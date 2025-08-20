Donald Trump: Benjamin Netanyahu este un erou de război

Președintele Trump a declarat că este un erou de război, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, lăudând atacurile SUA împotriva a trei ins

Președintele Trump a declarat că este un erou de război, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, lăudând atacurile SUA împotriva a trei instalații nucleare iraniene în luna iunie.

Președintele l-a lăudat pe Netanyahu într-un interviu acordat marți emisiunii „The Mark Levin Show”, apoi a făcut referire la atacurile care au distrus capacitățile nucleare ale Teheranului și au întârziat programul cu ani de zile.

„Bibi este un om bun. El luptă acolo. Luptă. Știi, încearcă să-l bage la închisoare, pe lângă toate celelalte. Ce zici de asta?”, i-a spus Trump lui Levin. „Este un erou de război pentru că lucrăm împreună. Este un erou de război. Cred că și eu sunt”, a spus Trump cu emfază.

Odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, relațiile cu Israelul au revenit la termeni mai buni, relația lui Netanyahu cu Trump atingând noi valențe politice și militare.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Președintele Trump a adăugat: „Piloții au venit. I-am recompensat. I-am adus pe toți în Biroul Oval. Oamenii care au avut de-a face cu întreaga operațiune, care a fost atât de perfectă, care a fost, știți, pur și simplu o distrugere totală”.

Piloții B-2 care au efectuat atacul au vizitat Casa Albă cu ocazia sărbătorii de 4 iulie. Piloții au efectuat un atac fără precedent asupra Iranului, denumit Operațiunea Midnight Hammer, lansând bombe de 13.000 de kg asupra instalațiilor subterane de îmbogățire a uraniului din așa-numitele bunker busters, care au decolat fără a fi detectate de la o bază din Missouri.

Foto: Benjamin Netanyahu / Facebook

Share this: Facebook

X

