare – de la Fordow, Natanz și Isfahan – și să predea Statelor Unite tot uraniul îmbogățit rămas, au declarat oficialii, potrivit WSJ.

De asemenea, se aștepta ca aceștia să insiste ca orice acord nuclear să fie permanent și să nu expire, spre deosebire de restricțiile care au fost eliminate treptat în cadrul unui pact nuclear negociat sub administrația Obama, pe care republicanii l-au considerat mult timp prea slab.

Trump s-a retras din acel acord, Planul comun de acțiune cuprinzător, în primul său mandat, reimpunând sancțiuni dure asupra Iranului.

Cerințele Statelor Unite vin după ce Trump a avertizat, în discursul său privind Starea Națiunii de marți, că Iranul continuă să urmărească obținerea unei arme nucleare și dezvoltarea de rachete balistice care ar putea lovi SUA, acuzații pe care Iranul le neagă.

Aceste cerințe ar putea fi greu de acceptat pentru Teheran, în timp ce ambele părți caută o alternativă diplomatică la un posibil atac american. Trump a amenințat cu acțiuni militare dacă nu se ajunge la un acord și a concentrat forțe în apropierea țării, inclusiv două portavioane și numeroase avioane de luptă avansate, distrugătoare și sisteme de apărare antirachetă.

Iranul a avertizat că ar considera orice atac, chiar și limitat, drept un declanșator pentru un răspuns total.

„Aceasta ar putea fi ultima șansă de a încheia un acord”, a declarat Saeid Golkar, profesor asociat la Universitatea din Tennessee din Chattanooga și expert în armata iraniană pentru WSJ. „În caz contrar, SUA vor încerca să rezolve prin mijloace militare ceea ce nu pot soluționa prin diplomație”.

Iranul insistă asupra dreptului său de a îmbogăți uraniu, dar propune variante pentru a liniști SUA. Acestea includ reducerea nivelului de îmbogățire la doar 1,5% față de până la 60% în prezent, suspendarea îmbogățirii pentru mai mulți ani sau procesarea acestuia printr-un consorțiu arabo-iranian cu sediul în Iran.

Pentru moment, Iranul nu îmbogățește deloc uraniu, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio. Cele două principale situri de îmbogățire ale Iranului au fost grav avariate în urma loviturilor israeliene și americane din timpul războiului de 12 zile din iunie anul trecut.

SUA insistă asupra îmbogățirii zero, însă echipa sa de negociere ar putea fi dispusă să permită Iranului repornirea unui reactor nuclear la Teheran, care poate procesa un nivel foarte scăzut de îmbogățire în scopuri medicale, au declarat oficiali americani.

Chiar și acest nivel de concesie se confruntă cu o presiune puternică din partea criticilor duri ai Iranului din administrație și din rândul parlamentarilor republicani. Oficialii și legislatorii sunt preocupați atât de substanța, cât și de imaginea acceptării de către Trump a unui acord cu îmbogățire limitată, care ar putea fi perceput ca un „JCPOA-lite”.

Senatorul Lindsey Graham (R-SC), un aliat ferm al lui Trump, a declarat miercuri că, dacă „există vreo intenție de a permite Iranului o îmbogățire foarte mică a uraniului pentru a salva aparențele: nici vorbă de așa ceva”.

SUA oferă doar o relaxare minimă a sancțiunilor ca parte a unui acord, un alt punct de tensiune, în condițiile în care Iranul speră la o relaxare substanțială pentru economia sa afectată — un factor declanșator al protestelor în masă care au zguduit regimul la începutul acestui an. SUA doresc ca Iranul să respecte termenii pentru o perioadă extinsă și, dacă se va considera că respectă acordul, ar putea solicita în timp o relaxare suplimentară a sancțiunilor și alte beneficii, au spus oficialii.

Deși Washingtonul ar dori, de asemenea, ca Iranul să își limiteze programul de rachete balistice și sprijinul pentru grupările aliate, discuțiile de la Geneva se vor concentra pe drumul Teheranului către o armă nucleară.

Unii oficiali au afirmat că negocierile privind rachetele și sprijinul Iranului pentru milițiile regionale ar putea fi gestionate de partenerii regionali ai SUA, cu implicarea Washingtonului.

Alți oficiali consideră că SUA ar trebui să insiste pentru un acord mai amplu, care să includă programul nuclear, rachetele și sprijinul pentru miliții, dar recunosc că un acord limitat la domeniul nuclear ar fi un început semnificativ, dacă aceasta este singura opțiune disponibilă.

Oficiali americani de rang înalt și-au exprimat îngrijorarea cu privire la dezvoltarea de către Iran a unor rachete balistice cu rază mai lungă de acțiune, dar au refuzat să ofere mai multe detalii.

„Nu voi specula cât de aproape sunt, dar cu siguranță încearcă să obțină rachete balistice intercontinentale”, le-a spus Rubio jurnaliștilor miercuri. „Și aș spune că insistența Iranului de a nu discuta despre rachetele balistice este o problemă foarte, foarte mare. Și mă opresc aici.”

