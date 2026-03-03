Darryl Nirenberg, noul ambasador SUA, își începe oficial mandatul la București: „Ne dorim să consolidăm relația cu România”

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan cu ocazia prezentării scrisorilo

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni. Darryl Nirenberg își începe oficial mandatul de ambasador.

„În cadrul întâlnirii, ambasadorul Nirenberg a evocat onoarea de a reprezenta Statele Unite în România și a reafirmat angajamentul față de consolidarea parteneriatului strategic dintre Statele Unite și România. De aproape 30 de ani, țările noastre colaborează îndeaproape în domeniile apărării, securității, informațiilor, aplicării legii și cooperării economice, pe baza intereselor comune și a angajamentului față de statul de drept”, informează Ambasada SUA la București. „Pe măsură ce administrația Trump depune eforturi pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, ne dorim să consolidăm relația noastră puternică, interesele comune și prietenia durabilă”, a declarat ambasadorul Nirenberg.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că dorește să orienteze relația cu SUA către proiecte concrete în domenii importante pentru prosperitatea și securitatea celor două națiuni.

„M-am bucurat să-l primesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, cu care am avut un prim dialog despre cum putem face ca parteneriatul strategic dintre statele noastre să devină mai puternic. Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună și eficientă. Într-un context geopolitic complicat, ne propunem ca relația bilaterală să fie orientată către proiecte concrete în domenii importante pentru prosperitatea și securitatea celor două națiuni. Îi urez ambasadorului Nirenberg bun venit la noi în țară și mult succes în îndeplinirea mandatului pe care tocmai l-a preluat”, a declarat președintele Dan.

Cine este Darryl Nirenberg

Înainte de numirea sa în această poziție, ambasadorul Nirenberg, avocat cu peste 40 de ani de experiență în politica externă și dreptul comerțului internațional, a fost partener la Steptoe LLP, în Washington DC. Și-a început cariera în calitate de consilier legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și ca membru al Comisiei pentru agricultură a Senatului. Ulterior, a făcut parte din Comisia pentru relații externe a Senatului, în perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției din România, inclusiv în calitate de consilier juridic al minorității și director adjunct al personalului minorității. A fost șef de cabinet și director legislativ al senatorului Jesse Helms, în perioada în care acesta a deținut funcția de președinte al Senatului.

După 14 ani petrecuți în Congresul SUA, ambasadorul Nirenberg și-a continuat cariera în mediul privat, la Patton Boggs LLP, unde a devenit partener. Ambasadorul Nirenberg a absolvit Universitatea Colgate, unde a obținut distincția „cum laude” și a obținut titlul de doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității George Washington, în timp ce lucra cu normă întreagă în Senat.

De-a lungul timpului, a fost implicat activ în comunitate, antrenând echipe sportive de tineret, făcând parte din mai multe consilii de administrație ale unor organizații non-profit și mentorând studenți prin programul Thought Into Action al Universității Colgate. Este căsătorit cu Lori Nirenberg și are doi copii adulți.

Foto: Administrația Prezidențială

