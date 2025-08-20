Teoriile absurdului conspiraționist distribuite în online devin din ce in ce mai ridicole. Cele mai noi sunt teorii sunt legate de motivele golirii ac

Teoriile absurdului conspiraționist distribuite în online devin din ce in ce mai ridicole. Cele mai noi sunt teorii sunt legate de motivele golirii acumulării Vidraru, din România.

Lumea în care trăim pare să se afunde tot mai mult în obscuritatea online-ului. Facebook, TikTok, WhatsApp. Oamenii refuză să citească mai mult de titlul unui articol, distribuie poze și clipuri video cu „informații” politice și sociale fără să se sinchisească să facă o simplă căutare Google pentru a verifica dacă se confirmă informația.

Știu povestea că „Google, Facebook, mass-media – sunt toți vânduți, ne mint și ne cenzurează” – astfel oamenii apelează la mantre de acest gen și aleg, voit, să ignore realitatea în detrimentul unor scenarii aiuritoare. Realitatea dură este că 8 din 10 persoane citesc doar titlul unui articol, având apoi pretenția că sunt informați și capabili să poarte o discuție pe orice subiect.

Aceeași realitate ne arată că aproape 50% din români sunt analfabeți funcțional – persoane care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit. Mai precis, o persoană poate să reproducă verbal sau în scris un text, dar nu îl înțelege suficient pentru a-l folosi ca resursă în reușita unei acțiuni sau în performanță. Semnele grafice sunt recunoscute, dar conținutul de idei nu este înțeles decât, eventual, la un nivel foarte superficial.

Cazul Vidraru

Hidroelectrica, compania națională care gestionează Barajul Vidraru, a anunțat pe 31 iulie că începe prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, cu un termen estimat de finalizare pe 28 februarie 2026, pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”, informează compania printr-un comunicat.

Înfierbântați de arșița conspiraționistă prezentă în social media, mulți internauți dau curs la o serie de teorii care se întrec în absurditate și distanțare puternică față de realitatea cazului Vidraru.

„Barajul Vidraru este golit la comanda francezilor pentru a extrage aurul din zonă” și că „autoritățile golesc barajul în timp ce țăranii au contoare la fântână”. Mesajele au fost distribuite masiv pe Facebook si TikTok, adunând între 100.000 și 412.000 de vizualizări în mai puțin de 24 de ore.

Deși clipurile video prezentate, unele create cu inteligența artificială, sunt ușor de recunoscut ca fiind false, adună mii de aprecieri, comentarii și distribuiri, iar autorităților le-au luat câteva săptămâni să iasă public și să dezmintă dezinformările.

„Barajul se golește și se filtrează, cu ochiul liber nu se vede, dar hoții adună tot și pe noi ne impozitează 100%”.

„Cu apa de la Vidraru se udă grădinile din alte țări, gratis”.

„Și francezi (sic) să aibă apa noastră la robinetele lor”.

„Apa de la Vidraru este îmbuteliată și vândută în Franța”.

„Francezii sunt foarte încântați, deci am discutat cu ei, că are un gust foarte bun! Probabil peștele și aurul le-au separat și l-au vândut, au îmbuteliat apa și o vând și pe aia”, este un mesaj postat pe o rețea de socializare.

De ce și de unde vine dezinformarea

Doar naivitatea ne poate împiedica să vedem că aceste tipuri de dezinformări toxice care se propagă cu repeziciune în social media au ca scop direct tulburarea și destabilizarea societății românești.

Desigur, poate fi pura distracție a unora, dar în același timp prezintă toate indiciile unui război hibrid informațional care se desfășoară nu doar în România, ci în toate țările occidentale.

Un „război hibrid informațional” presupune folosirea dezinformării, propagandei și a manipulării în mediul online și offline pentru a slăbi încrederea în instituții, a diviza societățile și a influența deciziile politice. În cazul Rusiei – sursa – în Europa și SUA, specialiștii și rapoartele de securitate au identificat câteva indicii cheie:

Valuri de fake news sincronizate

Apar simultan pe mai multe platforme (Facebook, Telegram, TikTok, VKontakte) știri false care ating subiecte sensibile: războiul din Ucraina, NATO, crize energetice, migrație, vaccinuri.

Sunt amplificate de conturi false („troll farms”) sau de site-uri obscure care se prezintă ca „presa alternativă”.

Exploatarea diviziunilor interne

Campanii care amplifică tensiuni sociale, etnice sau politice (ex. protestele anti-mască și anti-vaccin, tema refugiaților, polarizarea stânga-dreapta în SUA sau UE).

Rusia mizează pe narative de tip: „elitele corupte vs. popor”, „Occidentul decăzut vs tradiții”, „UE se destramă”.

Rețele de conturi automate și „trolli”

Așa-numitele „armate de boți” și trolli (de exemplu, Internet Research Agency din Sankt Petersburg) care postează masiv mesaje coordonate.

Sunt greu de identificat la început, dar se recunosc prin: distribuiri în masă, folosirea acelorași hashtaguri și imagini reciclate.

Subminarea instituțiilor și a încrederii în democrație

Narațiuni constante care pun la îndoială legitimitatea guvernelor, a UE, NATO sau a alegerilor.

Exemple: fake news despre fraude electorale despre „dictatura Bruxelles-ului” sau despre „nazificarea Ucrainei”.

Infiltrarea media și folosirea canalelor proxy

Site-uri „pseudo-jurnalistice” finanțate indirect de Rusia (ex. RT, Sputnik, dar și rețele mai mici mascate ca „presa locală”).

Distribuie articole în mai multe limbi, unele preluate de presa mainstream fără verificare.

De multe ori, mesajele sunt adaptate pe public țintă: în Germania accent pe energie, în Franța pe suveranism, în România pe teme religioase și conspiraționiste.

Aceste indicii nu apar izolat, ci coordonat: o știre falsă lansată de un site mic e preluată de conturi automate, amplificată de influenceri sau grupuri de Facebook și ajunge rapid la publicul larg. Obiectivul final nu este doar dezinformarea punctuală, ci erodarea rezilienței societăților occidentale.

5 cazuri concrete și recente (2022–2025) de campanii de război informațional hibrid orchestrate sau facilitate de Rusia împotriva Europei și a SUA

Campania Doppelgänger – site-uri clone și manipulare media

Operațiune activă din mai 2022, coordonată de Social Design Agency și Struktura. Creează site-uri false ce imită publicații precum Le Monde, Fox News, The Washington Post, Der Spiegel, Le Figaro etc., pentru a răspândi propaganda pro-rusă.

În Franța, au fost generate articole false (de ex. un site clonă al Le Monde publicând o declarație inventată despre un ministru francez).

Între august 2023 și martie 2024, au apărut aproape 4.000 de reclame plătite pe Facebook în Franța și Germania, vizualizate de peste 38 milioane de utilizatori, promovând mesaje anti-Ucraina și anti-UE.

Operațiunea Storm-1516 – IA, deepfake și influenceri în SUA și Germania

O ramură a Internet Research Agency, activă din toamna lui 2023. A creat povești false despre personaje precum Kamala Harris și Tim Walz, folosind videoclipuri cu actori plătiți sau deepfake-uri, pentru a sprijini candidatura republicană în alegerile din SUA.

În Germania, campania a produs peste 100 de site-uri false generate cu AI, atacând politicieni precum Annalena Baerbock sau Robert Habeck—dezinformări amplificate prin rețele de influenceri.

“Matryoshka / Operation Overload” – explozie de conținut generat de AI

Începută în 2023 și escaladată între septembrie 2024 și mai 2025, această campanie folosește instrumente AI accesibile publicului pentru a produce un volum imens de media falsă: imagini, videoclipuri, site-uri, deepfake-uri vocale.

Au fost generate 587 de materiale false în această perioadă (comparativ cu 230 anterior). Unele sunt transmise deliberat și către fact-checkeri pentru amplificare virală.

Poisoning LLMs – propaganda pentru AI și manipularea chat-boților

Rusia creează mii de articole false (ex. din rețeaua „Pravda”) menite nu doar să influențeze oamenii, ci și modelele AI—aceasta afectând răspunsul chatbot-urilor despre subiecte sensibile (ex. arme biologice americane în Ucraina), creând confuzie.

Interferență electorală și anti-democrație în SUA

În preajma alegerilor din 2024, agenții federale americane au acuzat Rusia de realizarea unor campanii dezinformare menite să reducă sprijinul pentru Ucraina și să amplifice tensiuni pe teme precum imigrarea și inflația. Au fost descoperite și rețele de site-uri false implicate într-o schemă de 10 milioane USD, cu persoane de la RT acuzate de spălare de bani și încălcarea statutului de agent extern neînregistrat.

