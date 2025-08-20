De ce cultul transgender este atât de puternic și persistent

Puține ideologii au reușit, în ultimele decenii, să cucerească atât de repede cultura occidentală precum cea transgender. Ceea ce până mai ieri părea

Puține ideologii au reușit, în ultimele decenii, să cucerească atât de repede cultura occidentală precum cea transgender. Ceea ce până mai ieri părea o fantezie marginală, un experiment social lipsit de fundament, astăzi este impus ca dogmă oficială în școli, spitale, mass-media și chiar în biserici.

Oricine îndrăznește să ridice o obiecție riscă nu doar eticheta de „bigot”, ci și pierderea locului de muncă, a reputației și, uneori, chiar a libertății. Această transformare nu s-a produs prin dezbatere rațională, ci printr-o combinație de intimidare socială, manipulare ideologică și, mai ales, printr-o forță spirituală întunecată ce urăște ordinea naturală a creației. Pentru a înțelege de ce acest „cult” a prins rădăcini atât de adânci și de ce persistă cu o asemenea putere, trebuie să privim dincolo de lozinci și să analizăm mecanismele reale care îl alimentează. Așa cum o face și John Zmirak pentru The Stream.

Decizia OPM privind asigurările federale (2026)

Zmirak începe articolul citând o informare transmisă de OPM (Office of Personnel Management), potrivit căreia, în anul 2026, asigurările pentru personalul federal nu vor mai acoperi intervențiile medicale sau chirurgicale legate de tranzițiile de gen. Autorul estimează că această decizie va provoca o reacție puternică din partea stângii politice.

Transformarea rapidă a unei ideologii marginale în poziție culturală dominantă

Articolul subliniază paradoxul ca o idee considerată cândva extremistă—ideea că omul are 47 de genuri—să devină acceptată pe scară largă într-un timp record. Prin comparație istorică, explică cât de greu a fost să se accepte faptul că Pământul se învârte în jurul Soarelui, deși acel fapt era adevărat.

Dimensiunea spirituală: „Screwtape urăște creația”

Zmirak ne reamintește de Screwtape din cartea lui C.S. Lewis “The Screwtape Letters”, un demon în vârstă care îi scrie scrisori nepotului său, Wormwood, oferindu-i sfaturi despre cum să corupă sufletul unui om. Cartea „The Screwtape Letters” folosește acest personaj și formatul epistolar pentru a explora teme precum ispita, moralitatea și natura binelui și a răului.

Autorul sugerează că ideologia transgender este, în esență, o influență malefică. El afirmă: „Este clar o manifestare demonică. Screwtape urăște creația… și se bucură să ne convingă să o batjocorim și să o mutilăm”.

Nu putem neglija acest aspect supranatural al dezbaterii politice actuale. Nu pare greu de explicat din punct de vedere omenesc cât de repede și complet o poziție bizară și marginală a cucerit nu doar stânga politică, ci și majoritatea instituțiilor noastre? A fost nevoie de 100 de ani pentru a convinge majoritatea intelectualilor că Pământul se învârte în jurul Soarelui, iar această afirmație avea avantajul de a fi adevărată. Rețineți că căsătoria între persoane de același sex era ilegală în jumătate din țară încă în 2015, când Curtea Supremă a Statelor Unite, divizată în mod egal, a emis o hotărâre prost argumentată care o impunea în toate cele 50 de state. Bruce Jenner a apărut pe coperta unei reviste ca „Kaitlyn” și, în câteva luni, opinia publică s-a schimbat radical, iar brusc, cel mai elementar fapt al vieții umane – că există doar două sexe biologice – a fost tratat ca un mit medieval la care se agățau doar bigoții. În scurt timp, organizațiile profesionale ale psihologilor și pediatrilor s-au grăbit să susțină tratamente experimentale radicale aplicate chiar și copiilor sub vârsta consimțământului. Până în 2023, părinții care se opuneau tratamentelor transgender pierdeau custodia copiilor lor, iar până în 2024 episcopii catolici ajunseseră să aprobe pustnicii transgender. Toate acestea miros a sulf, și de aceea trebuie să abordăm problema cu rugăciune. Primele victime ale acestei ideologii nepământești sunt pacienții înșiși, în special copiii. Cei care renunță la tranziție ne povestesc cât de brutal și rapid au fost diagnosticați și tratați de psihologi fericiți să-i trimită pe linia de asamblare a „tranziției” și să-i introducă în clinicile extrem de profitabile din această nouă industrie. În schimb, cei care încearcă să se întoarcă la normalitate primesc puțin sprijin. Terapeuții care încearcă să-i ajute pe cei cu disforie de gen să-și rezolve simptomele în loc să le mutileze corpurile se confruntă cu sancțiuni legale în state precum California”.

Efectele ideologiei transgender asupra copiilor și comunității medicale

Zmirak afirmă că organizațiile medicale și psihologice au început să susțină intervenții radicale pentru copii cu disforie de gen, chiar înainte de vârsta consimțământului. Până în 2023, părinții care se opuneau acestor tratamente riscau să își piardă custodia copiilor, iar până în 2024 unii episcopi catolici au ajuns să manifeste susținere față de pustnici transgender.

Zmirak avertizează că victimele principale sunt copiii, iar cei care regretă tranziția—cunoscute drept „detransitioners”—nu primesc sprijin. Terapeuții care aleg să ajute pacienții să își rezolve disforia fără intervenții chirurgicale riscă sancțiuni legale—menționând explicit California ca exemplu.

Susținerea detransitionerilor și organizării anti-industriei de tranziție

Articolul promovează susținerea pentru detransitioneri precum Walt Heyer și Brendan Showalter, prezentându-i drept voci curajoase care expun „minciunile și corupția industriei transgender”.

De asemenea, menționează grupuri precum Mass Resistance, considerate instrumente utile pentru o contra-mobilizare locală, pe plan politic și cultural.

„Consensul Gadarene”: Conformismul social și frica de ostracizare

Zmirak explică cum normele transgender au fost propagate rapid în rândul „oamenilor normali” — nu neapărat cei care susțin ideologia, ci cei care acceptă implicit din frica ostracizării sociale. El compară fenomenul cu frica indusă de COVID-19, când milioane au respectat restricții drastice, recurgând la supunere din teamă.

De asemenea, spune că dacă liderii sau persoanele influente adoptă o nouă poziție, colectivul tinde să o urmeze – mai ales când contestarea vine cu riscuri sociale sau legale. Exemplul oferit este J.K. Rowling, care a fost puternic criticată pentru opiniile sale, iar alții au suferit consecințe mai drastice – ca un profesor din Irlanda, Enoch Burke, pedepsit pentru refuzul de a folosi pronume transgender.

Realitatea se răzbună: scepticism legislativ și medical

Zmirak prezintă argumente din zona juridică și medicală care pun sub semnul întrebării ideologia transgender. El menționează decizia unei curți britanice (în 2025) care a stabilit că sexul este o realitate biologică, nu un construct mental — deși decizia este atacată în continuare la nivel european.

Mai mult, menționează că sistemul britanic de sănătate a oprit administrarea de blocanți de pubertate și intervenții distructive la copii, pe baza unui raport guvernamental care arată că aproape niciun copil nu beneficiază de ele.

În plus, rezultatele unui sondaj Pew Research (2022) indică o poziție conservatoare a publicului: 58 % susțin ca sportivii transgender să participe după sexul biologic, 46 % susțin interzicerea asistenței medicale pentru tranziție la minorii sub 18 ani, iar opinia este foarte divizată cu privire la educația despre identitate de gen.

„Aproximativ șase din zece adulți (58%) sunt în favoarea propunerilor care ar impune sportivilor transgender să concureze în echipe care corespund sexului care le-a fost atribuit la naștere (17% se opun, 24% nu sunt nici în favoarea, nici împotriva). Și 46% sunt în favoarea interzicerii profesioniștilor din domeniul sănătății de a oferi îngrijiri medicale persoanelor cu vârsta sub 18 ani pentru tranziția de gen (31% se opun). Opinia publică este mai împărțită în ceea ce privește interzicerea districtelor școlare publice de a preda despre identitatea de gen în școlile elementare (41% sunt în favoarea acestei măsuri și 38% se opun) și investigarea părinților pentru abuz asupra copiilor dacă aceștia ajută o persoană cu vârsta sub 18 ani să beneficieze de îngrijiri medicale pentru o tranziție de gen (37% sunt în favoarea acestei măsuri și 36% se opun)”.

1 + 1 = 47: Orwell și manipularea ideologică

Zmirak face o paralelă directă cu 1984: să accepți existența a 47 de genuri înseamnă să încetezi să vezi realitatea. El spune:

„Acceptarea a 47 de genuri este ca și cum ai spune că 2+2=5”.

El susține că stânga adoptă asemenea absurdități tocmai pentru că sunt în contradicție cu natura și rațiunea. Căci propaganda cere nu numai repetarea expresiilor ilogice („female penis”, „pregnant men”), ci și credința adevărată în ele.

„Stânga a adoptat ideologia transgender nu doar în ciuda faptului că este absurdă și contrară naturii. Au ales-o tocmai din acest motiv. A spune și a înțelege expresii precum „penis feminin” și „bărbați însărcinați” este echivalentul absolut al afirmației că doi plus doi fac cinci – sau orice alt număr pe care The Atlantic, facultatea Harvard și EEOC au spus recent că îl face. Desigur, ei nu vor doar să repetați asta. La fel ca O’Brien, ei au nevoie ca voi să credeți asta”. Cei care decid să creadă fac un sacrificiu autentic. Renunță la raționalitate, la libertatea de a vedea adevărul vieții umane așa cum se prezintă în fața lor. Se angajează într-o credință sălbatică, nefondată, în ceva invizibil (45 de genuri inventate). Își asumă un angajament aproape religios față de o realitate imaginară. Acesta este genul de preț pe care Douglas Hyde îl cerea de la recruții săi marxiști. Și, după cum a descoperit, chiar costul pe care îl impunea oamenilor îi făcea să ezite să recunoască că totul a fost în zadar — că și-au vândut sufletele pentru 30 de arginți.

John Zmirak prezintă ideologia transgender nu doar ca o mișcare politică și culturală, ci ca o combinație complexă de:

Dimensiuni spirituale, evocând lupta cu binele și răul;

Presiune socială și psihologică de conformare;

Manipulare ideologică în stil Orwellian;

Lipsă de susținere pentru persoane care regretă și detransitioneri;

O mișcare alimentată de interese financiare și profesionale;

Reacții legislative și publice de respingere a exceselor medicale.

Acest amalgam creează, în opinia autorului, o forță culturală persistentă, dar profund nesustenabilă din punct de vedere științific și moral.

Foto: Flickr/Ted Eytan (CC BY-SA 2.0)

