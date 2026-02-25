Liderii G7, inclusiv Trump, reiterează „sprijinul neclintit pentru Ucraina”

Aceasta este prima declarație comună a liderilor G7 privind Ucraina de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă Liderii puterilor globale din G7,

Aceasta este prima declarație comună a liderilor G7 privind Ucraina de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă

Liderii puterilor globale din G7, inclusiv președintele Donald Trump, și-au reafirmat marți „sprijinul neclintit pentru Ucraina” într-o declarație cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei Rusiei.

Aceasta este prima declarație comună a liderilor G7 privind Ucraina de la revenirea lui Trump la Casa Albă în urmă cu un an, a remarcat Franța, care deține președinția G7 în acest an.

„Ne exprimăm sprijinul continuu pentru eforturile președintelui Trump de a atinge aceste obiective prin inițierea unui proces de pace și aducerea părților la discuții directe. Europa are un rol de lider în acest proces, alături de alți parteneri”, au declarat liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Canadei și Japoniei.

De asemenea, ei și-au exprimat sprijinul pentru așa-numita Coaliție a celor dispuși, care a oferit garanții de securitate Ucrainei în cazul unui armistițiu, adăugând că „numai Ucraina și Rusia, colaborând în cadrul unor negocieri de bună credință, pot ajunge la un acord de pace”.

Moscova sperase să cucerească Kievul în câteva zile când a lansat invazia pe 24 februarie 2022.

În schimb, patru ani mai târziu, sute de mii de oameni au fost uciși, milioane au fost forțați să fugă, iar o mare parte din estul Ucrainei a fost distrusă.

În mijlocul unei alte ierni de lupte, G7 a declarat că a oferit sprijin financiar împreună cu „echipamente esențiale” în ultimele săptămâni, precum generatoare și turbine, pentru a ajuta aprovizionarea cu energie a Ucrainei.

Din ianuarie, „au fost făcute noi angajamente în valoare de peste jumătate de miliard de euro către Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina, în vederea achiziționării de echipamente pentru repararea și protejarea sistemului energetic ucrainean”, se arată în comunicat.

Declarația G7

La cea de-a patra aniversare a invaziei rusești în Ucraina din 2022, noi, liderii G7, ne reafirmăm sprijinul neclintit față de Ucraina în apărarea integrității sale teritoriale și a dreptului său la existență, precum și a libertății, suveranității și independenței sale.

Ne exprimăm sprijinul continuu pentru eforturile președintelui Trump de a atinge aceste obiective prin inițierea unui proces de pace și prin aducerea părților la discuții directe. Europa are un rol de lider în acest proces, alături de alți parteneri.

Sprijinim, de asemenea, angajamentele asumate în cadrul Coaliției celor dispuși să ofere garanții de securitate solide și fiabile Ucrainei. Recunoaștem că numai Ucraina și Rusia, colaborând în cadrul unor negocieri de bună credință, pot ajunge la un acord de pace.

Salutăm eforturile depuse de membrii G7 și de alți parteneri pentru a oferi Ucrainei sprijin financiar și material substanțial, cu scopul de a ajuta țara să treacă peste această iarnă.

În ultimele săptămâni au fost mobilizate capacități suplimentare substanțiale de producție de energie electrică, împreună cu alte echipamente critice, inclusiv livrarea a peste 2500 de generatoare și alte echipamente extrem de necesare, precum transformatoare, turbine, unități de cogenerare, cazane și echipamente de reparații din țările G7 către Kiev începând din ianuarie, iar Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina a primit noi angajamente în valoare de peste jumătate de miliard de euro pentru achiziționarea de echipamente destinate reparării și protejării sistemului energetic ucrainean. Pentru perioada următoare iernii și pentru redresarea țării va fi necesar un sistem energetic rezilient și robust.

Ne angajăm să colaborăm strâns în ceea ce privește asigurarea securității nucleare, inclusiv cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Ucraina, pentru a promova strângerea de fonduri în vederea reabilitării cât mai rapide a arcului de izolare de la Cernobîl și pentru a preveni orice incident radiologic care ar avea consecințe umanitare și de mediu grave pentru întregul continent.

De asemenea, sprijinim inițiativele care vizează asigurarea întoarcerii imediate, în condiții de siguranță și necondiționate a copiilor ucraineni la familiile și comunitățile lor și salutăm activitatea Coaliției internaționale pentru întoarcerea copiilor ucraineni.

Vom continua să oferim ajutor umanitar și sprijin populației ucrainene.

Declarația a fost semnată de Franța, Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Italia, Canada și Japonia.

Share this: Facebook

X

