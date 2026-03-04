VIDEO | Rubio distruge narațiunea falsă a presei: Nu Israelul a atras SUA în războiul împotriva Iranului

Luni, înainte de a-i informa pe membrii Camerei Reprezentanților și ai Senatului despre situația din Iran, secretarul de stat Marco Rubio a răspuns în

Luni, înainte de a-i informa pe membrii Camerei Reprezentanților și ai Senatului despre situația din Iran, secretarul de stat Marco Rubio a răspuns întrebărilor presei.

Un lucru pe care l-a spus foarte clar a fost acesta:

„Președintele a luat o decizie foarte înțeleaptă — știam că va exista o acțiune israeliană, știam că aceasta va declanșa un atac împotriva forțelor americane și știam că, dacă nu acționam preventiv împotriva lor înainte să lanseze acele atacuri, am fi suferit pierderi mai mari”.

Ulterior, un reporter a întrebat: „Spuneți că SUA au fost forțate să lovească pentru că urma o acțiune israeliană?”

Rubio a răspuns cu un „nu” clar și răspicat, adăugând că „în cele din urmă, această operațiune trebuia să aibă loc”.

Dar presa fake news a făcut ceea ce face de obicei, iar publicații de la Reuters la Axios au publicat titluri care sugerau că SUA luptă războiul Israelului și că acesta este singurul motiv pentru care Donald Trump lovit Iranul.

Însă marți după-amiază, Rubio i-a informat din nou pe membrii Congresului și a venit pregătit să închidă această poveste stupidă.

„Vom dezlănțui forța asupra acestor oameni în următoarele ore și zile”, a spus el, adăugând: „Veți începe cu adevărat să observați o schimbare în amploarea și intensitatea acestor atacuri, pe măsură ce, sincer, cele două cele mai puternice forțe aeriene din lume vor dezmembra acest regim terorist, îl vor dezarma și îi vor elimina capacitatea de a-și amenința vecinii sau de a se ascunde în spatele unei zone de imunitate care le permite să-și dezvolte ambițiile nucleare”. „Acest regim terorist, radical, condus de clerici, nu poate fi lăsat niciodată să aibă arme nucleare”, a continuat el. „Am văzut ce au fost dispuși să facă propriului popor. Au fost dispuși să-și măcelărească propriii oameni pe străzi. Imaginați-vă ce ar face nouă. Imaginați-vă ce ar face altora. Sub președintele Trump, asta nu se va întâmpla niciodată”.

Apoi a răspuns din nou întrebărilor presei. Prima întrebare?

„Domnule secretar, ieri ne-ați spus că Israel urma să lovească Iranul și că de aceea a trebuit să ne implicăm…”

„Nu. Afirmația dumneavoastră este falsă”, a replicat Rubio.

A întrebat-o pe reporteriță dacă a fost prezentă luni, iar ea a spus: „Da, eu am pus întrebarea”.

Rubio a continuat spunând că atunci când a fost întrebat luni dacă SUA au intervenit din cauza Israelului, el a spus „nu” și a explicat din nou poziția președintelui, mustrând presa pentru că a prezentat doar o parte a adevărului accentuarea îmi aparține.

„Președintele a luat o decizie, iar decizia a fost că Iranului nu i se va permite să se ascundă în spatele programului său de rachete balistice, că Iranului nu i se va permite să se ascundă în spatele capacității sale de a desfășura aceste atacuri.

Acea decizie fusese luată. Președintele a decis în mod sistematic să distrugă sistematic această capacitate teroristă pe care o aveau, iar noi am pus în aplicare decizia. Am fost foarte clar în acel răspuns. A fost o chestiune de moment, de ce trebuia să se întâmple ca o operațiune comună, nu o chestiune de intenție. Odată ce președintele a decis că negocierile nu vor funcționa, că ne induc în eroare în negocieri și că aceasta era o amenințare inacceptabilă, s-a luat decizia de a-i lovi”.

Donald Trump a confirmat poziția secretarului de stat Rubio, răspunzând marți la aceeași întrebare:

„Nu, s-ar putea ca eu să-i fi forțat [pe Israel]. Vedeți, purtam negocieri cu acești nebuni și, în opinia mea, ei [iranienii] urmau să atace primii”, a susținut Trump.

Rubio a continuat:

„Asta am spus ieri, și trebuie să prezentați asta. Și dacă veți prezenta aceste declarații, trebuie să difuzați întreaga declarație, nu să o tăiați pentru a susține o narațiune pe care doriți să o promovați, bine?”

După ce a mai răspuns la câteva întrebări, un alt reporter i-a spus că vrea să clarifice ce a afirmat.

Rubio a spus: „Nu este nimic de clarificat.” I-a spus că trebuie să citească întreaga declarație, nu doar fragmente din ea.

Dar reporterul a continuat să vorbească, iar Rubio i-a spus în cele din urmă să tacă.

„Bine, dar lăsați-mă să răspund. Aceasta este conferința mea de presă.” Apoi a explicat din nou în termeni foarte simpli: „Mi s-a pus o întrebare foarte specifică și puteți să o denaturați, dar mi s-a pus o întrebare foarte specifică ieri. Concluzia este aceasta: președintele a fost hotărât că nu vom fi loviți primii. Atât de simplu, oameni buni. Nu vom pune trupele americane în pericol. Dacă îi spui președintelui Statelor Unite că, dacă nu lovim primii, vom avea mai mulți morți și mai mulți răniți, președintele va lovi primul. Asta a făcut. Asta va face mereu președintele. Va pune întotdeauna siguranța și securitatea bărbaților și femeilor noastre în uniformă și a tuturor americanilor înainte de orice altceva. Întotdeauna va face asta, și asta a făcut aici. În plus, aș susține că această amenințare din partea Iranului — ei se ascund în spatele acestor rachete și în spatele acestor drone. Au vrut să ajungă într-un punct în care să nu-i mai poți atinge, iar apoi să poată face orice doresc cu programul lor nuclear. Nu exista niciun scenariu în care acest regim terorist să obțină arme nucleare, nu sub mandatul lui Donald Trump”.

Foto: AI

