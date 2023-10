Democrații ar putea pune capăt rapid crizei de la frontiera SUA. În schimb, o înrăutățesc

Președintele Joe Biden a moștenit cea mai sigură frontieră sudică din istoria Americii. Sub administrația Trump-Pence, am construit peste 450 de kilom

Președintele Joe Biden a moștenit cea mai sigură frontieră sudică din istoria Americii. Sub administrația Trump-Pence, am construit peste 450 de kilometri din cel mai solid zid de frontieră din lume, reducând cu peste 90% trecerile ilegale, analizează Mike Pence, fost vicepreședinte, pentru The Heritage Foundation.

Am abolit practica absurdă a “reținerii și eliberării”. Am pus capăt fraudei în materie de azil printr-un parteneriat revoluționar cu Mexicul, cunoscut sub numele de Protocoale de protecție a migranților, care prevede ca străinii ilegali care solicită azil să rămână în Mexic în timp ce cazurile lor sunt soluționate.

Iar în timpul pandemiei, am autorizat măsuri de urgență radicale pentru a îndepărta imediat aproape toți imigranții ilegali reținuți la granița de sud, pentru a proteja sănătatea și siguranța cetățenilor americani.

Ani de zile, politicienii au promis că vor securiza frontiera. În timpul ultimei administrații, am respectat promisiunea.

Și totuși, în doar trei luni, administrația Biden și democrații din Congres au declanșat cea mai gravă criză la frontieră din istoria țării noastre.

În prima sa zi de mandat, Biden a suspendat aproape toate deportările la nivel național, a oprit construcția zidului de la graniță, a restabilit procedura de capturare și eliberare, a anulat Protocoalele de protecție a migranților și a propus amnistia pentru milioane de străini ilegali care locuiesc în prezent în Statele Unite. La scurt timp după aceea, administrația Biden a anunțat că va permite intrarea în țară a minorilor neînsoțiți.

Aparent peste noapte, imigrația ilegală a crescut la niveluri nemaiîntâlnite din 2006. Numărul de minori neînsoțiți reținuți la frontieră este cel mai mare înregistrat vreodată, iar urmările sunt sfâșietoare.

Contrabandiștii aruncă copii mici din vârful unor bariere de frontieră înalte de 4,5 metri, lăsând copii de doar 3 ani să se descurce singuri în sălbăticie. În mod tragic, copii și adulți s-au înecat încercând să traverseze Rio Grande. Cetățenii americani care locuiesc în apropierea frontierei au devenit victime ale jafurilor, furturilor și altele și mai grave.

Problema nu se ameliorează, ci se agravează rapid.

Oficialii administrației Biden recunosc acum că până la 2 milioane de imigranți ar putea încerca să intre ilegal în țara noastră în acest an, cel mai mare număr de imigranți din orice an al secolului XXI.

Pe lângă faptul că a cheltuit 87 de milioane de dolari pe camere de hotel pentru imigranții ilegali, administrația a transformat frenetic bazele militare și centrele de convenții în locuințe de urgență în așteptarea următorului val, și mai mare, de minori neînsoțiți, familii și adulți.

Cu toate acestea, în timp ce suferința umană se intensifică de ambele părți ale frontierei, nici Biden și nici vicepreședintele Kamala Harris nu și-au făcut timp să viziteze granița și să fie martori direcți ai crizei.

Citește și Administrația Biden: „Avem nevoie de o barieră” la granița cu Mexicul. Un zid, adică?

La mii de kilometri în sud, mesajul democraților este clar ca lumina zilei. După cum a remarcat corect președintele mexican Andrés Manuel López Obrador:

“Au creat așteptări că, odată cu guvernul președintelui Biden, va exista un tratament mai bun al migranților. Iar acest lucru a făcut ca migranții din America Centrală, dar și din țara noastră, să dorească să treacă granița crezând că este mai ușor să facă acest lucru”.

Catastrofa care se desfășoară acum la granița noastră este rezultatul direct al politicilor progresiste și al declarațiilor emanate de democrații de la Washington. Dar democrații pot pune capăt acestui dezastru la fel de repede cum l-au provocat. Tot ceea ce trebuie să facă este să restabilească aplicarea rațională a legii la frontieră și să înceteze să trateze U.S. Immigration and Customs Enforcement și Border Patrol ca pe un serviciu de concierge pentru străinii ilegali.

Adevărul este că sprijinul pentru granițele deschise și imigrația nelimitată este un precept cheie al Partidului Democrat de astăzi. Este extrem de revelator faptul că majoritatea politicienilor democrați refuză să pronunțe măcar cuvântul “criză” pentru a descrie ceea ce în mod evident este un dezastru fără margini. Mulți dintre cei din stânga radicală probabil că nu văd criza actuală ca pe un eșec, ci, în cele din urmă, ca pe o victorie în lupta lor nesfârșită pentru granițe deschise.

Democrații consideră că problema la frontieră este lipsa capacității de a găzdui și procesa un val fără precedent de imigranți ilegali. Însă problema reală nu este gestionarea defectuoasă a valului de imigranți, ci valul în sine, care este cauzat numai și numai de politicile de deschidere a frontierelor ale democraților.

De fapt, abordarea de până acum a stângii în abordarea crizei nu va face decât să exacerbeze problema. Nu va exista niciodată o capacitate suficientă pentru a face față valului pe care îl invită politicile stângii.

Până când politicienii de stânga nu vor recunoaște adevărata natură a crizei de la granițe și rădăcinile acesteia în politicile de extremă stânga, criza se va agrava. Val după val de imigranți ilegali vor ajunge la granița noastră sudică într-o cascadă nesfârșită de haos.

Cartelurile de droguri sălbatice care profită de pe urma contrabandei cu ființe umane vor deveni pe zi ce trece mai bogate și mai puternice, sporindu-și capacitatea de a-și teroriza națiunile de origine, inundând în același timp cartierele americane cu o mare de droguri otrăvitoare și violență.

Iar familiile americane vor fi pedepsite cu pierderea locurilor de muncă, cu salarii mai mici, cu școli supraaglomerate și cu servicii publice suprasolicitate.

Imigrația a fost o problemă existențială pentru toate națiunile în toate timpurile, dar niciodată mai mult decât în cazul Statelor Unite. America este o națiune primitoare pentru mulți dintre cei care vin în căutare de oportunități, dar trebuie să fim și o națiune a legilor. Frontierele deschise combinate cu asistență medicală, educație și ajutoare sociale gratuite reprezintă o rețetă pentru dezastru. Poți fi pentru familiile din clasa muncitoare sau poți fi pentru granițele deschise – În doar patru ani, administrația Trump-Pence a demonstrat că putem securiza granița noastră sudică și că putem pune capăt crizei imigrației ilegale, dar nu poți fi pentru amândouă.

În doar patru ani, administrația Trump-Pence a demonstrat că putem securiza granița noastră sudică și că putem pune capăt crizei imigrației ilegale.

Fiecare american preocupat de criza umanitară de la granița noastră ar trebui să continue să ceară aplicarea integrală a legislației privind imigrația, investiții reînnoite în securitatea frontierei și în zid, restaurarea politicii “Rămâneți în Mexic” și încetarea rețineri și eliberării.

Aceste politici au funcționat în timpul administrației noastre și sunt singurele mijloace de a pune capăt crizei imigrației ilegale în curs de desfășurare sub administrația Biden.

Tribuna.US

Foto: CBP Photography