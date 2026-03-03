800.000 de creștini din Iran: Rezistenți, rugători și profund înrădăcinați în speranță după atacurile SUA

După ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului în weekend și mass-media de stat iraniană a confirmat moartea liderului suprem Ayatollah Ali

După ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului în weekend și mass-media de stat iraniană a confirmat moartea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, creștinii iranieni reacționează cu un amestec de durere, teamă și speranță că această revoltă ar putea deschide calea către libertatea religioasă negată de mult timp, informează The Relevant Magazine.

Open Doors, o organizație non-guvernamentală creștină care monitorizează persecuțiile la nivel mondial, estimează că în Iran există aproximativ 800.000 de creștini, mulți dintre ei fiind convertiți care se închină în biserici clandestine, deoarece exprimarea publică a credinței lor poate duce la supraveghere, arestare, închisoare și chiar moarte.

Ryan Brown, directorul executiv al Open Doors U.S., a declarat pentru Relevant că legăturile și comunicarea cu creștinii din Iran a fost dificilă în contextul instabilității actuale, dar mesajele primite au un ton consecvent: creștinii iranieni nu încurajează violența și nu cer Bisericii globale să ia partea uneia dintre părțile implicate într-o dispută geopolitică. Ei cer să fie ținuți minte și protejați.

„Moartea Ayatollahului Ali Khamenei marchează un moment semnificativ și sobru în istoria Iranului”, a declarat o sursă iraniană pentru Open Doors. „Ca creștin iranian, nu pot ignora faptul că, sub conducerea sa, Biserica din Iran a trăit zeci de ani sub o presiune intensă, confruntându-se cu restricții, supraveghere, arestări și povara constantă a incertitudinii. Mulți credincioși fideli au îndurat suferințe doar pentru că l-au urmat pe Hristos. „Cu toate acestea, chiar și în momente dificile, Biserica a rămas rezistentă, rugătoare și profund înrădăcinată în speranță”, a continuat el. „Acest moment nu este unul al răzbunării sau al triumfului, ci al posibilității unui viitor diferit. Un viitor în care libertatea de conștiință, demnitatea și dreptatea sunt extinse la toți iranienii, indiferent de credință sau origine. Rugăciunea mea este ca acest moment de cotitură să deschidă calea către pace, reconciliere și libertate autentică pentru națiunea noastră”.

Pentru creștinii din Iran atacurile au lovit într-o realitate deja fragilă. Brown a spus că biserica iraniană trăiește sub o amenințare crescută de la atacurile israeliene din vara anului 2025, autoritățile presupunând că convertiții sunt aliniați cu Occidentul și lucrează pentru a submina regimul.

„De luni de zile, creștinii se află într-o stare de alertă sporită, conștientizând că sunt considerați dușmani ai statului”, a spus Brown.

În practică, aceasta înseamnă că cele mai simple aspecte ale vieții creștine pot deveni o povară: adunarea în grupuri mici, împărtășirea unui pasaj din Biblie cu un prieten sau legătura cu un lider cunoscut al unei biserici de casă.

Brown a spus că protestele recente din Iran nu au fost neapărat de natură religioasă, dar credincioșii iranieni consideră că acest moment este important și se roagă pentru o conducere care să le permită să-și urmeze credința în Isus Hristos fără a fi tratați ca o amenințare la adresa securității naționale.

O sursă anonimă a descris tensiunea pe care o resimt creștinii iranieni: durerea provocată de efectele războiului asupra oamenilor obișnuiți și dorința profundă de a trăi o viață fără teamă.

„Ca iranian și creștin, vorbesc cu inima împovărată”, a spus sursa. „Nu sărbătoresc războiul și nu iau în derâdere suferința pe care o provoacă familiilor obișnuite – în Iran, în Israel și în întreaga regiune. Fiecare viață este prețioasă în fața lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ca iranian, nu pot ignora dorința profundă de libertate care trăiește în inimile poporului nostru de generații întregi. „Dacă acest moment dureros va deveni un punct de cotitură către dreptate și libertate adevărată, atunci rugăciunea mea este ca acesta să nu ducă la o distrugere și mai mare, ci la restaurarea demnității, speranței și păcii”, a continuat el. „Ca urmași ai lui Hristos, ne rugăm pentru protecția celor nevinovați, pentru reținere în rândul liderilor și pentru un viitor în care Iranul și regiunea să cunoască libertatea fără teamă. Fie ca Dumnezeu să aducă lumină din întuneric și pace din tulburare”.

Brown a spus că una dintre cele mai mari neînțelegeri pe care creștinii le pot avea în momente ca acesta este tratarea conflictului în primul rând ca pe un subiect de prima pagină, mai degrabă decât ca pe o realitate spirituală și fizică cotidiană pentru oamenii de pe teren.

„Biserica din Iran are nevoie de rugăciunile noastre”, a spus el. „În timp ce lumea își îndreaptă atenția asupra acțiunilor militare, ei nu vor ca frații și surorile lor să uite că există și o luptă care nu este împotriva cărnii și sângelui”.

Rugăciunile creștinilor iranieni, preluate din comunicările credincioșilor și partenerilor către Open Doors, includ cereri pentru pace, protecție și rezistență în săptămânile următoare.

Creștinii iranieni cer oamenilor să se roage pentru înțelepciune pentru liderii și factorii de decizie din întreaga lume, ca aceștia să acționeze în mod just și să vorbească cu îndrăzneală în favoarea libertății religioase și de credință, precum și pentru protecția deținuților, inclusiv a creștinilor convertiți aflați în prezent în închisori.

Foto: CENTCOM

